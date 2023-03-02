الخميس, مارس 2, 2023
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رياضة

قبيل كلاسيكو الأرض.. برشلونة يحسم أمر مشاركة ليفاندوفسكي

ليفاندوفسكي لاعب برشلونة لن يشارك في كلاسيكو الأرض أمام الغريم ريال مدريد

كتب فارس أبو شيحة
مشاركة ليفاندوفسكي في كلاسيكو الأرض watanserb.com
مشاركة ليفاندوفسكي في كلاسيكو الأرض
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وطن- أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي برشلونة حسم أمر مشاركة النجم البولندي روبرت ليفاندوفكسي، الخميس، في قمة كلاسيكو الأرض أمام الغريم الأزلي ريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن لاعب برشلونة ليفاندوفسكي، لن يقتصر غيابه على مواجهة الكلاسيكو الناري أمام ريال مدريد، بل من المحتمل غيابه عن مباراة فالنسيا (الخفافيش) في منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ليفاندوفسكي لن يشارك في مواجهة كلاسيكو الأرض

وأضافت الصحيفة، ” ليفاندوفسكي هو غير مصاب، لكنه يعاني من جهد زائد وقوي، وهذا الأمر ليس جيداً له في حال المشاركة بهذا الوضع، ولذلك قرر النادي عدم المخاطرة به. وتعافيه بشكل كامل من أجل المشاركة مع الفريق الكتالوني”.

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

كما وأردفت الصحيفة الإسبانية، ” خطر الإصابة للاعب في منطقة الفخذ، قد يبعده عن المشاركة مع الفريق لفترة أطول، وربما تصل حتى نهاية الموسم الجاري”.

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وختمت، ” من المتوقع أن يعود ليفاندوفسكي. بشكل طبيعي للمشاركة مع صفوف برشلونة، في المباراة أمام أتلتيك بيلباو في دقائق معدودة وليس بشكل أساسي مع الفريق”.

إصابة ليفاندوفسكي
إصابة ليفاندوفسكي

كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

ويحل فريق برشلونة (البلوغرانا) ضيفاً على ملعب “سانتياغو برنابيو”. أمام غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الأرض، في ذهاب منافسات دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023.

كما ومن المحتمل أن يشارك ليفاندوفسكي في كلاسيكو مباراة الإياب القادمة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023، على ملعب ” كامب نو”. المقرر إقامتها في ال19 من شهر مارس/ آذار القادم.

وشارك ليفاندوفسكي هداف الدوري الإسباني، في 31 مباراة. لهذا الموسم في مختلف المسابقات، استطاع من خلالها تسجيل 25 هدفاً، كما وصناعة 6 تمريرات حاسمة.

المصدروطن +موندو ديبورتيفو + نادي برشلونة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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