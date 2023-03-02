قبيل كلاسيكو الأرض.. برشلونة يحسم أمر مشاركة ليفاندوفسكي

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وطن- أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي برشلونة حسم أمر مشاركة النجم البولندي روبرت ليفاندوفكسي، الخميس، في قمة كلاسيكو الأرض أمام الغريم الأزلي ريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن لاعب برشلونة ليفاندوفسكي، لن يقتصر غيابه على مواجهة الكلاسيكو الناري أمام ريال مدريد، بل من المحتمل غيابه عن مباراة فالنسيا (الخفافيش) في منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

روبرت ليفاندوفسكي يعاني من إجهاد في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه. pic.twitter.com/4OrJ1hqA08 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 27, 2023

ليفاندوفسكي لن يشارك في مواجهة كلاسيكو الأرض

وأضافت الصحيفة، ” ليفاندوفسكي هو غير مصاب، لكنه يعاني من جهد زائد وقوي، وهذا الأمر ليس جيداً له في حال المشاركة بهذا الوضع، ولذلك قرر النادي عدم المخاطرة به. وتعافيه بشكل كامل من أجل المشاركة مع الفريق الكتالوني”.

كما وأردفت الصحيفة الإسبانية، ” خطر الإصابة للاعب في منطقة الفخذ، قد يبعده عن المشاركة مع الفريق لفترة أطول، وربما تصل حتى نهاية الموسم الجاري”.

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وختمت، ” من المتوقع أن يعود ليفاندوفسكي. بشكل طبيعي للمشاركة مع صفوف برشلونة، في المباراة أمام أتلتيك بيلباو في دقائق معدودة وليس بشكل أساسي مع الفريق”.

كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

ويحل فريق برشلونة (البلوغرانا) ضيفاً على ملعب “سانتياغو برنابيو”. أمام غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الأرض، في ذهاب منافسات دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023.

🔥 تدريبات مكثفة بعين على كلاسيكو الكأس 🔥 pic.twitter.com/mTYXCAViRL — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 28, 2023

كما ومن المحتمل أن يشارك ليفاندوفسكي في كلاسيكو مباراة الإياب القادمة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023، على ملعب ” كامب نو”. المقرر إقامتها في ال19 من شهر مارس/ آذار القادم.

وشارك ليفاندوفسكي هداف الدوري الإسباني، في 31 مباراة. لهذا الموسم في مختلف المسابقات، استطاع من خلالها تسجيل 25 هدفاً، كما وصناعة 6 تمريرات حاسمة.