تشكيلة الزمالك أمام بيراميدز والتوقيت في قمة الدوري المصري

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وطن- يستعدّ حامل اللقب فريق الزمالك، للمباراة القوية المرتقبة أمام نظيره بيراميدز، الجمعة، في منافسات الأسبوع الـ20 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (30 يونيو)، مباراة الزمالك، أمام بيراميدز في قمة منافسات الدوري المصري الممتاز، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والقدس الشريف.

توقيت مباراة الزمالك أمام بيراميدز

وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

تشكيلة مباراة الزمالك أمام بيراميدز في الدوري المصري

ومن المتوقّع أن يلعب المدرب البرتغالي المخضرم جوسفالدو فيريرا، المباراة القوية أمام بيراميدز، في منافسات الدوري المصري الممتاز، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

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دفاع التشكيلة (الزمالك): حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: علي جابر، عمرو السيسي، نبيل عماد (محمد أشرف روقا).

مركز الهجوم: سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو، شيكابالا (أسامة نبيه).

معلق مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن يعلّق على المباراة القوية بين كلا الفريقين، المعلق المصري حاتم بطيشة على قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية.

قبل مباراة الزمالك غدا.. لنتذكر ما حدث في المواجهة الأخيرة وحديث باتشيكو بين الشوطين قبل الانتصار والصعود لنهائي كأس مصر 🔙💪🔵#بيراميدز | #بيراميدز_الزمالك pic.twitter.com/vDKSOKZL6m — Pyramids FC (@pyramidsfc) March 2, 2023

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، على عكس منافسه بيراميدز الذي يحتل وصافة الترتيب برصيد 38 نقطة، وخلف المتصدر الأهلي برصيد 41 نقطة للموسم الحالي.