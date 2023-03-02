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رياضة

تشكيلة الزمالك أمام بيراميدز والتوقيت في قمة الدوري المصري

منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة الزمالك أمام بيراميدز watanserb.com
تشكيلة الزمالك أمام بيراميدز
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وطن- يستعدّ حامل اللقب فريق الزمالك، للمباراة القوية المرتقبة أمام نظيره بيراميدز، الجمعة، في منافسات الأسبوع الـ20 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (30 يونيو)، مباراة الزمالك، أمام بيراميدز في قمة منافسات الدوري المصري الممتاز، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والقدس الشريف.

توقيت مباراة الزمالك أمام بيراميدز

وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

تشكيلة مباراة الزمالك أمام بيراميدز في الدوري المصري

ومن المتوقّع أن يلعب المدرب البرتغالي المخضرم جوسفالدو فيريرا، المباراة القوية أمام بيراميدز، في منافسات الدوري المصري الممتاز، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

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دفاع التشكيلة (الزمالك):  حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: علي جابر، عمرو السيسي، نبيل عماد (محمد أشرف روقا).

مركز الهجوم: سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو، شيكابالا (أسامة نبيه).

تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك

معلق مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن يعلّق على المباراة القوية بين كلا الفريقين، المعلق المصري حاتم بطيشة على قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، على عكس منافسه بيراميدز الذي يحتل وصافة الترتيب برصيد 38 نقطة، وخلف المتصدر الأهلي برصيد 41 نقطة للموسم الحالي.

بيراميدز
بيراميدز
المصدروطن + نادي الزمالك + نادي بيراميدز
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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