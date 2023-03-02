ابتزاز ليونيل ميسي وزوجته وإطلاق نار.. هل تحركت عصابات المافيا ضده؟

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وطن – هاجم مسلح محل سوبر ماركت في الأرجنتين مملوك لعائلة لـ “أنتونيلا روكوزو” زوجة نجم كرة القدم “ليونيل ميسي” تاركا ورائه رسالة تحذير مرعبة، حذره فيها من أن سلامته الجسدية في خطر خلال تواجده في مسقط رأسه “مدينة روزاريو”.

رجل مسلح يهدد ميسي

وتم القبض على أحد مجرمين، كانا على دراجة نارية، بعد رصدهما عبر كاميرا مراقبة وهما يسير متجهين إلى محل سوبر ماركت مملوك لعائلة زوجة ميسي، في مدينة “روزاريو” مسقط رأس نجم برشلونة السابق، على بعد حوالي 180 ميلًا شمال غرب بوينس آيرس، وأطلق النار بشكل متكرر على مصاريع معدنية فوق النوافذ والباب الأمامي.

وبحسب ما كشفت صحيفة “ديلي ميل dailymail” فقد أطلق الرجلان 14 رصاصة على السوبر ماركت.

وأشارت الصحيفة البريطانية أيضًا، إلى أن المهاجمين تركوا رسالة مكتوبة بخط اليد في مكان الحادث تقول: “ميسي، جافكين (عمدة روزاريو) لن يقوم بحمايتك”.

وبابلو جافكين هو العمدة الحالي لمدينة روزاريو، أكبر مدينة في مقاطعة سانتا في الوسطى، وثالث أكثر المدن في الأرجنتين من حيث الكثافة السكانية.

هذا وأفادت وسائل إعلام محلية في حديثها عن الهجوم المذكور، أن الرسالة تشير إلى أن المجرِمَيَنِ ربما يحاولان ابتزاز نجم المنتخب الأرجنتيني المتوج بلقب كأس العالم حديثا، من أجل الحصول على المال.

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يدير السوبر ماركت المملوك لعائلة أنتونيلا والذي تعرض لطلق ناري، أحد أبناء عمومتها. ومن المتوقع أن يظل مغلقًا اليوم، الخميس، عقب الهجوم المسلح الذي حدث قرابة الساعة الثانية صباحًا من يوم أمس الأربعاء.

مدينة روزاريو مسقط رأس ميسي

تعد مدينة “روزاريو” المدينة الأكثر عنفًا في البلاد، حيث شهدت 250 جريمة قتل في أول 11 شهرًا من عام 2022. مما جعل العام الماضي، ثالث أكثر الأعوام عنفًا على الإطلاق في جمع بيانات الجريمة بالأرجنتين.

معدل جرائم القتل في المدينة هو أربعة أضعاف المعدل الوطني، وتم ربط 70٪ من جرائم القتل بالجريمة المنظمة.

في نفس تلك المدينة وبالتوازي مع هذه الأرقام المفزعة، يمتلك ميسي قصرًا ضخمًا في ضواحي روزاريو يسمى “القلعة”.

تم بناء هذا العقار على ثلاث قطع أرض متجاورة في عقار متكامل يحيط به حائط من كل الجوانب، ويحتوي على قاعة سينما ضخمة وصالة ألعاب رياضية ومرآب تحت الأرض مع مساحة كافية لـ 15 سيارة.

تزوج ميسي من أنتونيلا في حفل زفاف ساحر في فندق وكازينو روزاريو سيتي سنتر في يونيو 2017.

وكان من بين الضيوف مهاجم مانشستر سيتي السابق “سيرجيو أجويرو” والمدير الفني الحالي لبرشلونة “تشافي هيرنانديز”.