الخميس, مارس 2, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناابتزاز ليونيل ميسي وزوجته وإطلاق نار.. هل تحركت عصابات المافيا ضده؟
حياتنا

ابتزاز ليونيل ميسي وزوجته وإطلاق نار.. هل تحركت عصابات المافيا ضده؟

ترك رجل مسلح رسالة تهديد خطيرة لليونيل ميسي بعد تبادل لإطلاق النار مع آخرين في أحد المدن الأرجنتينية، وحذره من أن عمدة مدينته روزاريو لن يحميه

كتب فهمي الورغمي
تهديد ميسي watanserb.com
نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي
- Advertisement -

وطن – هاجم مسلح محل سوبر ماركت في الأرجنتين مملوك لعائلة لـ “أنتونيلا روكوزو” زوجة نجم كرة القدم “ليونيل ميسي” تاركا ورائه رسالة تحذير مرعبة، حذره فيها من أن سلامته الجسدية في خطر خلال تواجده في مسقط رأسه “مدينة روزاريو”.

رجل مسلح يهدد ميسي

وتم القبض على أحد مجرمين، كانا على دراجة نارية، بعد رصدهما عبر كاميرا مراقبة وهما يسير متجهين إلى محل سوبر ماركت مملوك لعائلة زوجة ميسي، في مدينة “روزاريو” مسقط رأس نجم برشلونة السابق، على بعد حوالي 180 ميلًا شمال غرب بوينس آيرس، وأطلق النار بشكل متكرر على مصاريع معدنية فوق النوافذ والباب الأمامي.

وبحسب ما كشفت صحيفة “ديلي ميل dailymail” فقد أطلق الرجلان 14 رصاصة على السوبر ماركت.

وأشارت الصحيفة البريطانية أيضًا، إلى أن المهاجمين تركوا رسالة مكتوبة بخط اليد في مكان الحادث تقول: “ميسي، جافكين (عمدة روزاريو) لن يقوم بحمايتك”.

وبابلو جافكين هو العمدة الحالي لمدينة روزاريو، أكبر مدينة في مقاطعة سانتا في الوسطى، وثالث أكثر المدن في الأرجنتين من حيث الكثافة السكانية.

هذا وأفادت وسائل إعلام محلية في حديثها عن الهجوم المذكور، أن الرسالة تشير إلى أن المجرِمَيَنِ ربما يحاولان ابتزاز نجم المنتخب الأرجنتيني المتوج بلقب كأس العالم حديثا، من أجل الحصول على المال.

- Advertisement -

يدير السوبر ماركت المملوك لعائلة أنتونيلا والذي تعرض لطلق ناري، أحد أبناء عمومتها. ومن المتوقع أن يظل مغلقًا اليوم، الخميس، عقب الهجوم المسلح الذي حدث قرابة الساعة الثانية صباحًا من يوم أمس الأربعاء.

مدينة روزاريو مسقط رأس ميسي

تعد مدينة “روزاريو” المدينة الأكثر عنفًا في البلاد، حيث شهدت 250 جريمة قتل في أول 11 شهرًا من عام 2022. مما جعل العام الماضي، ثالث أكثر الأعوام عنفًا على الإطلاق في جمع بيانات الجريمة بالأرجنتين.

معدل جرائم القتل في المدينة هو أربعة أضعاف المعدل الوطني، وتم ربط 70٪ من جرائم القتل بالجريمة المنظمة.

في نفس تلك المدينة وبالتوازي مع هذه الأرقام المفزعة، يمتلك ميسي قصرًا ضخمًا في ضواحي روزاريو يسمى “القلعة”.

تم بناء هذا العقار على ثلاث قطع أرض متجاورة في عقار متكامل يحيط به حائط من كل الجوانب، ويحتوي على قاعة سينما ضخمة وصالة ألعاب رياضية ومرآب تحت الأرض مع مساحة كافية لـ 15 سيارة.

تزوج ميسي من أنتونيلا في حفل زفاف ساحر في فندق وكازينو روزاريو سيتي سنتر في يونيو 2017.

وكان من بين الضيوف مهاجم مانشستر سيتي السابق “سيرجيو أجويرو” والمدير الفني الحالي لبرشلونة “تشافي هيرنانديز”.

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
حياتنا

ميسي يهدي زملاءه هواتف آيفون من ذهب سعرها خيالي.. ما علاقة قطر؟ (شاهد)

رياضة

نادٍ سعودي جديد ينافس الهلال للتعاقد مع ميسي براتب خيالي

رياضة

ليس برشلونة ولا باريس.. أغويرو يكشف عن وجهة ميسي المقبلة

رياضة

تشافي يفتح باب عودة ميسي إلى برشلونة.. وهذا ما قاله عنه

رياضة

هدف عالمي بتوقيع ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان في الوقت القاتل (شاهد)

حياتنا

صور مثيرة لميسي وزوجته تحت الماء.. قبلات حميمية وأجساد متلامسة تحت البخار! (شاهد)

رياضة

مُستقبل ميسي مع باريس سان جيرمان على المحَك وتقارير تكشف آخر التطورات

رياضة

ليونيل ميسي يُبلغ نادي الهلال السعودي بقراره بعد العرض المُغري

الهدهد

إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني يسابق لمصافحة أشرف حكيمي وليونيل ميسي (شاهد)

رياضة

هذا ما فعله نجوم باريس سان جيرمان بقطر قبل الانتقال للسعودية (شاهد)

رياضة

باريس سان جيرمان يرد على عرض الهلال السعودي لضم ميسي بهذا القرار

رياضة

نادي الهلال السعودي يُغري ميسي بعرض يفوق رونالدو

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ميسي يهدي زملاءه هواتف آيفون من ذهب سعرها خيالي.. ما علاقة قطر؟ (شاهد)

صدر مكشوف وملابس جريئة.. لقطات حصرية من “أنا جورجينا” الجزء الثاني على نتفليكس (فيديو)

محمد صلاح يتعرى بسبب معجبة وعلامات الحجامة بارزة على ظهره (فيديو)

5 أجزاء بالسيارة يجب فحصها إذا كانت لديك رحلة سفر طويلة

منها تنظيف الأسنان..5 استخدامات غريبة للبول قام بها القدماء ستدهشك!

بيكيه خان كلارا شيا أيضاً.. لم يقاوم جمال محامية شابة في فريقه وهذا ما حدث!

تشكيلة الزمالك أمام بيراميدز والتوقيت في قمة الدوري المصري

دراسة: النوم بقناع العينين يمكن أن يحسن قدراتنا المعرفية..

هبة عبوك كشفت لأقاربها تفاصيل صادمة عن علاقتها بـ أشرف حكيمي تتعلق بالعمر والتفكير العقلي!

العنب الأخضر أو الأسود أو الأحمر..أيها أفضل لصحتك؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC