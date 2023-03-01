منزل أشرف حكيمي وهبة عبوك بكل تفاصيله.. هنا وقعت جريمة الاغتصاب المزعومة (شاهد)

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وطن – تزامنا مع الفضيحة التي تفجرت حول خيانة الظهير الايمن لنادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، لزوجته الممثلة الإسبانبة-التونسية الأصل، نشر موقع “elmueble” الفرنسي تقريرا مدعما بالصور عن المنزل الذي وقعت فيه الخيانة المزعومة.

وبحسب موقع “elmueble“، فقد عاشت الفنانة هبة أبو أبوك ، 36 عامًا ، في فيلم فرنسي جميل قرابة عامين منذ انتقالها مع زوجها لاعب كرة القدم أشرف حكيمي إلى باريس ، حيث وقع حكيمي ، 24 عامًا ، من قبل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 2021 ، وهو سبب دفع الزوجين إلى حزم أمتعتهما والانتقال مع ابنهما الصغير أمين (الذي كان يبلغ من العمر عامًا واحدًا في ذلك الوقت) ، إلى مدينة الحب.

والآن يعيش بطل رواية The Prince ونجم كرة القدم الباريسي في منزل جميل وواسع مع فرد آخر من العائلة ، ابنهما الثاني نعيم ، الذي احتفلوا معه مؤخرًا بذكراهما الأولى على الحياة.

بسبب المشاريع الاحترافية لكليهما ، كان على العاصمة الفرنسية أن تكون موطنًا ترحيبيًا يمكنهم فيه إعادة حياتهم. لذلك ، كان من الضروري وجود منزل يلبي احتياجاتهم ويسمح لهم بالاسترخاء والاستمتاع كأسرة، حيث يتمتع المنزل الذي تم إقامتهما فيه بزخرفة تمزج بين عناصر معينة من الطراز الكلاسيكي ، مع الأثاث الذي يظهر اتجاهات مختلفة من الديكور الحديث .

ووفقا للموقع فإن الأفاريز الموجودة في السقف ، والقوالب على الحائط ، والستائر الطويلة، هي تفاصيل توفر الأناقة والتقدير النموذجيين للطراز الكلاسيكي. في الوقت نفسه ، يقدمون أثاثًا خشبيًا حديثًا يميز اتجاه منتصف القرن ، وكراسي آرت ديكو والابتكار مع الإضاءة على الأفاريز، كل هذا يؤدي إلى منزل مثالي مع غرفة معيشة كبيرة ومطبخ كبير مفتوح وغرفة ملابس وغرف نوم وحمام مع إطلالات على شوارع باريس.

غرفة معيشة بألوان محايدة مع إكسسوارات ملونة

غرفة جلوس الفنانة هبة أبوك من الغرف المفضلة لدى الممثلة للقاء عائلتها والاحتفال بالمناسبات الهامة. الأثاث ، مثل الأرائك ، تقليدي للغاية ، بألوان محايدة أو داكنة تتوازن تمامًا مع لون الملحقات والعناصر والتفاصيل.

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الوسائد متعددة الألوان وتنسيقات الزهور تضفي الحياة والنضارة على هذه المنطقة من المنزل المستخدمة يوميًا والمألوفة جدًا. بالطبع ، لا تصبح النغمات المختارة للإكسسوارات باهظة ، فهي تبقى بألوان الباستيل مثل الوردي أو البنفسجي أو الأصفر المحمص.

مطبخ متصل ببقية المنزل

لمنح المنزل إحساسًا أكثر اتساعًا ، تمتلك هبة أبووك مطبخًا واسعًا مفتوحًا لبقية المنزل. في الواقع ، يمكنك أن ترى من خلف الستائر المقابلة لغرفة الطعام. هذه الغرفة مزودة بأثاث أبيض ناعم حسب لون جدران المنزل.

للتغلب على هذا اللون الأحادي ، فإن الأجهزة حديثة وسوداء بتفاصيل ذهبية ، مما يجلب الرصانة . لديهم أيضًا بساط ملون ، يعودون لمشاهدة لعبة النطاقات المحايدة بالألوان.

غرفة طعام مع أثاث حديث ونوافذ كبيرة

تعد غرفة الطعام أكبر مساحة في المنزل وأكثرها إضاءةً ، وتتصل بالمطبخ وغرفة المعيشة. تفتح نوافذه الكبيرة على شرفات تطل على باريس. تبرز أرضيات باركيه شيفرون في جميع أنحاء المنزل ، ويسهل التعرف عليها من خلال شكلها V. هذا النوع من الأرضيات نموذجي في المنازل الأنيقة والكلاسيكية.

كما يمكن للشخص أن يرى بوضوح القوالب على الحائط ، وخزانة عرض جميلة وإضاءة على أفاريز السقف ، مما يوفر إضاءة غير مباشرة متطورة للغاية. ولكن ما يبرز حقًا هو الكراسي وطاولة غرفة الطعام الحديثة على طراز فن الآرت ديكو بألوان رمادية وأرجل ذهبية ، متناغمة مع نسيج الستائر.

الأسقف العالية والأفاريز والقوالب

في هذه الصورة يمكنك أن ترى بشكل أفضل الأسقف العالية والأفاريز والقوالب الجدارية التي تزين كامل منزل هبة أبوك وأشرف حكيمي. في الوقت نفسه ، لا تنقص الإضاءة العلوية في أي ركن من أركان منزلك. بفضل بياض الجدران والأسقف ، من الممكن خلق تأثير وإحساس بمساحة مفتوحة وواسعة مؤكسدة.

غرفة خلع الملابس مفتوحة

في منزله ، تمتلك هبة عبوك غرفة ملابس خاصة بها . مساحة حيث يمكن للممثلة الاسترخاء وتنظيم جميع ملابسها بشكل مريح. في حالته ، اختار غرفة ملابس خشبية مفتوحة بنبرة خفيفة مثل أرضيات الباركيه في المنزل.

للتخلص من التوتر وتكريس الوقت لنفسها وتنظيم ملابسها وإكسسواراتها التي تحدد أسلوبها المؤثر للغاية ، تخصص هبة مساحة في منزلها مع العديد من المقصورات كما يمكن رؤيته في الصورة.

غرفة نوم مشرقة

للحصول على قسط جيد من الراحة ، من الأفضل أن يكون لديك غرفة نوم غير مزدحمة، وإذا أمكن ، بديكور بسيط للغاية. يبدو أن هبة أبوك تلبي هذه التوصية ونرى أن غرفة نومها الرئيسية عبارة عن غرفة مضاءة جدًا بالضوء الطبيعي ، مدعومة باللون الأبيض النقي للجدران واللوحات.

بمرافقة الألوان البيضاء مع تفاصيل بنية مثل اللوح الأمامي، والذهبي مثل إضاءة اللوحات ، يبدو أن غرفة النوم مقسمة إلى جزأين مع قاعدة سوداء ، مما يوفر مزيدًا من الرقي.

غرفات كبيرة تطل على باريس

لإضافة مزيد من الراحة لمنزل هبة أبوك ، تم تزويده جميعًا بشرفات مطلة على المباني ذات الهندسة المعمارية الباريسية النموذجية . رفاهية تكيفت الممثلة وعائلتها مع الكمال. من جانبه ، تعمل هبة على مشاريع احترافية جديدة بفضل إتقانها للغة الفرنسية.