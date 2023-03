ماذا توقع لـ لبنان؟.. عالم الزلازل الهولندي “هوغربيتس” يثير الجدل مجددا

- Advertisement -

وطن- يستمر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، في إثارة الجدل بتنبؤاته الخاصة بالأنشطة الزلزالية حول العالم، والحديث هذه المرة كان عن لبنان واحتمالية وقوع زلزال بها، بعد ورود سؤال له في هذا الخصوص.

وحذر العالم الهولندي اليوم، الأربعاء، من وقوع زلزال محتمل في لبنان مستشهداً بخريطة للزلازل المعروفة التي ضربت لبنان منذ عام 551.

وكان عالم الجيوفيزياء الهولندي الذي توقع وقوع الزلزال في تركيا قبل 3 أيام من حدوثه، قد حذر من زلزال جديد متوقعاً أن يكون الأسبوع الأول من مارس “فترة حرجة للغاية” حسب وصفه.

وكانت مغردة تدعى “ألينا وينتر” قالت للعالم الهولندي بعد أن شكرته على جهوده في تغريدة لها: “لا أعتقد أن لبنان يقع في منطقة زلزال هائل ، لأن هذه كانت المرة الأولى في حياتي التي أشعر فيها بهزة ارتدادية هنا”.

وأضافت: يقول الجيولوجيون إن الزلازل يمكن أن تحدث هنا كل 2000 سنة،

فرد عليها العالم الهولندي: “حدثت زلازل قوية إلى كبيرة في بلاد الشام (لبنان) قبل ذلك.”

وأضاف: من المستحيل تحديد متى وأين بالضبط سيحدث الزلزال التالي في هذه المنطقة.” وأرفق كلامه بخريطة توضح الزلازل المعروفة منذ عام 551 م.

My reply to Alina Winter (below).

Strong to major earthquakes have occurred in the Levant (Lebanon) throughout history. Here is an overview of known earthquakes since 551 AD.

It is impossible to say when and where exactly the next earthquake will occur in this region. https://t.co/7h1T7ietK9 pic.twitter.com/Pgzlvbh6B0

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 1, 2023