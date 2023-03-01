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كواليس لقاء طحنون بن زايد وأخيه منصور بأمير قطر في قصر لوسيل (شاهد)

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني الإماراتي في الدوحة، وناقشا عدة مسائل مرتبطة بشؤون الدولتين

كتب باسل النجار
لقاء طحنون بن زايد وأخيه منصور بأمير قطر في قصر لوسيل watanserb.com
لقاء طحنون بن زايد وأخيه منصور بأمير قطر في قصر لوسيل
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وطن- استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات طحنون بن زايد آل نهيان، في مقابلة شهدت استعراضا للعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وبحسب ما ذكر “الديوان الأميري القطري” في بيان له، فإن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استقبل بقصر لوسيل اليوم، الشيخ طحنون بن زايد، والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.

الشيخ تميم يلتقي وفدا إماراتيا في الدوحة

وفي بداية المقابلة، نقل طحنون تحيات أخيه الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات، إلى أخيه أمير قطر “وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري مزيدا من التقدم والرخاء” وفق البيان.

الشيخ تميم يلتقي وفدا إماراتيا في الدوحة
الشيخ تميم يلتقي وفدا إماراتيا في الدوحة

فيما حمّل الشيخ تميم بن حمد ـ وفق ذات البيان ـ طحنون بن زايد، “تحياته لأخيه رئيس الإمارات وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات الشقيق دوام الازدهار والرقي.”

وأفاد الديوان الأميري القطري أنه جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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وحضر المقابلة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي لأمير قطر، وعدد من الشيوخ والوزراء.

وحضر أيضا من الجانب الإماراتي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

بداية العودة الفعلية للعلاقات بين الإمارات وقطر

ويشار إلى أن البداية الفعلية لكسر جبل الجليد بين الإمارات وقطر عقب الأزمة الخليجية التي استمرت لسنوات، كانت بلقاء ودي في، سبتمبر 2021، جمع أمير قطر وطحنون بن زايد، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في السعودية.

ووقتها نشر بدر العساكر، مدير مكتب ابن سلمان، عبر حسابه الرسمي بتويتر صور جمعت ولي العهد السعودي، والشيخ تميم وطحنون وهم يرتدون ملابس غير رسمية.

وعلق عليها العساكر بالقول:”لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر يجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.”

سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان
سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان

وكان هذا اللقاء عقب أشهر من “قمة العلا” التي استضافتها الرياض، في يناير من العام 2021، والتي أنهت سنوات من الأزمة والنزاع بين قطر من جهة، والسعودية ومصر والإمارات والبحرين، من جهة أخرى.

وفي ديسمبر الماضي كانت ذروة التطور في عودة العلاقات بين البلدين لوضعها الطبيعي، حيث أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، محادثات في قطر، في أول زيارة رسمية من نوعها منذ انتهاء الأزمة الخليجية، وأشاد باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم بوصفها “نجاحا” لكل العرب.

والتقى ابن زايد وقتها، ولم يكن رئيسا للإمارات بعد رسميا وإن كان هو الحاكم الفعلي، أمير قطر خلال الزيارة السريعة قبل أن يعود إلى أبوظبي.

وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات في تغريدة على تويتر تعليقا على تلك الزيارة وقتها:”الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلي دولة قطر الشقيقة اليوم ولقاؤه بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد خطوة أخرى نحو تعزيز التضامن والعمل الخليجي المشترك، مسار التعاون والتكامل والتنسيق خيار إماراتي استراتيجي نحو تحقيق الطموحات الخليجية المشتركة”.

وحضر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس مصر عبدالفتاح السيسي، افتتاح كأس العالم لكرة القدم في الدوحة، يوم 20 نوفمبر الماضي، بينما أرسلت الإمارات حاكم دبي، وهو أيضا نائب رئيس الدولة الخليجية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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