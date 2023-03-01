كواليس لقاء طحنون بن زايد وأخيه منصور بأمير قطر في قصر لوسيل (شاهد)

- Advertisement -

وطن- استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات طحنون بن زايد آل نهيان، في مقابلة شهدت استعراضا للعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وبحسب ما ذكر “الديوان الأميري القطري” في بيان له، فإن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استقبل بقصر لوسيل اليوم، الشيخ طحنون بن زايد، والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.

الشيخ تميم يلتقي وفدا إماراتيا في الدوحة

وفي بداية المقابلة، نقل طحنون تحيات أخيه الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات، إلى أخيه أمير قطر “وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري مزيدا من التقدم والرخاء” وفق البيان.

سمو الأمير المفدى يستقبل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والوفد المرافق، بقصر لوسيل، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد. https://t.co/xBrOGt3CI7 pic.twitter.com/ms4Gl4KimR — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) March 1, 2023

فيما حمّل الشيخ تميم بن حمد ـ وفق ذات البيان ـ طحنون بن زايد، “تحياته لأخيه رئيس الإمارات وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات الشقيق دوام الازدهار والرقي.”

وأفاد الديوان الأميري القطري أنه جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

- Advertisement -

وحضر المقابلة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي لأمير قطر، وعدد من الشيوخ والوزراء.

وحضر أيضا من الجانب الإماراتي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

🇦🇪🇶🇦| سموّ الأمير @TamimBinHamad يستقبل بقصر لوسيل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني بدولة #الإمارات العربية المتحدة الشقيقة⁰⁰وجرى استعراض العلاقات الأخوية وسبل تنميتها في مختلف المجالات إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك#نديب_قطر | #قطر pic.twitter.com/q3fQP2r6Hw — نديب قطر (@NadeebQa) March 1, 2023

بداية العودة الفعلية للعلاقات بين الإمارات وقطر

ويشار إلى أن البداية الفعلية لكسر جبل الجليد بين الإمارات وقطر عقب الأزمة الخليجية التي استمرت لسنوات، كانت بلقاء ودي في، سبتمبر 2021، جمع أمير قطر وطحنون بن زايد، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في السعودية.

ووقتها نشر بدر العساكر، مدير مكتب ابن سلمان، عبر حسابه الرسمي بتويتر صور جمعت ولي العهد السعودي، والشيخ تميم وطحنون وهم يرتدون ملابس غير رسمية.

وعلق عليها العساكر بالقول:”لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر يجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.”

لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر

يجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. pic.twitter.com/2nAUJ8HPM5 — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) September 17, 2021

وكان هذا اللقاء عقب أشهر من “قمة العلا” التي استضافتها الرياض، في يناير من العام 2021، والتي أنهت سنوات من الأزمة والنزاع بين قطر من جهة، والسعودية ومصر والإمارات والبحرين، من جهة أخرى.

وفي ديسمبر الماضي كانت ذروة التطور في عودة العلاقات بين البلدين لوضعها الطبيعي، حيث أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، محادثات في قطر، في أول زيارة رسمية من نوعها منذ انتهاء الأزمة الخليجية، وأشاد باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم بوصفها “نجاحا” لكل العرب.

والتقى ابن زايد وقتها، ولم يكن رئيسا للإمارات بعد رسميا وإن كان هو الحاكم الفعلي، أمير قطر خلال الزيارة السريعة قبل أن يعود إلى أبوظبي.

وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات في تغريدة على تويتر تعليقا على تلك الزيارة وقتها:”الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلي دولة قطر الشقيقة اليوم ولقاؤه بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد خطوة أخرى نحو تعزيز التضامن والعمل الخليجي المشترك، مسار التعاون والتكامل والتنسيق خيار إماراتي استراتيجي نحو تحقيق الطموحات الخليجية المشتركة”.

الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الي دولة قطر الشقيقة اليوم ولقائه بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد خطوة أخرى نحو تعزيز التضامن والعمل الخليجي المشترك، مسار التعاون و التكامل و التنسيق خيار إماراتي استراتيجي نحو تحقيق الطموحات الخليجية المشتركة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 5, 2022

وحضر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس مصر عبدالفتاح السيسي، افتتاح كأس العالم لكرة القدم في الدوحة، يوم 20 نوفمبر الماضي، بينما أرسلت الإمارات حاكم دبي، وهو أيضا نائب رئيس الدولة الخليجية.