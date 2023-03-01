الأربعاء, مارس 1, 2023
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حياة من الجنس والبذخ.. هكذا يعيش بوتين مع عشيقته بعيدا عن موسكو

تقارير صحفية قالت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بتحويل ملايين الدولارات من الأموال غير المشروعة في شكل عقارات لصديقته لاعبة الجمباز ألينا كابيفا

كتب فهمي الورغمي
فلاديمير بوتين مع عشيقته الشابة watanserb.com
فلاديمير بوتين مع عشيقته الشابة
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وطن- كشف تقرير صادر عن موقع “بروجكت Project” الروسي، وهو موقع مُعارض محظور، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اشترى مؤخرا عبر ملايين الدولارات غير المشروعة، أكبر شقة في روسيا وقصرًا خشبيًا لعشيقته لاعبة الجمباز ألينا كابيفا.

فلاديمير بوتين وحياة فارهة مع عشيقته الشابة

وزعم التقرير أن الحسناء الروسية، ألينا كابيفا، المُلقبة بـ “ملكة روسيا غير المتوجة”، كانت على علاقة بالرئيس الروسي منذ بداية حكمه مطلع الألفية، بما في ذلك عندما كان لا يزال متزوجًا (عام 2013 أعلن بوتين طلاقه رسميا من “ليودميلا شكريبنيفا” بعد زواجهما عام 1983).

تبلغ ألينا كابيفا من العمر 39 عامًا، وهي حاصلة على الميدالية الذهبية الأولمبية في رياضة الجمباز و”يُعتقد على نطاق واسع أنها أم لثلاثة على الأقل من أطفال بوتين الصغار”، حسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل dailymail” البريطانية.

قصور فخمة وشقق فارهة
قصور فخمة وشقق فارهة

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الموقع الروسي، قوله إن العقارات المزعومة التي اشتراها بوتين “تشمل شقة بنتهاوس (شقة فاخرة تكون في أحد الطوابق العلوية” على مساحة 2600 متر مربع، في مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود، والتي استضافت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2014.

تم تسجيل البنتهاوس باسم “أوليغ روندوف” المقرب والحليف لبوتين، وتضم 20 غرفة، قاعة سينما خاصة ومسبحًا ومهبطًا لطائرات الهيلوكبتر على السطح، ومنتجع مياه متكامل وفناء خلفي به حديقة زن يابانية لتهدئة الأعصاب.

تم تسجيل عدد من العقارات الأخرى بأسماء أقارب السيدة كابيفا، بما في ذلك جدتها، آنا زاتسيبيلينا، التي تمتلك، وفقًا لموقع بروجكت Project، عقارات تبلغ قيمتها حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني، بما في ذلك قصر فاخر من ثلاثة طوابق في أحد الأحياء الراقية المتاخمة للعاصمة موسكو و شقق أخرى في نفس البنتهاوس الموجود في مدينة سوتشي.

فلاديمير بوتين وحياة فارهة مع عشيقته الشابة
فلاديمير بوتين وحياة فارهة مع عشيقته الشابة

قصور فخمة وشقق فارهة

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تقول صحيفة “ديلي ميل”، نقلا عن الموقع الروسي، أنه تم بناء قصر مصنوع بالكامل من الخشب لعشيقة بوتين، بالقرب من قصر آخر مملوك له بناءً على أوامره. وتشير إلى ذلك القصر هو مقر الإقامة التي تقضي فيها كابيفا وبوتين وأطفالهم معظم وقتهم.

حيث تم بناء مضمار سباق سيارات صغير وملعب كبير للأطفال في الموقع، وفقًا لصور الأقمار الصناعي، التي نشرتها الصحيفة البريطانية.

يقع القصر المذكور بالقرب من بحيرة فالداي، وهو مسجل لشركة يسيطر عليها يوري كوفالتشوك، الملياردير المرتبط بالكرملين والمعروف باسم مصرفي بوتين.

قصور فخمة وشقق فارهة
قصور فخمة وشقق فارهة

يُعتقد أن الرئيس الروسي يسافر إلى ذلك القصر، الواقع على بعد 250 ميلاً شمال شرق موسكو، على متن قطار مصفح ينطلق من محطة سكة حديد سرية في العاصمة موسكو.

يستخدم هذا المسار أيضًا فريق مساعدي السيدة كابيفا، وفقًا لقاعدة بيانات مسربة لحجوزات التذاكر، اطلع عليها الموقع الروسي ونقلتها عن دايلي ميل.

قصور فخمة وشقق فارهة
قصور فخمة وشقق فارهة

من هي عشيقة بوتين لاعبة الجمباز؟

عشيقة بوتين ولاعبة الجمباز “ألينا كابيفا“، هي من المؤيدين الصريحين لغزو أوكرانيا وكانت نائبة في حزب روسيا المتحدة الحاكم بزعامة بوتين بين عامي 2007-2014. ثم تم تعيينها رئيسة لشركة الإعلام الوطنية براتب سنوي قدره 7.7 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من عدم وجود خبرة في إدارة وسائل الإعلام.

في أغسطس 2022، عاقبت الولايات المتحدة عشيقة بوتين بسبب تأييدها لغزو أوكرانيا. حيث قامت وزارة الخزانة بتجميد أرصدتها وفرضت قيودًا أخرى على ممتلكاتها.

هذا ونشر تقرير الموقع الروسي، صورا مسربة لما قال إنه داخل أحد مخابئ بوتين في شمال روسيا. حيث تقع فيلا فارهة بالقرب من القصر الخشبي المذكور، واعتبر الموقع إن تلك الفيلا من بين العقارات المفضلة لدى بوتين.

وأظهرت الصور المسربة غرفة نوم بوتين ومكتبه، بالإضافة إلى ثريا ضخمة مزينة بالياقوت وأوراق الذهب.

في عام 2021، زعم حلفاء زعيم المعارضة المسجون “أليكسي نافالني” أن أموال الدولة قد استخدمت لتأجير الممتلكات من أحد أقرب حلفاء بوتين، وإجراء تحديثات واسعة النطاق عليها.

المصدرصحيفة "ديلي ميل dailymail" البريطانية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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