الأربعاء, مارس 1, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدحمد بن جاسم يكشف أسرارا عن حياته الخاصة وضد فكرة شراء مانشستر...
الهدهد

حمد بن جاسم يكشف أسرارا عن حياته الخاصة وضد فكرة شراء مانشستر يونايتد

رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم، رأى أن الكثير من المال والجهد الذي سيتم إنفاقه على شراء نادي إنجليزي كمانشستر يونايتد يمكننا أن ننفقه على شيء آخر يعود بالفائدة على الشعب والبلد

كتب خالد الأحمد
حمد بن جاسم watanserb.com
حمد بن جاسم
- Advertisement -

وطن- أكد رئيس وزراء قطر السابق الشيخ “حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني”، أنه ليس من مشجعي كرة القدم ولا يهوى الاستثمار في هذا المجال.

وقال الشيخ حمد بن جاسم (64 عاما) في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ“، تعليقا على سؤال بشأن اهتمام جهات في الشرق الأوسط في الاستثمار بالدوري الإنكليزي: “أنا لست من مشجعي كرة القدم ولا أحب هذا الاستثمار، لكنه ربما سينجح”.

وأضاف: “تعلم أن بعض أبنائي، كانوا دائما يناقشون الأمر معي ويضغطون بقوة”، مبينا أن هذا المجال “ليس من اختصاصه”.

جاء ذلك بعد نحو أسبوعين من تقديم نجله جاسم بن حمد بن جاسم، عرضا لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي.

يملك الشيخ جاسم علاقات قوية قادرة على تمويل الاستحواذ

ومنذ تنحي الشيخ حمد بن جاسم، عن منصبه كرئيس وزراء قطر والمفاوض الرئيسي لصندوق الثروة السيادية في البلاد، انسحب من الجغرافيا السياسية ولكن ليس من عقد الصفقات ، التي أصبحت الآن شأنًا عائليًا.

وأطلق الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني نجل رئيس الوزراء القطري السابق، محاولة لشراء نادي “مانشستر يونايتد” الإنجليزي لكرة القدم، الذي بدأ مالكوه الأمريكيون عملية بيع رسمية في أواخر العام الماضي.

- Advertisement -

وأشارت وكالة “بلومبرج” إلى أن الأمير جاسم نجل الشيخ حمد، قدم عرضًا بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6 مليارات دولار)، لنادي مانشستر يونايتد لكرة القدم قبل أقل من أسبوعين، في بداية حرب مزايدة على أحد أكبر الأسماء في مجال الرياضة.

وذكرت بلومبرج أن الشيخ حمد، كان يساعد في تجميع كونسورتيوم قطري لتقديم عطاءات للنادي الإنجليزي الممتاز.

رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم
رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم

شراء الأندية والحقوق الرياضية

وفيما قد تصل قيمة الصفقة إلى أكثر من خمسة مليارات دولار أمريكي، لم يذكر الإعلان من أين ستأتي الأموال، في وقت يملك الشيخ جاسم علاقات قوية قادرة على تمويل الاستحواذ.

والشيخ جاسم، المالك المستقبلي المحتمل ليونايتد، واحد من 15 من أبناء الشيخ حمد، رئيس الوزراء القطري بين 2007 و2013، الذي أنشأ صندوق الاستثمار المساهم بتمويل صفقة استحواذ باريس سان جرمان الفرنسي ومعالم شهيرة في لندن على غرار متاجر هارودز وناطحة السحاب شارد.

وكان الشيخ حمد -وفق المصدر- مقربا من أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، صاحب الدور الفاعل في الاستثمار الضخم لقطر في الأحداث الرياضية الكبرى، على غرار كأس العالم لكرة القدم، بالإضافة إلى شراء الأندية والحقوق الرياضية.

وتزامنت فترة ولايته مع طفرة غير عادية في ثروة قطر حيث أدت احتياطياتها من الغاز الطبيعي المسال إلى تحول الاقتصاد. ووجه الشيخ حمد بعض هذه التدفقات النقدية نحو جعل دولته الصغيرة معروفة على الساحة العالمية من خلال الدبلوماسية الجريئة والاستثمارات المميزة.

حقيقة شراء جاسم بن حمد لنادي مانشستر يونايتد
حقيقة شراء جاسم بن حمد لنادي مانشستر يونايتد

حمد بن جاسم ضد فكرة الاستثمار في أندية الكرة

وحول موضوع الإستثمار في الرياضة قال :”إذا كان هذا هو خياري ، فلن أفعل ذلك في هذا الوقت”.

وأضاف:”عندما كنت رئيسًا للوزراء ، جاءت هذه الفكرة لسمو الأمير الوالد ، وولي عهده في ذلك الوقت ، الشيخ تميم ، كانوا يعلمون أنني ضدها. لأنني اعتقدت أن الكثير من المال والجهد الذي سيتم إنفاقه. يمكننا أن ننفقها على شيء آخر يعود بالفائدة على الشعب والبلد.

وينصب تركيز الشيخ والملياردير القطري هذه الأيام على استثماراته الشخصية وعمله الخيري. ويبدو أنه يشبه إلى حد كبير أي رب أسرة ، فهو يوازن بين قدرة أبنائه المتميزين على إدارة الثروة، تقول “بلومبيرغ”.

وعلى الجانب العائلي تحدث حمد بن جاسم قائلاً : عندما تكون رجلاً ثرياً ولديك أبناء ، فأنت بحاجة للتأكد من أنهم ليسوا مدللين.”

وأضاف :”هذا ليس بالأمر السهل في منطقتنا من العالم لأنهم يرون أصدقاءهم وأقاربهم. وتابع هذه معركة كنت أخوضها طوال حياتي. فأبنائي لا يحصلون دائمًا على ما يريدون. لا يحصلون على سيارات فاخرة ، ولا يسافرون بالدرجة الأولى أو يقيمون في أفضل الفنادق.”

واستكمل:”عليهم أن يكونوا ناجحين أولاً في وظيفة من أجل القيام بذلك. يتقاضون راتباً عندما يكونون في الجامعة. ليس كثير. إذا نفد الراتب ، فهذا كل شيء. عليهم الانتظار حتى الشهر المقبل.”

المصدروكالة بلومبرغ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
تقارير

شكري في تركيا ومدبولي بقطر.. الزلزال كسر جبل الجليد وقمة السيسي وأردوغان وشيكة

الهدهد

“ملبس” للأطفال.. قطر تُفشل حيلة شيطانية لإغراق البلاد بالمخدرات (شاهد)

الهدهد

سبب غير متوقع يُعطل استحواذ جاسم بن حمد آل ثاني على مانشستر يونايتد

رياضة

برشلونة خارج البطولة.. تعرف على المتأهلين إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2023

رياضة

3 غيابات مؤثرة في صفوف برشلونة عن مواجهة مانشستر يونايتد

تقارير

لماذا قطر؟.. إسبانيا تضع عينيها على الغاز القطري لتطليق الجزائر

رياضة

تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2023

رياضة

من هو الشيخ القطري جاسم بن حمد آل الثاني الذي يرغب في شراء مانشستر يونايتد ؟!

رياضة

مبلغ ضخم.. تفاصيل العرض القطري لشراء نادي مانشستر يونايتد

الهدهد

بيان قطري رسمي يعلن التقدم لشراء مانشستر يونايتد.. هذا هو الشيخ الي تقدم بالعرض!

رياضة

نتائج مباريات ذهاب الدوري الأوروبي 2023 دور ال16

الهدهد

رسميا.. قطر تستحوذ على مانشستر يونايتد وصحفي قطري يؤكد إتمام الصفقة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كواليس لقاء طحنون بن زايد وأخيه منصور بأمير قطر في قصر لوسيل (شاهد)

قبل الشهرة وعمليات التجميل.. رهف القحطاني كما لم ترها من قبل (شاهد)

إحالة طاقم مسلسل “السجين النصاب” للنيابة.. وزير إعلام الكويت وصف أحداثه بـ”قلة أدب”

البنتاغون يضع خطة طوارئ سرية للحرب على إيران.. هل أصبح الصراع وشيكا؟

هكذا خططت إسرائيل لاغتيال صدام حسين فوق أحد الجسور في بغداد

حياة من الجنس والبذخ.. هكذا يعيش بوتين مع عشيقته بعيدا عن موسكو

توافق ذهني وعضلي رهيب.. رونالدو يحلق كالطيور بتدريبات النصر (شاهد)

تكلفته 100 مليون دولار .. جدل “مسلسل معاوية” يدفع MBC لبيان الحقيقة

حصان تركي محظوظ.. حي يرزق رغم بقائه 21 يوما تحت الأنقاض (فيديو)

جهود مكثفة للسلطان هيثم بن طارق تجاه القطاع الخاص لحلحلة التحديات بسوق العمل (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC