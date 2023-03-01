الأربعاء, مارس 1, 2023
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حصان تركي محظوظ.. حي يرزق رغم بقائه 21 يوما تحت الأنقاض (فيديو)

بدا الحصان في حالة استغراب ودهشة وهو ينظر حوله بعد إخراجه حياً من تحت أنقاض الزلزال

كتب خالد الأحمد
حصان تركي تحت الأنقاض watanserb.com
حصان تركي تحت الأنقاض
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وطن- تداول مستخدمو موقع التغريدات القصية “تويتر”، فيديو يرصد انتشال فرق الإنقاذ التركية لحصان من تحت الأنقاض في مدينة “أديامان” التركية بعد مرور 21 يوما من وقوع زلزال تركيا قبل أن يتم إنقاذه.

وأظهر مقطع فيديو متداول الحصان في حفرة كبيرة تحت الركام، وبدا أحد الأشخاص وهو يمسك بلجامه ويقوم بإخراجه خارج الحفرة.

وبدا الحصان في حالة استغراب ودهشة وهو ينظر حوله بعد إخراجه حياً.

وعلق الناشط “Tansu YEĞEN” الذي نشر الفيديو : “في أديامان ، عثر على حصان على قيد الحياة تحت أنقاض مبنى بعد 21 يومًا من الزلزال تم إنقاذها من قبل فرق الانقاذ”.

وبحسب تقرير موجز لشبكة “سي إن إن” باللغة التركية تم العثور على الحصان تحت الحطام في منطقة “أورمان مودورلوغو” في أديامان، باليوم الحادي والعشرين من الزلزال الكارثي.

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وكشف طبيب بيطري عن الحالة الصحية للحيوان التي كانت جيدة ولكنه كان بحسب المصدر –في حالة اكتئاب خفيف وتم تسليمه لأصحابه بعد العلاج.

وكان نشطاء قد تداولوا خلال الأيام التي تلت الزلزال المدمر في تركيا، مقاطع فيديو لعمليات إنقاذ حيوانات وماشية حوصرت تحت ركام الحظائر والمباني، بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في، السادس من فبراير الماضي، وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر.

حصان تركي محظوظ.. حي يرزق رغم بقائه 21 يوما تحت الأنقاض
حصان تركي محظوظ.. حي يرزق رغم بقائه 21 يوما تحت الأنقاض

حصان تركي محظوظ.. حي يرزق رغم بقائه 21 يوما تحت الأنقاض
حصان تركي محظوظ.. حي يرزق رغم بقائه 21 يوما تحت الأنقاض

إنقاذ بقرة من تحت الأنقاض في هاتاي

وقبل أيام تمكنت فرق الإنقاذ التركية من إنقاذ بقرة عالقة تحت الأنقاض في ريف أنطاكيا بولاية هاتاي جنوب تركيا، وذلك بعد 17 يوماً على وقوع كارثة الزلزال.

وفي وقت سابق قام الأهالي بمساعدة فرق الطوارئ، بإنقاذ 9 خراف لأسرة تركية تعمل في تربية الماشية بقضاء نورداغي بولاية “غازي عنتاب” جنوب تركيا بعد أن بقيت 11 يوماً تحت الأنقاض.

وظهر خلال أحد الفيديوهات أبقار وأغنام تحت الأنقاض في حالة صحية صعبة ويبدو عليها الهزال، قبل أن يسعفها رجال الإنقاذ بتقديم المياه.في إشارة إلى مدى الرحمة والعناية بالحيوانات التي حرص عليها فريق الإنقاذ إلى جانب إنقاذهم لحياة البشر.

وقدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، اعتذاره عن التأخر في تقديم المساعدة لمحافظة “أديامان” التركية إحدى أكثر المناطق تضرراً من الزلزال.

وقال أردوغان إن التأخير سببه التأثير المدمر للهزات وسوء الأحوال الجوية.

وضرب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر فجر السادس من شباط / فبراير الماضي، جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، وتبعه زلزال آخر ومئات الهزات الارتدادية.

ما أسفر عن وفاة أكثر من 50 ألفاً وخلف مئات الآف الجرحى، حسب إحصائيات رسمية في البلدين، وأدى الزلزال إلى انهيار أعداد هائلة من الأبنية وتشريد الملايين.

المصدرتويتر، شبكة سي إن إن، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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