حصان تركي محظوظ.. حي يرزق رغم بقائه 21 يوما تحت الأنقاض (فيديو)

- Advertisement -

وطن- تداول مستخدمو موقع التغريدات القصية “تويتر”، فيديو يرصد انتشال فرق الإنقاذ التركية لحصان من تحت الأنقاض في مدينة “أديامان” التركية بعد مرور 21 يوما من وقوع زلزال تركيا قبل أن يتم إنقاذه.

وأظهر مقطع فيديو متداول الحصان في حفرة كبيرة تحت الركام، وبدا أحد الأشخاص وهو يمسك بلجامه ويقوم بإخراجه خارج الحفرة.

وبدا الحصان في حالة استغراب ودهشة وهو ينظر حوله بعد إخراجه حياً.

Amazing amazing amazing

In Adiyaman, a horse found alive in the rubble of a building 21 days after the earthquake was rescued by the teams👏👏👏#earthquake #horse #turkey #adiyaman pic.twitter.com/XSFAQjbKYX

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) February 27, 2023