الأربعاء, مارس 1, 2023
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حسب دراسة حديثة: المشي لمدة 11 دقيقة يومياََ يمكن أن يقلل من فرص الوفاة المبكرة

المشي اليومي لمدة 11 دقيقة كافٍ لتقليل خطر وفاة المبكرة بنسبة 23 في المائة

كتب ايمان الباجي
حسب دراسة حديثة: المشي لمدة 11 دقيقة يومياََ يمكن أن يقلل من فرص الوفاة المبكرة watanserb.com
رياضة المشي
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وطنكشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة كامبريدج أن المشي اليومي لمدة 11 دقيقة كافٍ لتقليل خطر الوفاة المبكرة بنسبة 23 في المائة.

المشي لمدة 11 دقيقة

وأشارت الدراسة التي تحدثت عنها صحيفة “ذا صن” البريطانية، إلى أن واحدًا من كل عشرة أشخاص سيعيش لفترة أطول إذا حافظوا على هذه العادة خلال حياتهم.

المشي لمدة لا تقل عن 11 دقيقة من شأنه أن يحمي الشخص من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السرطان.

من جهته، قال الدكتور سورين بريغ، الذي قاد الدراسة: “إذا كنت من الأشخاص الذين يجدون فكرة أداء 150 دقيقة من النشاط البدني معتدل القوة في الأسبوع أمراً شاقاً، فإن ما توصلنا إليه من نتائج ينبغي أن يكون خبراً جيداً بالنسبة لك. وقد تثبت أن القيام ببعض النشاط البدني أفضل من عدم القيام بأي شيء.”

القيام ببعض النشاط البدني أفضل من عدم القيام بأي شيء

اعتمد الباحثون على بيانات من 196 دراسة شملت أكثر من 30 مليون شخص. ووجدوا أن واحدًا فقط من كل ثلاثة أشخاص يمارس 150 دقيقة من التمارين الأسبوعية التي ينبغي عليهم القيام بها.

وحتى أولئك الذين قاموا بنصف الوقت من النشاط كانوا أقل عرضة للإصابة بالمرض.

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ووجد العلماء أن ممارسة النشاط البدني معتدل الشدة 75 دقيقة في الأسبوع من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 7%، ومخاطر القلب بنسبة 17% مقارنة بالأشخاص غير النشطين.

فوائد التمارين الرياضية

تعمل التمارين الرياضية على تحسين صحتك عن طريق تعزيز الدورة الدموية للقلب والدماغ وتقليل السكر والدهون في الدم، بالإضافة إلى تقليل السمنة.

قال لياندرو جارسيا، المحاضر في كلية الطب وطب الأسنان والعلوم الطبية الحيوية في جامعة كوينز بلفاست:”لا يجب أن يتضمن النشاط المعتدل ما نفكر فيه عادةً على أنه تمرين، مثل ممارسة الرياضة أو الجري. في بعض الأحيان، كل ما تحتاجه هو تغيير بعض العادات.”

تعمل التمارين الرياضية على تحسين صحتك عن طريق تعزيز الدورة الدموية للقلب

على سبيل المثال، حاول المشي أو ركوب الدراجة إلى مكان عملك أو الدراسة بدلاً من استخدام السيارة، أو انخرط في الرياضات النشطة مع أطفالك أو أحفادك.

يعد القيام بالأنشطة التي تستمتع بها والتي يمكن أن تضيفها بسهولة إلى روتينك الأسبوعي طريقة رائعة لتكون أكثر نشاطًا، حسب ما أكده.

المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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