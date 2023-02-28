الثلاثاء, فبراير 28, 2023
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ما الذي تبحث عنه المرأة في العلاقة الزوجية؟

"من الأفضل للرجل أن يعرف ما تريده المرأة في العلاقة الزوجية..."

كتب معالي بن عمر
العالاقة الزوجية السعيدة watanserb.com
العالاقة الزوجية السعيدة
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وطن-لا جرم أن الحب كان موضوع نقاشات العلماء والفلاسفة منذ العصور القديمة، ودائمًا ما كان جوهر سيناريوهات الأفلام والمسلسلات التلفزية، والشعر والروايات. وحتى لو كان اليوم مصدر سعادة لا حصر لها بالنسبة للزوجين، فإن الحب يتطلب بعض التضحيات وقدرًا كبيرًا من الجهد.

وفي الحقيقة، لا تقتصر العلاقة الزوجية على الحب فحسب، إذ إن العلاقات الرومانسية في بعض الأحيان تكون معقدة وغامضة. كما أن للزوجين توقعات مختلفة، وفي الواقع، إذا بدت بعض الأشياء واضحة بالنسبة للمرأة، فإنها في ذات الوقت، تبحث في نصفها الآخر عن الأفضل وأشياء محددة تُسعدها أكثر من أي شيء آخر.

وهذا هو السبب في أنه من المهم معرفة ما تبحث عنه المرأة في العلاقة، من أجل أن تكون منسجمًا معها، ولكن قبل كل شيء لا تخيب أملها، بحسب ما نشره موقع “سامانتيريس” الفرنسي.

تبحث المرأة عن الرجل العاطفي والمرح
تبحث المرأة عن الرجل العاطفي والمرح

ما الذي تبحث عنه المرأة في العلاقة؟

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه من الأفضل للرجل أن يعرف ما تريده المرأة في العلاقة. علاوة على ذلك، اعلم أيضًا أنه ليس لأنها لا تطلب أي شيء منك، أي أنها ليس لديها توقعات تجاهك، بل على العكس من ذلك تمامًا، بل تحب المرأة أن تشعر بالحب والدلال، إنها تقدر بشكل خاص الرجل الذي ينتبه إلى أدق تفاصيلها بالإضافة إلى إغداقها بالكلمات الحلوة والإطراءات.

وعلاوة على ذلك، إنها أيضًا تحب أن تتفاجأ من وقت لآخر وتعتنيَ بها. كما تريد أن تشعر بأنها فريدة من نوعها ومميزة في نظرك، ولا تنس أن تعطيها الأولوية للتواصل معها، وحتى لو كان هذا نادرًا بالنسبة للرجال، فإن النساء يفضلن التحدث عن أصغر التفاصيل عن حياتهما الزوجية، لذا حاول أن تتكلّم معها.

وبالإضافة إلى ذلك، يحب النساء الشعور بالأمان في العلاقة، وهذا هو السبب في أنهم يحبون بشكل خاص الرجل الذي يفعل كل شيء من أجل حمايتها ويتحدث عن مستقبله معها، ولكن ليس في بداية العلاقة أبدًا.

7 شائعات حول العلاقات الزوجية

تحب المرأة الرجل الذي يهتم بتفاصيلها
تحب المرأة الرجل الذي يهتم بتفاصيلها

ما الذي تبحث عنه المرأة في الرجل؟

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لا شكّ في أن المرأة تسعى إلى البحث عن الاستقرار مسبقًا؛ حتى لو أراد البعض علاقة مؤقتة. لكن أكثر من 80٪ يتطلعون قبل كل شيء إلى الاستقرار والثقة والشخص المضحك والمرح والمعاملة اللطيفة والشخص الأنيق والذكي والرجل النظيف الذي تنبعث منه رائحة طيبة، والعاطفي والكريم. بشكل عام، فإن المرأة تبحث عن شخص يلبي جميع شروط الرجل الناضج.

ما تتوقعه المرأة في العلاقة: ما الذي يجب تجنبه بأي ثمن

إذا كنت تعرف بالفعل ما الذي تبحث عنه المرأة في العلاقة الزوجية، فاحذر من الوقوع في خطأ، لأن المرأة التي تتعرّض للاستهزاء نادراً ما تسامح. كما يجب أن تعلم أن المرأة لا تستغني عن حريتها، حتى لو كانت علاقتك بها قوية، كما  يردن المساس بجوانب حياتهن الخاصة والسرية.

وعندما تحب النساء، فإنهنّ يستثمرن كل طاقتهن بنسبة 100٪، ويتوقعن نفس الشيء في المقابل. بالإضافة إلى ذلك، يكره النساء من يتجسس عليهن أو لا يثق بهنّ.

هارفارد: ​​العلاقة الزوجية السعيدة سرّ من أسرار طول العمر!

المصدرسامانتيريس-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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