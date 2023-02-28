لماذا ينصح دائمََا بالسفر صباحََا؟

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وطن– يمكن أن يكون السفر الجوي مرهقًا مع التأخير في مواعيد انطلاق بعض السفرات وإلغاء بعضها إضافة الى التكاليف غير المتوقعة والخدمات السيئة والطقس المضطرب.

رحلات طيران في الصباح الباكر

ويمكن التغلب على هذه الإحباطات ببساطة عن طريق اختيار رحلة مبكرة، حسب ما أكده موقع “lifehacker“.

ليس من السهل أبدًا الاستيقاظ في وقت مبكر، والذهاب إلى المطار قبل شروق الشمس، ولكن الرحلات الجوية في الصباح الباكر تكون في الواقع أقل عرضة للتأخير عن الرحلات في فترة ما بعد الظهر والمساء.



وهذا السياق، سنكشف لكم عن مزايا الرحلات الجوية في الصباح الباكر.

الرحلات الصباحية أرخص



في ساعات الصباح، تكون الرحلات الصباحية أرخص في المتوسط ​​من رحلات الظهيرة أو الرحلات المسائية.

وفقًا لموقع Trip.com، يمكنك توقع أن تكون تذاكر الطيران أرخص بنحو 15٪ من تلك المجدولة في وقت لاحق من اليوم. هذا يعني أيضًا أن المطار سيكون أقل ازدحامًا في المقام الأول، لذلك يمكنك توقع طوابير أقصر لفحص الحقائب أو لاجتياز الفحوصات الأمنية.



تقل فرص تأخر الرحلات أو إلغائها

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تقل احتمالية تأخر الرحلات الجوية في الصباح الباكر مقارنة بالرحلات التي تقلع في وقت لاحق من اليوم.

وإذا تم إلغاء رحلتك المبكرة، فلديك خيارات أكثر للمغادرة في نفس اليوم من تلك المجدولة للمغادرة في المساء.

من جهته، قال فيل دينجلر، الشريك المؤسس لـ The Vacationer:”من غير المرجح أن تتأخر أو تُلغى الرحلات الجوية في الصباح الباكر من تلك التي تتم في وقت لاحق من اليوم.”

نظرًا لأن الرحلات الجوية اللاحقة تعتمد على الرحلات الصباحية، فهي أكثر عرضة للتأخير.



أقل عرضة للاضطرابات

يمكنك زيادة فرصك في الحصول على رحلة أكثر سلاسة من خلال الطيران في وقت مبكر من الصباح.

تميل معظم العواصف الرعدية إلى الظهور في فترة ما بعد الظهر.

تحدث معظم الاضطرابات الجوية نتيجة عدة أسباب مثل الحمل الحراري الذي يحدث عندما ترتفع درجات الحرارة على الأرض في فترة ما بعد الظهر.

أفضل خدمة

عند السفر صباحََا، تكون الطائرة أنظف، لأن الطاقم لديه وقت كثير لتعقيم كل شيء بشكل صحيح، وستحصل كذلك على خدمة مميّزة من اللحظة الأولى.



ولن ترى كذلك الأوساخ التي غالبََا ما يتركها الركاب في مقاعدهم.

