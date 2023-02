عالم الزلازل الهولندي يرد على سؤال خاص ورده بشأن المغرب تحديدا ويحذر

- Advertisement -

وطن – مؤخرا، اقترنت مخاوف الكثيرين من حدوث الزلازل حول العالم، بحسابات العالم الهولندي المتخصص في دراستها “فرانك هوغربيتس” الذي أبدى سعة إطلاعه في دراسة هذه الكارثة الطبيعية.

وضمن التفاعلات الواسعة مع توقعات “هوغربيتس”، كان تفاعل سلوى المصمودي، وهي شابة مغربية شاركت مخاوفها من الزلال عبر تويتر ليتفاعل معها العالم الهولندي.. فماذا أخبرها؟

علقت الناشطة المغربية، سلوى المصمودي على تغريدة لعالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، يُحذر فيها الملايين من متابعيه على تويتر، أنه لا يملك أي حساب أو صفحة خاصة به على منصة الفيديوهات الصينية “تيك توك”.

The only legit accounts are listed on our website: https://t.co/cdHJPH4eL1

I am not on TikTok. 20k followers are being fooled.

وتساءلت سلوى في تعليقها “هل من الممكن أن يضرب زلازل ما، المغرب عما قريب؟”.

Excuse me, is there a possibility that an earthquake will occur soon in Morocco?

حظي تساؤل الشابة المغربية بأكثر من 1.7 مليون مشاهدة، في وقت قياسي، الأمر الذي دفع العالم الهولندي للتفاعل معها بصفة رسمية في تغريدة شاركها عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وقال فرانك هوغربيتس في رده عما إذا كان المغرب مُهددا عن قريب بضربة زلزال: “نحاول تحديد المناطق المحتملة من خلال تقلبات الغلاف الجوي، لكن هذه الطريقة ليست (دقيقة) 100٪”.

وتابع عالم الزلال الهولندي النشط جدا على تويتر عبر تقديم نصيحة إلى الشابة المغربية وكل من يتابعه: “بشكل عام، إذا كنت في منطقة معرضة للزلازل، فتأكد دائمًا من أنك مستعد، فقط في حالة حدوث ذلك”.

We try to indicate potential regions through atmospheric fluctuations, but this method is not 100%.

In general, if you are in an earthquake prone area, always make sure that you are prepared, just in case. That responsibility comes with life on a seismically active planet. https://t.co/03s2q6l6Bt

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 28, 2023