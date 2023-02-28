صافيناز ترفض رفع أجرها بسبب ظروف مصر.. لن تتخيل كم تتقاضى مقابل ساعة رقص!

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وطن– رفضت الراقصة الأرمينية صافيناز، رفع أجرها بسبب الأوضاع الاقتصادية في مصر، حيث تقيم.

أجر صافيناز في الساعة

ونقلت صحيفة “الفن“، عن صافيناز تأكيدها أنها لن ترفع أجرها كباقي زميلاتها الراقصات، مراعاةً للظروف الاقتصادية في البلاد.

وقالت الراقصة الأرمينية: “مش هرفع أجري، أنا على علم بظروف البلد في الوقت الحالي كل شيء أصبح مرتفع، لذلك سيظل أجري كما هو”.

وسبق أن كشف متعهد حفلات، أن صافيناز تحصل على 30 ألف جينه في الساعة الواحدة.

وهو ما يعادل، 980 دولار أميركي، أي أن الراقصة تحصل على حوالى 16 دولار في الدقيقة الواحدة من وصلتها.

أجور الراقصات في رأس السنة

وكانت مصادر خاصة، قد كشفت أجور الراقصات في موسم حفلات ليلة رأس السنة 2023، بحسب ما نقلت صحيفة القاهرة 24.

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وكانت الراقصة الروسية جوهرة الأعلى سعراً، حيث تحدّد أجرها بـ120 ألف جنيه في الساعة.

جاءت الراقصة الاستعراضية إيمي سلطان في المرتبة الثانية، بأجر 120 ألف جنيه خلال ساعة واحدة فقط.

أما الراقصة التشيلية بدرة، فجاء سعرها بنحو 100 ألف جنيه في الساعة الواحدة فقط.

وحدّدت الراقصة ليندا سعرَها في موسم حفلات رأس السنة 2023، نحو 70 ألف جنيه في الساعة الواحدة فقط.

بينما كان سعر الراقصة المخضرمة دينا، نحو 65 ألف جنيه في الساعة.

والروسية انستازيا، حدّدت سعرها بنحو 65 ألف جنيه في الساعة الواحدة فقط كذلك.

الراقصة الروسية أوكسانا حددت سعرها أيضاً، بنحو 60 ألف جنيه بموسم حفلات رأس السنة في الساعة الواحدة فقط.

كانت الراقصة الروسية ديانا الأقل، ويبلغ أجرها نحو 40 ألف جنيه في الساعة الواحدة فقط.

لا رقص في رمضان

الجدير بالذكر أن صافيناز تحترم دائماً أوضاع مصر، وسبق أن صرحت بأنها تتجنب تقديم أي فقرات رقص سواء بفاعليات خاصة أو عامة خلال شهر رمضان، احتراما للشهر الفضيل.

وقالت صافيناز حينها في حوار لها مع صحيفة “المصري اليوم” ، إنه تأتيها الكثير من العروض في رمضان مثل الرقص في الخيم الرمضانية أو الفنادق، لكنها ترفض ذلك.

وشددت على أنها تحافظ على عدم الرقص في شهر رمضان، مهما كانت العروض المقدمة لها، حسب قولها.