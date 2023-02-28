الملك ذو الوجهين.. وثائقي ألماني يكشف المستور وراء عقدين من حكم محمد السادس

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وطن – أعلنت إذاعة “صوت ألمانيا إلى العالم”، المعروفة باسم “دويتشه فيله DW”، البدء في تصوير وإعداد فيلم وثائقي سيكون موضوعه العاهل المغربي، الملك “محمد السادس” فما القصة؟

وثائقي ألماني يُهاجم الملك محمد السادس

وشاركت القناة الألمانية المملوكة للدولة، البوستر الخاص بالفيلم الجديد عبر موقعها الإلكتروني ووسائطها المتعددة، قبل أيام قليلة.

قناة “دويتشه فيله DW” الرائدة أوروبيا وعربيا، قالت إن “هذا الفيلم سيقيِّم تأثير عقدين من السلطة المطلقة على العاهل المغربي”.

كما سيرسم الفيلم “صورة لرجل أُطلق عليه لقب “ملك الفقراء” و “ملك النقود” على حد تعبيرها.

وقالت القناة الألمانية إن الوثائقي سيتحدث أيضا عن المغرب “البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 36 مليون نسمة، وله واحدة من أقدم السلالات في العالم وهو أيضا البلد الذي يحكمه ملك يتمتع بسلطة مطلقة هو محمد السادس“.

وتابعت: “محمد السادس هو عبارة عن نموذج للتطور، ففي الوقت الذي تعاني بلاده من الفقر والأمية والاضطرابات، إلا أنه رغم ذلك أجرى إصلاحات اجتماعية وتحديث الدستور وعمل على تغيير الاقتصاد”.

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سيروي هذا الوثائقي حياة العاهل المغربي الذي “كان مستعدًا طوال حياته ليصبح ملكًا على المغرب” تقول القناة الألمانية.

“بعد وفاة والده الحسن الثاني، خلفه ولي العهد الأمير محمد عام 1999. كان يُنظر إليه من قبل العديد من المغاربة على أنه منارة للأمل. في السنوات الأولى من حكمه، قدم قانون أسرة أكثر ليبرالية أعطى المرأة المزيد من الحقوق وأطلق العديد من مشاريع البنية التحتية”.

ما الأسئلة التي سيطرحها وثائقي “دويتشه فيله” الألمانية حول محمد السادس؟

سيطرح وثائقي DW الألمانية، كذلك المشاكل الحقوقية والديمقراطية المنقوصة في المغرب. كما سُيقدم هذا الفيلم الوثائقي إجابات لأسئلة مهمة حول فترة حكمه التي تزيد عن 20 عامًا.

أسئلة من قبيل “كيف يرى محمد السادس مستقبل بلاده؟

ما هو التقدم الذي أحرزته المملكة في ظل حكمه؟

هل هو حقا ملك تقدمي؟ أم أن التخلي عن بعض سلطاته لا يؤدي إلا إلى الحفاظ على قدرته على الحكم؟

ستُوفر القناة الألمانية، على غرار لغتها الرسمية، لغة بث وحيدة للعرض الأول للفيلم، ستكون الإنجليزية.

وموعد أول بث سيكون الخميس 30.03.2023 – 01:15 بالتوقيت العالمي.

سيكون الفيلم الوثائقي مخصصا بالكامل للملك المغربي محمد السادس بعنوان “الملك ذو وجهين”.

ويأتي وثائقي القناة الألمانية ليعُلن عن تحول جديد وغير مسبوق في التوجهات الإعلامية الألمانية تجاه المغرب.

حيث أنه من المألوف أن تنتقد الصحافة الأوروبية المغرب، حتى لو كان ذلك عبر الحديث والتطرق لمواضيع حساسة بين الطرفين وخاصة من الصحافة الفرنسية”، لكن دخول “دويتشه فيله DW” الألمانية على الخط، أمر مستجد، يقول موقع “مغرب أنتلجنس“.