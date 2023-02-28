الثلاثاء, فبراير 28, 2023
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اقتصاد

السودان: ارتفاع غير مسبوق في سعر الدولار في البنوك الثلاثاء 28 فبراير 2023!

الجنيه الإسترليني شهد ارتفاعاً بواقع 7 جنيهات دفعة واحدة

كتب Hamza Hamad
سعـر الدولار في السودان watanserb.com
سعـر الدولار في السودان
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وطن- شهد سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، ارتفاعاً غير مسبوق في البنوك، ليلحق به كلٌّ من اليورو والجنيه الإسترليني. وذلك وفقاً لنشرة صادر عن بنك الخرطوم، أكبر البنوك الحكومية.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء، 590 جنيهاً للشراء، و594.42 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم الثلاثاء، في السودان، بواقع 624.51 جنيهاً للشراء، و629.19 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان 707.58 جنيهات للشراء، و712.89 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 155.67 جنيهاً للشراء، و156.84 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان 162.08 جنيهاً للشراء، و163.30 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

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كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان نحو 161.29 جنيهاً للشراء، و162.50 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1565.40 جنيهاً للشراء، و1577.14 جنيهاً للبيع.

أزمة عنيفة يواجهها الاقتصاد السوداني

يمرّ الاقتصاد السوداني بأزمة منذ سنوات؛ حيث تفاقمت الأزمة وأصاب الجمود النشاطَ الاقتصادي منذ أن أدى انقلاب عسكري في أكتوبر 2021 إلى عرقلة الانتقال السياسي، الذي كان من المفترض أن يُفضيَ إلى انتخابات ديمقراطية.

وجرى تعليق مليارات الدولارات من الدعم المالي الخارجي، وبرنامج لتخفيف عبء الديون يُشرف عليه صندوق النقد الدولي.

ويحتاج 15.5 مليون سوداني -ثلث السُّكان- إلى مساعدات إنسانية، بسبب أزمات السياسة والاقتصاد والنزوح المطول والجديد الناجم عن الاقتتال الأهلي والجفاف والتضخم وارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية، بجانب تفشي الأمراض والكوارث الطبيعية.

ولم يحقّق الاقتصاد السوداني خلال السنوات الماضية نموًا في الناتج المحلي الإجمالي؛ بل تآكل بعض النمو الذي حققه سابقًا، حيث عاني من نموٍ سالب بلغ -3.6% في العام 2020، و-1.9% في العام 2021، ليتعافى قليلاً ويبلغ 0.3%.

المصدررصد وتحرير وطن
Hamza Hamad
Hamza Hamadhttps://www.watanserb.com/
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