توني كروس يرفض الانتقال إلى الدوري الإنجليزي وهذا ما قاله

- Advertisement -

وطن- رفض النجم الألماني المخضرم توني كروس (33 عاماً)، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، عرضاً للانتقال إلى أحد الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأفادت شبكة “ABC” الأمريكية، بأن أحد الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي استفسرت عن وضعية النجم الألماني توني كروس، مع ريال مدريد الإسباني.

رفض توني كروس الانتقال إلى ريال مدريد

وأوضحت الشبكة الأمريكية، بأن لاعب الفريق الملكي كروس ردّ على عرض النادي الإنجليزي بالرفض، وأنه سيقوم بتجديد عقده مع ريال مدريد أو الاعتزال.

ABC 🇪🇸| سأل فريق كبير في الدوري الإنكليزي الممتاز عن عقد توني كروس. أخبرهم اللاعب أنه إما سيعتزل أو سيبقى في ريال مدريد. لن ينضم إلى فريق آخر pic.twitter.com/zNzhJYL1J1 — ريال مدريد اكسترا (@RMCxtra) February 27, 2023

فيما لم تكشف تلك التقارير عن هوية النادي الكبير الذي يلعب في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي تقدّمَ بعرض للتعاقد مع الألماني كروس لاعب الفريق الملكي الأبيض.

كما ينتهي عقد كروس مع نادي ريال مدريد (الملكي)، في يونيو/حزيران عام 2023 القادم.

من توني كروس؟!

- Advertisement -

توني كروس، لاعب كرة قدم ألماني يلعب في مركز خط الوسط، وهو من مواليد الـ4 من شهر يناير عام 1990 (33 عاماً).

كما بدأ مسيرته الكروية مع كبير ألمانيا بايرن ميونخ عام 1997، وصولاً للمشاركة مع الفريق الأول عام 2007، لينتقل بعدها على سبيل الإعارة إلى صفوف باير ليفركوزن عام 2009، ثم التعاقد بعدها مع ريال مدريد عام 2014 وإلى يومنا هذا.

🚨🚨 ABC | فريق كبير من أندية البريميرليغ سأل عن عقد توني كروس، أخبرهم اللاعب أنه إما سيعتزل أو سيبقى في ريال مدريد، لن ينضم إلى فريق آخر. pic.twitter.com/DxZLPNmsOJ — Insider Real (@RMCFarab) February 27, 2023

وكان النجم الألماني كروس قد اعتزل مسيرته الدولية مع منتخب ألمانيا (المانشافت) عام 2021. بعد التتويج معه بنسخة كأس العالم عام 2014، وصاحب المركز الثالث في ذات البطولة العالمية عام 2010.

أما على صعيد الإنجازات والألقاب خلال مسيرته الكروية مع بايرن ميونخ وريال مدريد فهي كثيرة على المستوى الفردي والجماعي، لعل أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وكأس العالم للأندية 6 مرات، و3 مرات بالدوري الألماني ومثلها بالدوري الإسباني وغيرها.