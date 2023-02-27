الثلاثاء, فبراير 28, 2023
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رياضة

توني كروس يرفض الانتقال إلى الدوري الإنجليزي وهذا ما قاله

توني كروس يريد تجديد عقده مع ريال مدريد مع نهاية الموسم الجاري أو الاعتزال

كتب فارس أبو شيحة
توني كروس يرفض الانتقال إلى الدوري الإنجليزي watanserb.com
توني كروس يرفض الانتقال إلى الدوري الإنجليزي
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وطن- رفض النجم الألماني المخضرم توني كروس (33 عاماً)، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، عرضاً للانتقال إلى أحد الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأفادت شبكة “ABC” الأمريكية، بأن أحد الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي استفسرت عن وضعية النجم الألماني توني كروس، مع ريال مدريد الإسباني.

رفض توني كروس الانتقال إلى ريال مدريد

وأوضحت الشبكة الأمريكية، بأن لاعب الفريق الملكي كروس ردّ على عرض النادي الإنجليزي بالرفض، وأنه سيقوم بتجديد عقده مع ريال مدريد أو الاعتزال.

فيما لم تكشف تلك التقارير عن هوية النادي الكبير الذي يلعب في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي تقدّمَ بعرض للتعاقد مع الألماني كروس لاعب الفريق الملكي الأبيض.

كما ينتهي عقد كروس مع نادي ريال مدريد (الملكي)، في يونيو/حزيران عام 2023 القادم.

كروس
كروس

من توني كروس؟!

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توني كروس، لاعب كرة قدم ألماني يلعب في مركز خط الوسط، وهو من مواليد الـ4 من شهر يناير عام 1990 (33 عاماً).

كما بدأ مسيرته الكروية مع كبير ألمانيا بايرن ميونخ عام 1997، وصولاً للمشاركة مع الفريق الأول عام 2007، لينتقل بعدها على سبيل الإعارة إلى صفوف باير ليفركوزن عام 2009، ثم التعاقد بعدها مع ريال مدريد عام 2014 وإلى يومنا هذا.

وكان النجم الألماني كروس قد اعتزل مسيرته الدولية مع منتخب ألمانيا (المانشافت) عام 2021. بعد التتويج معه بنسخة كأس العالم عام 2014، وصاحب المركز الثالث في ذات البطولة العالمية عام 2010.

توني كروس لاعب ريال مدريد
توني كروس لاعب ريال مدريد

أما على صعيد الإنجازات والألقاب خلال مسيرته الكروية مع بايرن ميونخ وريال مدريد فهي كثيرة على المستوى الفردي والجماعي، لعل أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وكأس العالم للأندية 6 مرات، و3 مرات بالدوري الألماني ومثلها بالدوري الإسباني وغيرها.

المصدروطن + شبكة ABC
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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