الإثنين, فبراير 27, 2023
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تقارير

تحليل: سلطنة عمان تبدأ عملية تطبيع تدريجي مع إسرائيل بإغراءات اقتصادية أمريكية!

قرار سلطنة عمان فتح أجوائها أمام الطيران الإسرائيلي جاء بعد إغراءات أمريكية لتقديم تسهيلات مالية لإقامة مشاريع صناعية، ولتسريع التطبيع بين السلطنة وإسرائيل

كتب سالم حنفي
تطبيع سلطنة عمان مع اسرائيل watanserb.com
قرار فتح الأجواء العمانية أمام الطيران الإسرائيلي مؤشر على التطبيع التدريجي الواقعي بين سلطنة عمان وإسرائيل
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وطن – نشرت منصة “أسباب” المتخصصة بتحليل أبعاد ومآلات التطورات الإقليمية والدولية من منظور جيوسياسي، تحليلا هاما حول قرار سلطنة عمان الأخير المتعلق بفتح أجوائها أمام الطائرات الإسرائيلية لتقصير المسافة نحو آسيا.

واعتبرت المنصة أن قرار فتح الأجواء العمانية أمام الطيران الإسرائيلي مؤشر على التطبيع التدريجي الواقعي الذي يستند إلى إغراءات اقتصادية، وهو الأمر الذي يظهر في تزامن القرار مع جولة الحوار الاستراتيجي بين مسقط وواشنطن والتي ركزت على تعاون اقتصادي بالأساس يفتح المجال للاقتصاد العماني لاستفادة أكبر من برامج تمويل أمريكية.

إغراءات اقتصادية لسلطنة عمان

ولفتت المنصة إلى أنه في نفس اليوم الذي اعلنت فيه سلطنة عمان عن قرارها الخاص بفتح الاجواء أمام الطائرات الإسرائيلية؛ عقدت في مسقط الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى على هامشها توقيع مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي “إكسيم”، لتقديم تسهيلات مالية لإقامة مشاريع صناعية، من بينها معدات الاتصالات اللاسلكية وشبكة الجيل الخامس والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة والزراعة ومعالجة المياه، كما تضمنت المذكرة خطة أولية لتقديم قروض وضمانات لتمويل صادرات أمريكية إلى السلطنة.

ونوهت المنصة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كانت حاضرة في صلب المفاوضات التي استمرت عدة أشهر قبل موافقة مسقط، لذلك وجه وزير خارجية “إسرائيل” الشكر للرئيس الأمريكي ووزير خارجيته في إشارة لهذا الدور.

ولفتت المنصة إلى أن هذا الإعلان يتفق مع تحليل سابق لها، ذكرت فيه أن مسألة توسيع “اتفاقيات أبراهام” أصبحت سياسة أمريكية راسخة لا ترتبط بهوية الإدارة الأمريكية، وأن الاختلاف بين إدارة “بايدن” وإدارة “ترامب” هو اختلاف في نهج تطبيق هذه السياسة وليس في مدى الالتزام بها.

رسالة سلطنة عمان من استقبال وزير خارجية إيران وبشار الأسد

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وأكد تحليل المنصة، على أن خطوة سلطنة عمان لا تمثل مفاجأة؛ حيث تحرص سلطنة عمان على مد خطوط سياستها إلى كافة المحاور، مشيرة إلى استقبال مسقط مؤخرا وزير الخارجية الإيراني، كما استقبل سلطان عمان خيثم بن طارق رئيس النظام السوري “بشار الأسد” في زيارة نادرة إلى قبل أيام من القرار.

واعتبرت المنصة أن استقبال السلطنة لوزير خارجية إيران و”الأسد” هي رسالة مقصودة أن السلطنة متمسكة بنهجها التاريخي القائم على تجنب سياسة المحاور، وعدم الانخراط في التنافس الجيوسياسي الإقليمي.

وعرجت المنصة إلى أن إيران ستكون غير راضية عن وجود طائرات إسرائيلية قريبة جدًا من مجالها الجوي، لكن من غير المرجح أن تفعل أي شيء ردًا على ذلك في ظل العلاقات الوثيقة مع سلطنة عمان.

ورأت المنصة في تحليلها أن الخطوة العمانية تعزز من علاقات “إسرائيل” مع محيطها العربي، وتتناغم مع خطوات دمج “إسرائيل“ في المنظومة الإقليمية من خلال علاقات اقتصادية وأمنية ذات طابع إستراتيجي، ودون ارتباط بمدى التقدم في حل القضية الفلسطينية.

المصدرمنصة أسباب - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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