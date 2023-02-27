بعد حوارة.. مقتل مستوطن بعملية أريحا والمنفذان انسحبا بسلام (شاهد)

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وطن- قتل مستوطن إسرائيلي بعد تعرضه لإصابات حرجة في عملية إطلاق نار في الأغوار قرب أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة، الاثنين.

وتأتي العملية بعد يوم من مقتل مستوطنين إسرائيليين في عملية إطلاق نار استهدفت سيارتهما بالقرب من حاجز “حوارة“، شمال قرية عينابوس جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأن عملية إطلاق النار اليوم استهدفت مركبة، وأسفرت عن إصابة مستوطن نقل للمستشفى بحالة ميؤوس منها، لتعلن وفاته بعدها.

🛑 #عاجل| مصادر إعلامية عبرية: الإعلان عن مقتل المستوطن الذي أصيب بجروحٍ حرجة في عملية إطلاق النار التي استهدفت مركباتٍ إسرائيلية قرب #أريحا مساء اليوم. (صورة من موقع العملية) pic.twitter.com/Sl0PKPji6a — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) February 27, 2023

وأكدت الإذاعة انسحاب منفذ العملية من المكان، مشيرة إلى أن العملية وقعت على شارع 90 قرب البحر الميت.

منفذ عملية أريحا ترك سيارته وأشعل النار فيها قبل أن ينسحب

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية فإن مسلحا أطلق النار على سيارة، ثم عاد وأطلق النار على سيارة أخرى وأصابها، وبعد مسافة قصيرة أطلق النار على سيارة ثالثة لكنه أخطأها، وقام بعد ذلك مع زميل له بإحراق سيارتهما ولاذا بالفرار نحو مدينة أريحا.

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وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت“، أن “منفذ عملية أريحا ترك سيارته وأشعل النار فيها قبل أن ينسحب من المكان بعد إطلاقه النار تجاه عدة مركبات إسرائيلية”.

#عاجل الإحتلال يعلن عن إصابة خطيرة جدا "موت سريري" لصهيوني قضى برصاص فلسطيني في #أريحا -الفلسطيني نزل من مركبته واطلق النار تجاه الصهيوني، ثم قام باحراق المركبة التي كان يستقلهت خشية معرفة هويته، ثم انسحب بسلام ✌️#عملية_اريحا pic.twitter.com/j2Xnv1Ek10 — يحيى بشير | Yahya Basheer (@Yahya_M_Basheer) February 27, 2023

وقام موظفو “نجمة داود الحمراء” بإخلاء الرجل المصاب بواسطة الإنعاش القلبي الرئوي إلى مستشفى هداسا جبل المشارف، وأعلنت وفاته فيما بعد حيث كانت حالته الصحية ميؤوس منها.

وبدأ جيش الدفاع الإسرائيلي في ملاحقة منفذي العملية الذين أشعلوا النار في سيارتهم – وهربوا في مركبة أخرى باتجاه أريحا.

وبينت القناة 12 العبرية، تفاصيل عملية إطلاق النار التي حدثت في أريحا، إذ “بدأ الحادث عند مفترق بيت هعرفا، حيث أطلق المسلحون النار على مستوطن 25 عامًا كان يقود سيارة وأصيب بجروح حرجة جدًا، وفر المنفذون من المكان، وتابعوا طريقهم وأطلقوا النار على سيارة أخرى للمستوطنين.

📷#صور من موقع عملية إطلاق نار استهدف مركباتٍ للمستوطنين قرب مدينة #أريحا، مساء اليوم الإثنين، وأدت لإصابة مستوطن بجراح حرجة، فيما تمكن المنفذون من الإنسحاب . pic.twitter.com/AsdkgZ5LwU — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) February 27, 2023

لكن الرصاصات أصابت السيارة فقط، ثم واصلوا طريقهم وأطلقوا النار على سيارة ثالثة، ثم خرجوا من سيارتهم وأشعلوا النار فيها وانسحبوا سيرًا على الأقدام”.

ولاحقا، أفادت القناة الإسرائيلية 12 بأن شخصين، قد نفّذا عمليات إطلاق النار، مشيرة إلى أنهما أطلقا النار في ثلاثة مواقع على شارع 90، أسفر الأول عن إصابة إسرائيلي بجراح، في حين أصاب إطلاق النار الثاني مركبة إسرائيلية، بدون أن يوقِع إصابات بمستقليها، بينما لم يُصب المنفذان مركبة ثالثة استهدفاها كذلك.

نجح المنفذان في الفرار من مكان تنفيذ العملية

وشرعت قوات الاحتلال في مطاردة منفّذي العملية المزعومة، الذين أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنهما نجحا في الفرار من مكان تنفيذ العملية.

وتشير التقديرات الإسرائيلية الأولية إلى أن المنفذين قد فرّا إلى مخيم “عقبة جابر” الذي يقع جنوب غرب أريحا، بينما لفتت تقارير إلى أنهما قد أضرما النار في المركبة التي كانا يستقلانها، قبيل فرارهما من المكان.

تزامنا مع دفن الصهاينة لقتلاهم في عملية #حوارة ..

مقاومون يفتحون 3 جبهات في اشتباكات وإطلاق نار مستوطنين وقوات الاحتلال في #اريحا .. وإصابات متفاوتة .. ومنفذو العمليات ينسحبون بسلام .. أحدهم ترجل من سيارته وأشعل فيها النار ثم انسحب ..#فلسطين_قضية_الشرفاء #القدس #وعد_الآخرة pic.twitter.com/Vzh3MkpqH6 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 27, 2023

حواجز وإغلاق

ونصبت قوات الاحتلال حواجز في المناطق المحاذية للعملية، كما استخدمت مروحية في البحث عن المنفذ. وفي أعقاب عملية إطلاق النار، أغلق الاحتلال شارع رقم 90 في المقطع الواصل بين مفرق “بيت هعرَفا”، ومفرق “ألموغ”، أمام حركة السير.

فيما قام المستوطنون بالإعتداء على مركبات المواطنين ومنازلهم قرب مخيم عقبة جبر.

كتيبة احتلال جديدة في الضفة الغربية

وتأتي العملية بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال، الدفع بكتيبة إضافية لتعزيز قواته المنتشرة في الضفة، ليصل مجموعة الكتائب العسكرية التي دفع بها جيش الاحتلال لتعزيز قواته في الضفة خلال الساعات الأخيرة، إلى أربع كتائب، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وفي أول تعقيب على العملية أعتبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” اليوم الاثنين، أن عملية إطلاق النار في أريحا تأتي في إطار الرد على جرائم العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه وآخرها العدوان الهمجي على نابلس.

ونقل وسائل إعلام فلسطينية عن الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي القول :” لن تقابل جرائم العدو وقطعان مستوطنيه إلا بمزيد من عمليات الطعن وإطلاق النار والدهس وسترتد لهيباً وناراً في كل أرجاء الضفة والقدس”.

وبدوره قال قائد إقليم غزة في حركة فتح الانتفاضة، نصيف عبدالعال، إن هذه العملية في أريحا تأتي في إطار الرد على جرائم الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه وآخرها العدوان الهمجي على أهلنا في حوارة قضاء نابلس”.

وقُتل مستوطنان شقيقان، أحدهما جندي، أمس الأحد، إثر تعرضهما لإطلاق نار في حوارة في منطقة نابلس، فيما أغلق جيش الاحتلال حاجز حوارة والطرق المؤدية للبلدة، وشرع بعمليات بحث عن منفذ العملية، الذي لم يتمكّن من إلقاء القبض عليه حتى الآن.