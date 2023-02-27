الإثنين, فبراير 27, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدبعد حوارة.. مقتل مستوطن بعملية أريحا والمنفذان انسحبا بسلام (شاهد)
الهدهد

بعد حوارة.. مقتل مستوطن بعملية أريحا والمنفذان انسحبا بسلام (شاهد)

في أعقاب عملية إطلاق النار، أغلق الاحتلال شارع رقم 90 في المقطع الواصل بين مفرق “بيت هعرَفا”، ومفرق “ألموغ”، أمام حركة السير

كتب خالد الأحمد
مقتل مستوطن بعملية أريحا watanserb.com
مقتل مستوطن بعملية أريحا
- Advertisement -

وطن- قتل مستوطن إسرائيلي بعد تعرضه لإصابات حرجة في عملية إطلاق نار في الأغوار قرب أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة، الاثنين.

وتأتي العملية بعد يوم من مقتل مستوطنين إسرائيليين في عملية إطلاق نار استهدفت سيارتهما بالقرب من حاجز “حوارة“، شمال قرية عينابوس جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأن عملية إطلاق النار اليوم استهدفت مركبة، وأسفرت عن إصابة مستوطن نقل للمستشفى بحالة ميؤوس منها، لتعلن وفاته بعدها.

وأكدت الإذاعة انسحاب منفذ العملية من المكان، مشيرة إلى أن العملية وقعت على شارع 90 قرب البحر الميت.

منفذ عملية أريحا ترك سيارته وأشعل النار فيها قبل أن ينسحب

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية فإن مسلحا أطلق النار على سيارة، ثم عاد وأطلق النار على سيارة أخرى وأصابها، وبعد مسافة قصيرة أطلق النار على سيارة ثالثة لكنه أخطأها، وقام بعد ذلك مع زميل له بإحراق سيارتهما ولاذا بالفرار نحو مدينة أريحا.

- Advertisement -

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت“، أن “منفذ عملية أريحا ترك سيارته وأشعل النار فيها قبل أن ينسحب من المكان بعد إطلاقه النار تجاه عدة مركبات إسرائيلية”.

منفذ عملية أريحا ترك سيارته وأشعل النار فيها قبل أن ينسحب
منفذ عملية أريحا ترك سيارته وأشعل النار فيها قبل أن ينسحب

وقام موظفو “نجمة داود الحمراء” بإخلاء الرجل المصاب بواسطة الإنعاش القلبي الرئوي إلى مستشفى هداسا جبل المشارف، وأعلنت وفاته فيما بعد حيث كانت حالته الصحية ميؤوس منها.

وبدأ جيش الدفاع الإسرائيلي في ملاحقة منفذي العملية الذين أشعلوا النار في سيارتهم – وهربوا في مركبة أخرى باتجاه أريحا.

وبينت القناة 12 العبرية، تفاصيل عملية إطلاق النار التي حدثت في أريحا، إذ “بدأ الحادث عند مفترق بيت هعرفا، حيث أطلق المسلحون النار على مستوطن 25 عامًا كان يقود سيارة وأصيب بجروح حرجة جدًا، وفر المنفذون من المكان، وتابعوا طريقهم وأطلقوا النار على سيارة أخرى للمستوطنين.

لكن الرصاصات أصابت السيارة فقط، ثم واصلوا طريقهم وأطلقوا النار على سيارة ثالثة، ثم خرجوا من سيارتهم وأشعلوا النار فيها وانسحبوا سيرًا على الأقدام”.

ولاحقا، أفادت القناة الإسرائيلية 12 بأن شخصين، قد نفّذا عمليات إطلاق النار، مشيرة إلى أنهما أطلقا النار في ثلاثة مواقع على شارع 90، أسفر الأول عن إصابة إسرائيلي بجراح، في حين أصاب إطلاق النار الثاني مركبة إسرائيلية، بدون أن يوقِع إصابات بمستقليها، بينما لم يُصب المنفذان مركبة ثالثة استهدفاها كذلك.

مقتل مستوطن بعملية أريحا
مقتل مستوطن بعملية أريحا

نجح المنفذان في الفرار من مكان تنفيذ العملية

وشرعت قوات الاحتلال في مطاردة منفّذي العملية المزعومة، الذين أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنهما نجحا في الفرار من مكان تنفيذ العملية.

وتشير التقديرات الإسرائيلية الأولية إلى أن المنفذين قد فرّا إلى مخيم “عقبة جابر” الذي يقع جنوب غرب أريحا، بينما لفتت تقارير إلى أنهما قد أضرما النار في المركبة التي كانا يستقلانها، قبيل فرارهما من المكان.

حواجز وإغلاق

ونصبت قوات الاحتلال حواجز في المناطق المحاذية للعملية، كما استخدمت مروحية في البحث عن المنفذ. وفي أعقاب عملية إطلاق النار، أغلق الاحتلال شارع رقم 90 في المقطع الواصل بين مفرق “بيت هعرَفا”، ومفرق “ألموغ”، أمام حركة السير.

فيما قام المستوطنون بالإعتداء على مركبات المواطنين ومنازلهم قرب مخيم عقبة جبر.

كتيبة احتلال جديدة في الضفة الغربية

وتأتي العملية بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال، الدفع بكتيبة إضافية لتعزيز قواته المنتشرة في الضفة، ليصل مجموعة الكتائب العسكرية التي دفع بها جيش الاحتلال لتعزيز قواته في الضفة خلال الساعات الأخيرة، إلى أربع كتائب، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وفي أول تعقيب على العملية أعتبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” اليوم الاثنين، أن عملية إطلاق النار في أريحا تأتي في إطار الرد على جرائم العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه وآخرها العدوان الهمجي على نابلس.

ونقل وسائل إعلام فلسطينية عن الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي القول :” لن تقابل جرائم العدو وقطعان مستوطنيه إلا بمزيد من عمليات الطعن وإطلاق النار والدهس وسترتد لهيباً وناراً في كل أرجاء الضفة والقدس”.

وبدوره قال قائد إقليم غزة في حركة فتح الانتفاضة، نصيف عبدالعال، إن هذه العملية في أريحا تأتي في إطار الرد على جرائم الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه وآخرها العدوان الهمجي على أهلنا في حوارة قضاء نابلس”.

وقُتل مستوطنان شقيقان، أحدهما جندي، أمس الأحد، إثر تعرضهما لإطلاق نار في حوارة في منطقة نابلس، فيما أغلق جيش الاحتلال حاجز حوارة والطرق المؤدية للبلدة، وشرع بعمليات بحث عن منفذ العملية، الذي لم يتمكّن من إلقاء القبض عليه حتى الآن.

المصدرتويتر، صحيفة "يديعوت أحرونوت، القناة 12 العبرية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
تقارير

5 شهداء في أريحا بعد محاصرة خلية تابعة لـ حماس بينهم منفذو عملية “ألموغ”

الهدهد

“سنتصدى للاحتلال بالسبّ عليه”.. جهاد أبو عسل محافظ أريحا في تصريح غريب على المباشر (فيديو)

الهدهد

مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال مخيما في أريحا واحتراق آلية عسكرية إسرائيلية

الهدهد

الشهيد بركات عودة دهس جنود الاحتلال في أريحا وإسرائيل تعيش حالة فزع (فيديو)

الهدهد

ما الإجراء الذي اتخذته حركة “فتح” مع زوج شقيقة الفتاة إسراء غريب؟؟

الهدهد

استقبال شعبي لرئيس المخابرات الفلسطينية بعد رحلة علاج يثير ردود فعل غاضبة لدى ناشطين

الهدهد

“امشي زي الكلب”.. هكذا عذبت المخابرات الفلسطينية الصحفي سامي الساعي داخل سجن أريحا !

أرشيف - المجلة

مخطوطات البحر الميت … لغز غامض أثار حيرة وفضول علماء الآثار في العالم !

الهدهد

الرئيس الفلسطيني يفصل اللواء “حسن صالح” من عضوية فتح لترشحه للانتخابات بشكل مستقل

غير مصنف

من بين المدن القديمة في العالم: 12 مدينة عربية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

طلبة كويتيون بجامعات مصر يكشفون عن كارثة ولا رد رسمي حتى الآن

فيل يسحق إسرائيليا حتى الموت بينما كان يحاول أخذ سيلفي معه (شاهد)

تنبؤات العالم الهولندي مستمرة بعد ملاطية.. توقعات جديدة مرعبة وحدد موعد زلزال هائل

تحركات عاجلة داخل سفارة دولة إفريقية بتونس بعد تصريحات خطيرة لقيس سعيد

زلزال تركيا الجديد.. انهيارات مرعبة لمباني ملاطية وسقوط قتيل ومصابين (فيديو)

“خلية من الجراثيم”.. مضيفة طيران تحذر من هذه المنطقة داخل الطائرة

فدته بنفسها وفقدت بصرها.. خطيب البلوجر سارة محمد فاقم مأساتها وتخلى عنها

“السيسي خلاها مجاعة”.. المصريون يجأرون بالشكوى و”ثورة جياع” على الأبواب

سقوط مروع لطفلة عمانية من الباص المدرسي وصاحب الحافلة فجر غضب العمانيين (فيديو)

لمستخدمي آيفون.. 3 طرق لمعرفة ما إذا قام شخص ما باستعمال هاتفك دون إذن منك

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC