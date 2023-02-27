امرأة تقطع قضيب صديقها بسبب فيديوهات جنسية (شاهد)

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وطن– قامت امرأة إندونيسية بقطع قضيب صديقها بعد أن هددها بنشر فيديوهات جنسية لها، لأنها رفضت إقامة علاقة حميمية معه، بحسب التقارير.

حالة مزاجية سيئة

ويقال إن المرأة التي لم يكشف عن اسمها ، البالغة من العمر 28 عامًا ، هاجمت شريكها ، البالغ من العمر 28 عامًا أيضًا ، عندما كانا في فندق في سيبولجا ، شمال سومطرة ، في إندونيسيا في 25 فبراير.

تم تصوير المرأة التي تبدو متجهمة في وسائل الإعلام المحلية وهي تحتجزها الشرطة برباطات كابل. وبحسب صحيفة “ديلي ستار” ، لم يتم توجيه الاتهام إليها بعد.

وقالت الشرطة إن الحادث الوحشي بدأ عندما طلب الرجل من صديقته أن يمارسا العلاقة الحميمية. واعتذرت الشابة أنها “لم تكن في حالة مزاجية جيدة”.

صرخات الألم

قال شهود إن الصديقين اللذين كانا معا منذ أكثر من نصف عام ، لم يسمع صوتهما يتجادلان. لكنهم سمعوا صرخات الألم من الرجل بعد أن قامت بقطع عضوه الذكري.

تم نقله إلى المستشفى وقد فقد الكثير من دمه وهو الآن في العناية المركزة.

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وقال رئيس شرطة سيبولجا تاريونو راجارجا: “بناء على أقوال المشتبه بها. كانا على علاقة منذ حوالي سبعة أشهر. لذلك ، حددوا موعدًا للقاء في فندق ، ثم طلب الرجل ممارسة الجنس ، وبعد ذلك رفضت المرأة”.

تهديد بأشرطة جنسية

وتابع “عندما حُرم من ممارسة الجنس ، هدد الرجل بنشر مقاطع فيديو لأنشطتهما الحميمة. وبعد ذلك ، عندما كان مستعدًا للاستحمام ، نفذت المشتبه بها الهجوم. وأخذت سكينًا للرجل وقطعت قضيبه”.

وقالت إيفي وحيوني سيرغار ، موظفة استقبال في الفندق ، إنها لم تسمع أي ضجيج من غرفة الزوجين حتى وقوع الحادث.

وزعمت أن المرأة اقتربت منها بعد الهجوم طالبة المساعدة الطبية لشريكها الذي كان ينزف بغزارة في مكان الحادث.

وبحسب ما ورد تم قطع قضيبه.

قال عاملة الفندق: “اعترفت المرأة بأنهما سجلا الوصول معًا. وقالت إنهما من مدينة بادانغ سيدمبوان ، وعلى وشك المغادرة إلى جزيرة نياس”.

وأضاف رئيس الشرطة تاريونو راجارجا: “الأطباء قدموا تفاصيل عن الإصابات التي لحقت بالرجل. ننتظر وقتا لمقابلته لأخذ إفادته”.