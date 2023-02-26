وزارة الرياضة المصرية تحسم مصير مرتضى منصور مع نادي الزمالك

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وطن- حسمت وزارة الشباب والرياضة المصرية، السبت، مصير مرتضى منصور مع نادي الزمالك المصري، بعد الحكم عليه بالحبس بقرار قضائي لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي المصري.

وقالت وزارة الرياضة والشباب المصرية في بيان رسمي نشرته، بأن المستشار مرتضى منصور تم تجريده من عضوية نادي الزمالك المصري، بعد قرار محكمة النقض المصرية بالحبس الصادر بحقه لمدة شهر بتهمة سب وقذف رئيس الأهلي محمود الخطيب.

مصير مرتضى منصور مع نادي الزمالك

وأردف بيان وزارة الرياضة المصرية، ” مرتضى منصور لن يمكنه العودة لتولي منصب رئاسة نادي الزمالك بعد زوال عضويته، كما وأحالة الوزارة إلى مجلس إدارة الزمالك بتنفيذ الإجراءات اللازمة من أجل اختيار رئيس جديد للنادي من خلال الانتخابات”.

وكانت محكمة النقض المصرية، قد رقضت الطعون المقدمة من قبل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، على حكم الحبس الصادر بحقه لمدة شهر بتهمة السب والقذف لرئيس الأهلي محمود الخطيب.

بعد بيان وزارة الشباب والرياضة بشطب عضويه مرتضى كده باى باى مرتضى منصور هتوحشنا للأبد فى ملف الرياضه المصريه ، اعتقد ان مرتضى أدى دوره ببراعه … بس ممكن نشوفه فى مجلس الشعب تانى 😂 مرتضى فكره و الفكره لا تموت 🤔 #مرتضي_منصور pic.twitter.com/MfVCKZTF3E — mohamed elshorbagy (@mohamedshorpagy) February 26, 2023

سليمان وهدان رئيس نادي الزمالك الجديد

وفي سياق متصل، قال سليمان وهدان في تصريح صحفي مع موقع القاهرة 24، ” تم تكليفي من قبل أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، للقيام بأعمال منصب رئيس النادي خلال الفترة القادمة”.

عااااااااااجل 🚨🚨 بيان رسمي من وزارة الرياضة بشأن رئاسة نادي الزمالك بعد رفض طعن مرتضى منصور ضد حكم حبسه. pic.twitter.com/8abZoQ68OT — ستوديو الأهلي (@Ahlystudio) February 25, 2023

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وسيتولي عضو مجلس إدارة الزمالك سليمان وهدان، رئاسة الفارس الأبيض، بعد تكلفيه من قبل مجلس النادي، إلى حين إجراء الانتخابات. بعد صدور قرار من قبل وزارة الرياضة والشباب المصرية بشأن مصير مرتضى منصور الرئيس مع النادي.

خسارة الزمالك أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا

وتلقى فريق الزمالك (الفارس الأبيض)، الخسارة أمام الترجي الرياضي التونسي بهدفين دون مقابل، في منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وسجل أهداف الترجي الرياضي محمد بن حمودة في الدقيقة ال35، ومحمد علي بن رمضان في الدقيقة ال92. من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة.

الدوري المصري الممتاز

كما وسيواجه فريق الزمالك منافسه بيراميدز، الجمعة، في منافسات الجولة ال20 من الدوري المصري الممتاز على ملعب (30 يونيو).

يذكر بأن فريق الزمالك (الفارس الأبيض) المركز الخامس من ترتيب الدوري المصري. برصيد 32 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر الأهلي برصيد 40 نقطة لهذا الموسم.