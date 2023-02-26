ليس برشلونة ولا باريس.. أغويرو يكشف عن وجهة ميسي المقبلة

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وطن- كشف نجم المنتخب الأرجنتيني المعتزل سيرخيو أغويرو، عن وجهة زميله وصديقه المقرب ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الفترة القادمة.

وقال صديق ميسي المقرب أغويرو، نجم مانشستر سيتي السابق، خلال تصريح صحفي مع شبكة (UOL) البرازيلية: “إنه ميسي يفكر بشكل جدي في إمكانية العودة، واللعب لناديه السابق نيولز أولد بويز في الأرجنتين”.

أغويرو يتحدث عن وجهة ميسي المقبلة

لكن حديث أغويرو عن مستقبل زميله ميسي، سخر منه زميلهما ماكسي رودريغيز في منتخب الأرجنتين: “أغويرو سيظل كما هو لا يستطيع أن يسكت أبداً، ولكنه من الصعب الحديث عن هذه الأمور في الوقت الحالي. دعونا ننظر ماذا سيحدث معه؟!”.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية في وقت سابق، عن اجتماع دار بين إدارة برشلونة ووالد ميسي ووكيل أعماله، من أجل تقارب وجهات النظر، وعودة اللاعب من جديد إلى صفوف الفريق الكتالوني مع نهاية الموسم الجاري.

🗣 سيرجيو اغويرو : • ميسي يفكر بجدية في إمكانية العودة للأرجنتين واللعب مع فريق طفولته نيولز اولد بويز 💙 pic.twitter.com/cRi1fC3IwW — موندو سبورت (@mehdiboukhriss7) February 26, 2023

مصير ميسي مع باريس سان جيرمان

وأوضحت تلك التقارير، بأن الاجتماع بين والد اللاعب خورخي ميسي، وإدارة البرسا، لم يتوصل إلى اتفاق حتى يومنا هذا. ليبقى مصير البرغوث الأرجنتيني مفتوحاً على كل الاحتمالات الصيف المقبل.

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وتحاول إدارة باريس سان جيرمان بقيادة رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، إقناع البرغوث ميسي في البقاء، مع النادي الباريسي لموسم آخر إضافي، في ظل قرب انتهاء عقد مع نهاية الموسم الحالي.

وفي ذات السياق، أشارت تقارير سعودية أخرى، إلى وجود مخطط لدى نادي الهلال السعودي من أجل التعاقد مع ليونيل ميسي، على غرار ما فعله نادي النصر السعودي الذي تعاقد بصفقة قياسية وتاريخية مع صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو حتى صيف 2025.

كما يستعد ميسي ورفاقه في فريق باريس سان جيرمان، للمواجهة القوية، أمام أولمبيك مارسيليا، الأحد، في منافسات الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

ويعتلي فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 57 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا، برصيد 52 نقطة لهذا الموسم.