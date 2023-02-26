الأحد, فبراير 26, 2023
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رياضة

ليس برشلونة ولا باريس.. أغويرو يكشف عن وجهة ميسي المقبلة

صديق ميسي المقرب أغويرو يتحدث عن وجهة البرغوث الأرجنتيني المقبلة

كتب فارس أبو شيحة
أغويرو ومستقبل ميسي watanserb.com
أغويرو ومستقبل ميسي
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وطن- كشف نجم المنتخب الأرجنتيني المعتزل سيرخيو أغويرو، عن وجهة زميله وصديقه المقرب ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الفترة القادمة.

وقال صديق ميسي المقرب أغويرو، نجم مانشستر سيتي السابق، خلال تصريح صحفي مع شبكة (UOL) البرازيلية: “إنه ميسي يفكر بشكل جدي في إمكانية العودة، واللعب لناديه السابق نيولز أولد بويز في الأرجنتين”.

أغويرو يتحدث عن وجهة ميسي المقبلة

لكن حديث أغويرو عن مستقبل زميله ميسي، سخر منه زميلهما ماكسي رودريغيز في منتخب الأرجنتين: “أغويرو سيظل كما هو لا يستطيع أن يسكت أبداً، ولكنه من الصعب الحديث عن هذه الأمور في الوقت الحالي. دعونا ننظر ماذا سيحدث معه؟!”.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية في وقت سابق، عن اجتماع دار بين إدارة برشلونة ووالد ميسي ووكيل أعماله، من أجل تقارب وجهات النظر، وعودة اللاعب من جديد إلى صفوف الفريق الكتالوني مع نهاية الموسم الجاري.

مصير ميسي مع باريس سان جيرمان

وأوضحت تلك التقارير، بأن الاجتماع بين والد اللاعب خورخي ميسي، وإدارة البرسا، لم يتوصل إلى اتفاق حتى يومنا هذا. ليبقى مصير البرغوث الأرجنتيني مفتوحاً على كل الاحتمالات الصيف المقبل.

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وتحاول إدارة باريس سان جيرمان بقيادة رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، إقناع البرغوث ميسي في البقاء، مع النادي الباريسي لموسم آخر إضافي، في ظل قرب انتهاء عقد مع نهاية الموسم الحالي.

وفي ذات السياق، أشارت تقارير سعودية أخرى، إلى وجود مخطط لدى نادي الهلال السعودي من أجل التعاقد مع ليونيل ميسي، على غرار ما فعله نادي النصر السعودي الذي تعاقد بصفقة قياسية وتاريخية مع صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو حتى صيف 2025.

ميسي وأغويرو
ميسي وأغويرو

كما يستعد ميسي ورفاقه في فريق باريس سان جيرمان، للمواجهة القوية، أمام أولمبيك مارسيليا، الأحد، في منافسات الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

ويعتلي فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 57 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا، برصيد 52 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + شبكة UOL + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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