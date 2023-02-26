بعض المصلين لم يتركوا صلاتهم.. فيديو من داخل أحد المساجد يوثق لحظة زلزال سوريا

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وطن– انتشر مقطع فيديو، تم التقاطه من كاميرا مثبتة داخل مسجد، يوثق لحظة الزلزال الذي ضرب سوريا يوم الاثنين الماضي.

الفيديو تم التقاطه من جامع الروضة في بلدة الجانودية غربي إدلب الواقعة شمال غربي سوريا، بينما كان المصلون يؤدون إحدى الصلوات.

وبيّنت اللقطات، لحظات اهتزاز المسجد بشدة جراء الزلزال، وفرار معظم المصلين بشكل فوري من المسجد.

وشوهد عدد قليل من المصلين، وهو يُكملون صلاتهم، في حين احتمى آخرون بالتمسك بأعمدة المسجد، على وقع التكبيرات.

كما انتشر مقطع فيديو آخر، تم التقاطه من مسجد الفاروق في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، يوثّق اللحظات الأولى لحدوث الزلزال.

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وأظهر المقطع، الذي تم التقاطه بكاميرا مراقبة مثبتة، المصلين وهم منخرطون في صلاتهم، ورُصد الاهتزاز الناجم عن الزلزال، فيما أكملوا صلاتهم.

كاميرا مراقبة توثق اللحظات الأولى لحدوث الزلزال بمسجد الفاروق في مدينة الدانا بريف #إدلب الشمالي pic.twitter.com/5Frn00p78R — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) February 26, 2023

وبعد زلزال 6 فبراير المدمر، ضرب زلزال آخر تركيا وشمالي سوريا، كانت له بعض الآثار في سقوط بنايات كانت قد تضررت بالفعل من الزلزال الأول، دون أن تكون هناك خسائر بشرية كبيرة. وذلك لأنّ أغلب السكان نزحوا من تلك المناطق.

وانهار عدد من المباني في منطقة جنديرس وأعزاز في سوريا، نتيجة الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت المنطقة.

الزلازل لا تزال تضرب سوريا وتركيا

وأمس السبت، ضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر غرب مدينة اللاذقية السورية في البحر المتوسط.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”، عن المركز الوطني للزلازل قوله في بيان، إن الهزة كانت على عمق 28.3 كيلومتراً في البحر، غرب اللاذقية بـ48 كيلومترًا.

بالتزامن مع ذلك، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بوقوع زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر وسط تركيا، وأن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

قتلى زلزال تركيا وسوريا المدمر

تجاوز عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي وقع يوم السادس من فبراير، 51 ألف قتيل.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن البلاد تعرضت لـ9136 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي كان مركزه ولاية كهرمان مرعش، فجر 6 فبراير.