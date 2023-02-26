ابنة جوني ديب عارية الصدر على غلاف مجلة شهيرة! (شاهد)

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وطن– خضعت ليلي روز ديب، ابنة النجم العالمي جوني، لجلسة تصوير عارية لصالح مجلة “آي دي”، ولم ترتدي سوى بنطلون جينز أزرق شانيل غير مرتب على الغلاف.

بعد أن تم تصويرها بتصميم أليستر مكيم، ظهرت ليلي ابنة جوني ديب في جلسة تصوير أنيقة ومثيرة مرفقة بمقابلة صريحة للغاية.

“متلازمة البارانويا”

اعترفت ابنة فانيسا باراديس وجوني ديب البالغة من العمر 23 عامًا، أنها تعاني من متلازمة البارانويا، التي تأتي من نشأتها المشهورة.

تستعد العارضة التي تحولت إلى ممثلة، للعرض الأول لبرنامجها المرتقب على شبكة HBO The Idol، في وقت لاحق من هذا العام.

ستدور الدراما المشبعة بالإثارة، حول شخصية ليلي ديب المسماة جوكلين. وهي مغنية مضطربة تسعى لاستعادة لقبها كـ”نجمة البوب الأكثر جاذبية في أمريكا”.

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الخوف وقودي

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يلعب تيسفاي جيسس أيضًا دور البطولة إلى جانب ليلي روز، حيث يلعب دور المعلم المثير للجدل في شخصيته وزعيم طائفة.

في مقابلتها مع “آي دي“، كشفت ليلي كيف تتعامل مع مشاعر متلازمة المحتال، وهي تصعد إلى القمة مثل هذه السن المبكرة.

وقالت: “عليك فقط القفز والحصول على نوع من الإيمان. إذا اختاروني، فآمل أن يتم اختياري لسبب ما. هذا كل ما يمكنك فعله”.

وأردفت: “من نفس المنطلق، أعتقد أنه لا يوجد شيء أكثر إثارة من أن تكون مثل، واو، أنا متوترة للغاية. أشعر بالتحدي الشديد من هذا. كيف بحق السماء سأقوم بهذا؟، لا يمكنك أن تطلب وقودًا أفضل لجعلك ترغب في العمل بجد حقًا”.

تحدثت سفيرة شانيل بالتفصيل عن استخدام الخوف كوقود. وقالت: “إذا لم تكن خائفًا، فما الفائدة من ذلك؟ أنا أحب الخوف قليلا”.

طفولة طبيعية

ناقشت ليلي أيضًا الجدل حول طفولتها. وهو موضوع أثار غضبها في الماضي.

قالت: “أنا حريصة للغاية بشأن هذه المحادثات الآن”. أشعر أنّ والديّ قاما بأفضل عمل ممكن في إعطائي “طفولة طبيعية” بقدر استطاعتهما. ومن الواضح أن هذه لم تكن طفولة عادية”.

واصلت ليلي التحدث: “أنا مدركة تمامًا لحقيقة أن طفولتي لم تكن تشبه الجميع. لذلك كان علي أن أجد الراحة فيها بطريقة ما”.

وأردفت: “أنا محظوظة حقًا لأنني محاطة بأشخاص يقدرون الحياة الطبيعية ويقدرون الحياة الحقيقية. وأعتقد أن هذا هو السبيل الوحيد للوجود في هذا العالم وليس الجنون”.

الجميع يهتم لنفسه

نشأة ابنة نجمين مشهورين تسببت في معاناة ليلي من القلق والبارانويا.

تتأقلم ليلي من خلال تذكير نفسها، بأن “الجميع يهتمون أكثر بأنفسهم”، وتحاول العودة “إلى الأرض”، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل“.

قالت: “في نهاية اليوم، يهتم الجميع بأنفسهم أكثر مما يهتمون بك أنت”. “أعود بنفسي إلى الأرض وأقول، “يا فتاة، أنت لا تهمين كثيرًا. “هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع الأمر”.

لكن النجمة الشابة تدرك جيدًا حظها الجيد. قائلة: “أنا محظوظة بما يكفي للقيام بالمهمة التي أنا متحمسة لها للغاية”.

وأضافت: “هناك جوانب جيدة وسيئة في كل شيء”. “إذا كان علي التعامل مع القليل من القلق لمواصلة فعل ما أحبه، فأنا مستعدة”.

نجاحي ليس بسبب والدي

في حديثها إلى مجلة “إيلي” في نوفمبر، انتقدت ابنة جوني ديب فكرة أنها حصلت على أدوار بسبب الروابط العائلية.

وصرحت قائلة: “لا شيء سيحقق لك الدور باستثناء كونك مناسبًا للجزء”. “الإنترنت يهتم كثيرًا بمن تكون أسرتك أكثر من اهتمام الأشخاص الذين يلجؤون إليك في الأشياء”.

اعترفت ديب: “ربما يمكنك وضع قدمك في الباب. لكن هناك كثير من العمل الذي يأتي بعد ذلك”.

وكشفت ليلي روز أنها لا تتأقلم مع الشهرة مع مرور الوقت: “كلما تقدمت في السن، أصبحت أغرب”.