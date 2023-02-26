إحساس حقيقي بالقبلة.. “جهاز التقبيل عن بعد” اختراع صيني يثير جدلا (فيديو)

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وطن- توصل طالب صيني إلى ابتكار طريف للتقبيل عن بعد، والذي يحتوي على شفاه مصنوعة من السليكون، ويمكن من خلاله إرسال واستلام القبلات بعد تحميل التطبيق وتوصيل الجهاز بمنفذ شحن.

وبحسب موقع “جلوبال تايمز” يحتوي الجهاز على وحدة على شكل فم، تُستخدم كمنطقة تحفيز العشاق على التقبيل ومن ثم نقل إيماءة القبلة والقوة إلى فم الطرف الآخر.

A Chinese contraption created for long-distance kissing has gone viral. The device, which features moving silicon “lips,” lets users “upload” their kisses and “receive” others’ kisses via an app.

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Would your try this if you are in a long distance relationship?

_#kissingdevice pic.twitter.com/0SMcfX69xE — (IG) Hallesblogafrica (@hallesblog) February 26, 2023

وأضاف الموقع أن الجهاز الذي ابتكر في جامعة بمقاطعة جيانغسو شرق الصين، مخصص للأزواج الذين يبتعدون عن بعضهم لفترات طويلة ويسمح لهم بتجربة الشعور الأصيل بالتقبيل.

ويتصل الجهاز بالهاتف عبر البلوتوث وتطبيق. يمكن أن يعمل ببساطة عن طريق توصيل الهاتف بالجهاز.

إذ يسمح جهاز التقبيل عن بعد للعشاق أو الأزواج الذين يعيشون في أماكن مختلفة أن يشعروا بقبلة شركائهم، كما يتيح للأشخاص المصابين بأمراض الفم التقبيل.

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وحصل الابتكار الغريب من نوعه على براءة اختراع من معهد “Changzhou” المهني لتكنولوجيا الميكاترونيك.

وقال مخترع الجهاز “جيانغ زونجلي” وهو أيضًا خريج من الجامعة إنه استوحى الفكرة من خلال علاقته مع صديقته التي كانت تتم عبر الإنترنت.

وتقدم بطلب للحصول على براءة اختراع في عام 2019، وانتهت براءة الاختراع في يناير 2023. وقال إنه فوجئ بأن اختراعه أصبح شائعًا وتمنى أن يتمكن شخص مهتم بهذا الجهاز من توسيع التصميم وإتقانه.

وبحسب شبكة “سي إن إن” فإن الجهاز الصيني يسمح للمستخدمين أثناء الإعلان عن العلاقات بعيدة المدى بالاقتران مع الغرباء بشكل مجهول في وظيفة “مربع التقبيل” في التطبيق.

إذا تطابق شخصان غريبان بنجاح وأحب كل منهما الآخر ، فيمكنهما طلب تبادل القبلات. يمكن للمستخدمين أيضًا “تحميل” معانقاتهم في التطبيق ليتمكن الآخرون من تنزيلها وتجربتها.

وعرض الجهاز في أكبر موقع للتسوق عبر الإنترنت في الصين ويبلغ سعره 288 يوانًا (41 دولارًا أمريكيًا).

وكان معهد التخيل في ماليزيا قد أطلق عام 2016 اختراعاً مشابهاً باسم ” كيسنجر”، لكنه جاء في شكل وسادة سيليكون حساسة للمس، بدلاً من شفاه ذات مظهر واقعي.

وأثار الجهاز الصيني الجديد ضجة بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الصينيين، الذين تباينت آراؤهم بشأن الجهاز.

وفيما وجد العديد منهم أن الجهاز مسل، وصفه آخرون بأنه “مبتذل” و”مخيف” وأعرب البعض عن قلقهم من يقوم الأطفال بشرائه واستخدامه.