إحساس حقيقي بالقبلة.. “جهاز التقبيل عن بعد” اختراع صيني يثير جدلا (فيديو)

وطن- توصل طالب صيني إلى ابتكار طريف للتقبيل عن بعد، والذي يحتوي على شفاه مصنوعة من السليكون، ويمكن من خلاله إرسال واستلام القبلات بعد تحميل التطبيق وتوصيل الجهاز بمنفذ شحن.

وبحسب موقع “جلوبال تايمز” يحتوي الجهاز على وحدة على شكل فم، تُستخدم كمنطقة تحفيز العشاق على التقبيل ومن ثم نقل إيماءة القبلة والقوة إلى فم الطرف الآخر.

A Chinese contraption created for long-distance kissing has gone viral.

The device, which features moving silicon “lips,” lets users “upload” their kisses and “receive” others’ kisses via an app.

Would your try this if you are in a long distance relationship?

