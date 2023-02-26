الأحد, فبراير 26, 2023
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حياتنا

إحساس حقيقي بالقبلة.. “جهاز التقبيل عن بعد” اختراع صيني يثير جدلا (فيديو)

بحسب مبتكره فالجهاز مخصص للأزواج الذين يبتعدون عن بغض لفترات طويلة ويسمح لهم بتجربة الشعور الأصيل بالتقبيل

كتب خالد الأحمد
جهاز التقبيل عن بعد watanserb.com
جهاز التقبيل عن بعد
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وطن- توصل طالب صيني إلى ابتكار طريف للتقبيل عن بعد، والذي يحتوي على شفاه مصنوعة من السليكون، ويمكن من خلاله إرسال واستلام القبلات بعد تحميل التطبيق وتوصيل الجهاز بمنفذ شحن.

وبحسب موقع “جلوبال تايمز” يحتوي الجهاز على وحدة على شكل فم، تُستخدم كمنطقة تحفيز العشاق على التقبيل ومن ثم نقل إيماءة القبلة والقوة إلى فم الطرف الآخر.

وأضاف الموقع أن الجهاز الذي ابتكر في جامعة بمقاطعة جيانغسو شرق الصين، مخصص للأزواج الذين يبتعدون عن بعضهم لفترات طويلة ويسمح لهم بتجربة الشعور الأصيل بالتقبيل.

ويتصل الجهاز بالهاتف عبر البلوتوث وتطبيق. يمكن أن يعمل ببساطة عن طريق توصيل الهاتف بالجهاز.

إذ يسمح جهاز التقبيل عن بعد للعشاق أو الأزواج الذين يعيشون في أماكن مختلفة أن يشعروا بقبلة شركائهم، كما يتيح للأشخاص المصابين بأمراض الفم التقبيل.

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وحصل الابتكار الغريب من نوعه على براءة اختراع من معهد “Changzhou” المهني لتكنولوجيا الميكاترونيك.

وقال مخترع الجهاز “جيانغ زونجلي” وهو أيضًا خريج من الجامعة إنه استوحى الفكرة من خلال علاقته مع صديقته التي كانت تتم عبر الإنترنت.

إحساس حقيقي بالقبلة جهاز التقبيل عن بعد
إحساس حقيقي بالقبلة جهاز التقبيل عن بعد

وتقدم بطلب للحصول على براءة اختراع في عام 2019، وانتهت براءة الاختراع في يناير 2023. وقال إنه فوجئ بأن اختراعه أصبح شائعًا وتمنى أن يتمكن شخص مهتم بهذا الجهاز من توسيع التصميم وإتقانه.

وبحسب شبكة “سي إن إن” فإن الجهاز الصيني يسمح للمستخدمين أثناء الإعلان عن العلاقات بعيدة المدى بالاقتران مع الغرباء بشكل مجهول في وظيفة “مربع التقبيل” في التطبيق.

إذا تطابق شخصان غريبان بنجاح وأحب كل منهما الآخر ، فيمكنهما طلب تبادل القبلات. يمكن للمستخدمين أيضًا “تحميل” معانقاتهم في التطبيق ليتمكن الآخرون من تنزيلها وتجربتها.

إحساس حقيقي بالقبلة جهاز التقبيل عن بعد
إحساس حقيقي بالقبلة جهاز التقبيل عن بعد

وعرض الجهاز في أكبر موقع للتسوق عبر الإنترنت في الصين ويبلغ سعره 288 يوانًا (41 دولارًا أمريكيًا).

وكان معهد التخيل في ماليزيا قد أطلق عام 2016 اختراعاً مشابهاً باسم ” كيسنجر”، لكنه جاء في شكل وسادة سيليكون حساسة للمس، بدلاً من شفاه ذات مظهر واقعي.

وأثار الجهاز الصيني الجديد ضجة بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الصينيين، الذين تباينت آراؤهم بشأن الجهاز.

وفيما وجد العديد منهم أن الجهاز مسل، وصفه آخرون بأنه “مبتذل” و”مخيف” وأعرب البعض عن قلقهم من يقوم الأطفال بشرائه واستخدامه.

المصدرتويتر، موقع جلوبال تايمز، شبكة سي إن إن، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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