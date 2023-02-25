موعد مباراة برشلونة وألميريا والتشكيلة في الدوري الإسباني 2023

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وطن- يلتقي فريق برشلونة أمام صاحب الأرض ألميريا، الأحد، في منافسات الجولة ال23 من الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023.

ويستضيف ملعب ( ألعاب البحر الأبيض المتوسط)، مباراة برشلونة وألميريا، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة برشلونة وألميريا في الدوري الإسباني

بينما بتوقيت مصر وفلسطين، فستكون المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءً، ولكن في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والجزائر والمغرب.

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

تشكيلة برشلونة ضد ألميريا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني تشافي، المباراة أمام ألميريا، في منافسات الدوري الإسباني لحساب الجولة ال23، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

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حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة: جول كوندي، رونالد أراخو، أندرياس كريستنسن (إريك غارسيا)، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرانك كيسي، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي بونج.

أصيب أنسو فاتي بكدمة في الركبة اليسرى خلال تدريبات هذا المساء. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه. pic.twitter.com/eoQxgy3Pjw — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 24, 2023

مركز الهجوم: جافي، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس (رافينيا دياز).

تشكيلة ألميريا ضد برشلونة

وسيلعب المدرب الإسباني روبي المباراة الصعبة أمام المتصدر برشلونة، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: فرناندو روبيو.

دفاع ألميريا: هوبولانغ مينديز، إيلاي، بابيتش، سيرجيو أكيمي.

خط الوسط: لوكاس روبرتون، دي لاهوز، صموئيل كوستا.

كما وفي مركز الهجوم: لويس سواريز، ليو بايتيستاو، لارجي رامازاني.

معلق مباراة برشلونة وألميريا

وسيعلق على المباراة بين كلا الفريقين، في منافسات الدوري الإسباني، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق البحريني خالد الحدي.

💪 مستمرون في الإعداد للدفاع عن الديار. pic.twitter.com/pWY4jW0fdb — نادي ألميريا (@UDAlmeria_Arab) February 24, 2023

ويتصدر فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليغا)، برصيد 59 نقطة، كما ويتواجد الفريق المنافس ألميريا في المركز ال17 برصيد 22 نقطة لهذا الموسم.