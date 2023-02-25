السبت, فبراير 25, 2023
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رياضة

موعد مباراة برشلونة وألميريا والتشكيلة في الدوري الإسباني 2023

منافسات الجولة ال23 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة برشلونة وألميريا في الدوري الإسباني watanserb.com
تشكيلة برشلونة وألميريا
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وطن- يلتقي فريق برشلونة أمام صاحب الأرض ألميريا، الأحد، في منافسات الجولة ال23 من الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023.

ويستضيف ملعب ( ألعاب البحر الأبيض المتوسط)، مباراة برشلونة وألميريا، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة برشلونة وألميريا في الدوري الإسباني

بينما بتوقيت مصر وفلسطين، فستكون المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءً، ولكن في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والجزائر والمغرب.

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

تشكيلة برشلونة ضد ألميريا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني تشافي، المباراة أمام ألميريا، في منافسات الدوري الإسباني لحساب الجولة ال23، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

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حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة: جول كوندي، رونالد أراخو، أندرياس كريستنسن (إريك غارسيا)، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرانك كيسي، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي بونج.

مركز الهجوم: جافي، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس (رافينيا دياز).

جماهير برشلونة
جماهير برشلونة

تشكيلة ألميريا ضد برشلونة

وسيلعب المدرب الإسباني روبي المباراة الصعبة أمام المتصدر برشلونة، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: فرناندو روبيو.

دفاع ألميريا: هوبولانغ مينديز، إيلاي، بابيتش، سيرجيو أكيمي.

خط الوسط: لوكاس روبرتون، دي لاهوز، صموئيل كوستا.

كما وفي مركز الهجوم: لويس سواريز، ليو بايتيستاو، لارجي رامازاني.

تدريبات ألميريا
تدريبات ألميريا

معلق مباراة برشلونة وألميريا

وسيعلق على المباراة بين كلا الفريقين، في منافسات الدوري الإسباني، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق البحريني خالد الحدي.

ويتصدر فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليغا)، برصيد 59 نقطة، كما ويتواجد الفريق المنافس ألميريا في المركز ال17 برصيد 22 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + نادي برشلونة + نادي ألميريا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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