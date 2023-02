ساعة رونالدو في يوم التأسيس السعودي تثير جدلًا .. مرصعة بالألماس وسعرها خيالي (صور)

- Advertisement -

وطن – لفتت ساعة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، بأرقامها العربية وهي من ماركة “رولكس”، الأنظار، بعد تداول صورة له وهو يرتديها خلال الاحتفالات بيوم التأسيس السعودي.

سعر ساعة رونالدو تسبب بحالة من الجدل على الإنترنت إذ وصل إلى 540 ألف دولار وفقًا للمنشورات المتداولة، أي تقريبًا 2 مليون ريال.

Cristiano Ronaldo was officially unveiled as a player for Al Nassr in Riyadh after signing a two-and-a-half-year contract with the Saudi club. He was wearing a fantastic platinum 40 mm Rolex Cosmograph Daytona ‘Hindu-Arabic’ 🤩 during his first press conference for AlNassr FC. pic.twitter.com/ECgRSbhHQZ

— Chronoly (@Chronolyio) January 5, 2023