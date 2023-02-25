ساعة رونالدو في يوم التأسيس السعودي تثير جدلًا .. مرصعة بالألماس وسعرها خيالي (صور)

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وطن – لفتت ساعة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، بأرقامها العربية وهي من ماركة “رولكس”، الأنظار، بعد تداول صورة له وهو يرتديها خلال الاحتفالات بيوم التأسيس السعودي.

سعر ساعة رونالدو تسبب بحالة من الجدل على الإنترنت إذ وصل إلى 540 ألف دولار وفقًا للمنشورات المتداولة، أي تقريبًا 2 مليون ريال.

Cristiano Ronaldo was officially unveiled as a player for Al Nassr in Riyadh after signing a two-and-a-half-year contract with the Saudi club. He was wearing a fantastic platinum 40 mm Rolex Cosmograph Daytona ‘Hindu-Arabic’ 🤩 during his first press conference for AlNassr FC. pic.twitter.com/ECgRSbhHQZ — Chronoly (@Chronolyio) January 5, 2023

وكشفت وكالات، عن تصريح يعود لصاحب حساب “عالم الساعات”، بأنّ الساعة التي يرتديها لاعب فريق النصر السعودي، الذي انضمّ له حديثاً من ماركة”رولكس“.

وأكد “عالم الساعات” على أنّ الساعة تحمل اسم “كوزموغرافدايتونا”، مرصعة بالألماس بتصميم “الباغيت”، الشائع في المجوهرات والخواتم والساعات.

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وأوضح أنّ سبب تسمية تصميم الساعة بـ”الباغيت” نسبة إلى الخبز الفرنسي الشهير، وهو عبارة عن ألماس صغير يكون على شكل مستطيلات أو مربعات، وحوافه مستقيمة أو مدببة وجوانبه طويلة.

وصممت الساعة بنسختها العادية لأول مرة عام 1963، بهدف تلبية احتياجات سائقي سيارات السّباق المحترفين، ومن سماتها حساب قياس الوقت المنقضي، لوجود مقياس “تاكيمتري” وثلاثة عدّادات.

وكان رونالدو ظهر مرتدياً الساعة في مناسباتٍ سابقة، منها خلال لقائه بالشاب القطري الملهم غانم المفتاح.

ساعة رونالدو الخضراء

ولا تزال الهدايا الثمينة تنهال، على لاعب نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، منذ انضمامه للنادي بصفقة تاريخية وقياسية بلغت نحو 200 مليون يورو.

وتلقى كريستيانو رونالدو “ساعة جاكوب” الفريدة، والتي تقدر قيمتها بما يقارب من 3 مليون ريال سعودي، تقديراً لانتقاله إلى نادي النصر. وفق ما ذكر موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

وقال الموقع إنّه تم صنع الساعة خصيصا لكريستيانو رونالدو، باللون الأخضر وهي ترمز إلى المملكة العربية السعودية.

والساعة قطعة فريدة من نوعها، إذ تتضمن 338 حجرا كريما، كما أنها من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، 47 ملم × 15.85 مليمتر.

وبدلاً من الزمرد، تحتوي الساعة على التسافوريت، وهو حجر كريم أخضر الذي يعتقد أنه أغلى ثمار العقيق، وهو أكثر لمعانًا من الزمرد وأكثر ندرة بمقدار 200 مرة.

وسبق ذلك أن اقتنى النجم البرتغالي ساعة جديدة تبلغ قيمتها أكثر من 130 ألف يورو، وهي من علامة “رولكس”، مصنوعة من الذهب، ومغطاة بالياقوت الأزرق.

كريستيانو رونالدو يضيف لمجموعة مقتنياته الشخصية ساعة جديدة تبلغ قيمتها أكثر من 130 ألف يورو pic.twitter.com/HPuocyLBug — Goalna (@Goalna) February 18, 2023

وظهر رونالدو مؤخرًا، في السعودية وهو يرتدي ساعة ثمنها نحو 780 ألف يورو، قبل أن يطلّ الآن بساعة جديدة، لكن ثمنها أقل بكثير.

وعُرف عن النجم البرتغالي عشقه لاقتناء الأشياء الباهظة الثمن، مثل: السيارات والنظارات، بالإضافة إلى البيوت التي يمتلكها في معظم المدن التي عاش فيها، قبل أن يجذب إليه الأنظار في السنوات الأخيرة بساعاته.