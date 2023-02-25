ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023 بعد تعثر الأهلي والزمالك

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وطن- شهد ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023، العديد من المفاجآت على صعيد نتائج المباريات مع نهاية منافسات الجولة ال3.

وتعثر وصيف البطولة الأفريقية الأهلي المصري (المارد الأحمر) على أرضه، أمام منافسه الجنوبي الأفريقي صن دوانز، بهدفين لكليهما في منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

أبرز نتائج مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023

وتلقى الزمالك المصري الخسارة الثانية له في منافسات دوري أبطال أفريقيا لدور المجموعات، أمام الترجي الرياضي التونسي بهدفين نظيفين دون رد.

كما وحقق حامل اللقب الوداد البيضاوي الفوز الصعب بهدف نظيف دون مقابل على بترو إتليتيكو، والرجاء الرياضي أمام هورويا بهدفين دون رد.

مباريات ممتعة! 🤩 إليكم نتائج الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 👇#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/8TT5RU01Iy — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 25, 2023

وفاز المريخ السوداني على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد، كما هو الحال مع الهلال السوداني الذي حقق الفوز الثمين عن القطن الكاميروني بهدفين مقابل هدف وحيد.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023

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وجاءت نتائج ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023، مع ختام منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، كما يلي:

المجموعة (A)

(1) بيترو إتلتيكو 4 نقاط.

(2) شبيبة القبائل 4 نقاط.

(3) فيتا كلوب 3 نقاط.

(4) الوداد الرياضي 3 نقاط.

المنافسة على أشدها! 🔥 ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا عقب نهاية الجولة الثالثة. 👇#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/PHkk1HnyJu — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 25, 2023

المجموعة (B)

(1) صن دوانز 7 نقاط.

(2) الهلال السوداني 6 نقاط.

(3) الأهلي المصري نقطة واحدة.

(4) كوتون سبورت بدون أي من النقاط.

المجموعة (C)

(1) الرجاء الرياضي 9 نقاط.

(2) حوريا (هوريا) 4 نقاط.

(3) سيمبا 3 نقاط.

(4) فيبرس نقطة واحدة.

المجموعة (D)

(1) الترجي الرياضي 9 نقاط.

(2) المريخ السوداني 4 نقاط.

(3) شباب بلوزداد 3 نقاط.

(4) الزمالك نقطة واحدة.

كما وستنطلق منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بمواجهة هورويا والرجاء الرياضي في ال7 من شهر مارس/ آذار القادم، كما وستختتم بمواجهة شيبة القبائل وفيتا كلوب في ال11 من الشهر ذاته.