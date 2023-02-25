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رياضة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023 بعد تعثر الأهلي والزمالك

ترتيب دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا مع نهاية الجولة ال3

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا watanserb.com
ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا
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وطن- شهد ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023، العديد من المفاجآت على صعيد نتائج المباريات مع نهاية منافسات الجولة ال3.

وتعثر وصيف البطولة الأفريقية الأهلي المصري (المارد الأحمر) على أرضه، أمام منافسه الجنوبي الأفريقي صن دوانز، بهدفين لكليهما في منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

أبرز نتائج مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023

وتلقى الزمالك المصري الخسارة الثانية له في منافسات دوري أبطال أفريقيا لدور المجموعات، أمام الترجي الرياضي التونسي بهدفين نظيفين دون رد.

كما وحقق حامل اللقب الوداد البيضاوي الفوز الصعب بهدف نظيف دون مقابل على بترو إتليتيكو، والرجاء الرياضي أمام هورويا بهدفين دون رد.

وفاز المريخ السوداني على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد، كما هو الحال مع الهلال السوداني الذي حقق الفوز الثمين عن القطن الكاميروني بهدفين مقابل هدف وحيد.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023

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وجاءت نتائج ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023، مع ختام منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، كما يلي:

المجموعة (A)

(1) بيترو إتلتيكو 4 نقاط.

(2) شبيبة القبائل 4 نقاط.

(3) فيتا كلوب 3 نقاط.

(4) الوداد الرياضي 3 نقاط.

المجموعة (B)

(1) صن دوانز 7 نقاط.

(2) الهلال السوداني 6 نقاط.

(3) الأهلي المصري نقطة واحدة.

(4) كوتون سبورت بدون أي من النقاط.

المجموعة (C)

(1) الرجاء الرياضي 9 نقاط.

(2) حوريا (هوريا) 4 نقاط.

(3) سيمبا 3 نقاط.

(4) فيبرس نقطة واحدة.

 

ترتيب دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023
ترتيب دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023

المجموعة (D)

(1) الترجي الرياضي 9 نقاط.

(2) المريخ السوداني 4 نقاط.

(3) شباب بلوزداد 3 نقاط.

(4) الزمالك نقطة واحدة.

كما وستنطلق منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بمواجهة هورويا والرجاء الرياضي في ال7 من شهر مارس/ آذار القادم، كما وستختتم بمواجهة شيبة القبائل وفيتا كلوب في ال11 من الشهر ذاته.

المصدروطن + دوري أبطال أفريقيا + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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