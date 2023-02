بعد ارتداء الجلابية وحمل السيف.. رونالدو يخضع للعلاج بالحجامة (صور)

- Advertisement -

وطن- نشر نادي النصر السعودي، عدداً من الصور لصاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال تدريباته مع الفريق في التدريبات، استعداداً لملاقاة ضمك في منافسات الدوري السعودي الممتاز.

ويظهر في صور الدون رونالدو، خضوع اللاعب للعلاج بالحجامة في ساقيه. وهو أحد أشكال الطب الصيني والعربي التقليدي الذي يمارس منذ آلاف السنين، من أجل تخفيف الألم والشفاء من الأمراض.

كما تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر السعودي، تظهر أثار خضوعه للعلاج بالحجامة على قدميه.

وتأتي خطوة رونالدو للعلاج بالحجامة، على غرار العديد من النجوم اللامعين في عالم كرة القدم، لعل أبرزهم النجم الفرنسي كريم بنزيما أسطورة ريال مدريد الحالية.

وكان رونالدو قد شارك مع زملائه في نادي النصر السعودي (العالمي)، في يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية قبل أيام قليلة، بارتداء الجلابية البيضاء، وحمل السيف، إلى جانب تناول القهوة العربية السادة.

ونجح البرتغالي رونالدو في تسجيل سوبر هاتريك الأول له، داخل شباك مرمى الوحدة، في منافسات دوري روشن السعودي، منذ قدومه إلى نادي النصر في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي الماضي.

وانتقل الدون رونالدو إلى نادي النصر السعودي، بصفقة قياسية وتاريخية، لمدة موسمين ونصف، أي حتى صيف عام 2025، قدّرت قيمتها 200 مليون يورو، بعدما فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر العام الماضي.

من جهته، علّق الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان، على شكر جماهير مانشستر يونايتد بعد تسببه في رحيل رونالدو عن الشياطين الحمر، بعد المقابلة التي هاجم فيها اللاعب النادي، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر).

وقال البريطاني مورغان: “لجميع جماهير مانشستر يونايتد التي تشكرني أنني ساهمت في خروج كريستيانو رونالدو، في آخر 10 سنوات لم تحققوا الدوري أو دوري أبطال أوروبا”.

Memo to all @ManUtd fans thanking me for 'getting Ronaldo out of the club' :

In the past 10yrs, you've won zero League titles & zero Champions Leagues.

In the same period, Ronaldo's won 4 League titles, 4 Champions Leagues, a Euro Championship & 4 Ballon d'Ors.

Pipe down. pic.twitter.com/Y2Tn4oGgJQ

— Piers Morgan (@piersmorgan) February 24, 2023