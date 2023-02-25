السبت, فبراير 25, 2023
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رياضة

بعد ارتداء الجلابية وحمل السيف.. رونالدو يخضع للعلاج بالحجامة (صور)

الدون رونالدو يخضع لجلسات علاج بالحجامة في قدميه على غرار ما يفعله بنزيما

كتب فارس أبو شيحة
حجامة رونالدو watanserb.com
حجامة رونالدو
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وطن- نشر نادي النصر السعودي، عدداً من الصور لصاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال تدريباته مع الفريق في التدريبات، استعداداً لملاقاة ضمك في منافسات الدوري السعودي الممتاز.

ويظهر في صور الدون رونالدو، خضوع اللاعب للعلاج بالحجامة في ساقيه. وهو أحد أشكال الطب الصيني والعربي التقليدي الذي يمارس منذ آلاف السنين، من أجل تخفيف الألم والشفاء من الأمراض.

حجامة رونالدو

كما تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر السعودي، تظهر أثار خضوعه للعلاج بالحجامة على قدميه.

وتأتي خطوة رونالدو للعلاج بالحجامة، على غرار العديد من النجوم اللامعين في عالم كرة القدم، لعل أبرزهم النجم الفرنسي كريم بنزيما أسطورة ريال مدريد الحالية.

وكان رونالدو قد شارك مع زملائه في نادي النصر السعودي (العالمي)، في يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية قبل أيام قليلة، بارتداء الجلابية البيضاء، وحمل السيف، إلى جانب تناول القهوة العربية السادة.

سوبر هاتريك رونالدو مع النصر السعودي

ونجح البرتغالي رونالدو في تسجيل سوبر هاتريك الأول له، داخل شباك مرمى الوحدة، في منافسات دوري روشن السعودي، منذ قدومه إلى نادي النصر في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي الماضي.

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وانتقل الدون رونالدو إلى نادي النصر السعودي، بصفقة قياسية وتاريخية، لمدة موسمين ونصف، أي حتى صيف عام 2025، قدّرت قيمتها 200 مليون يورو، بعدما فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر العام الماضي.

من جهته، علّق الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان، على شكر جماهير مانشستر يونايتد بعد تسببه في رحيل رونالدو عن الشياطين الحمر، بعد المقابلة التي هاجم فيها اللاعب النادي، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر).

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

وقال البريطاني مورغان: “لجميع جماهير مانشستر يونايتد التي تشكرني أنني ساهمت في خروج كريستيانو رونالدو، في آخر 10 سنوات لم تحققوا الدوري أو دوري أبطال أوروبا”.

كما أردف الصحفي مورغان: “في نفس المدة حقق كريستيانو 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا. و4 في الدوري والتتويج 4 مرات بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم”.

رونالدو لاعب النصر السعودي
رونالدو لاعب النصر السعودي

الدوري السعودي روشن

وسيلتقي النصر أمام ضمك، السبت، في منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم، على ملعب (مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز)، في العاصمة السعودية الرياض.

يعتلي فريق اتحاد جدة بشكل مؤقت صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي روشن، برصيد 41 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف، برصيد 40 نقطة حتى الآن.

المصدروطن + النصر السعودي + بيرس مورغان تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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