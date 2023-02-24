الجمعة, فبراير 24, 2023
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رياضة

مواجهات في المُتناول للكبار.. تفاصيل قرعة مباريات الدوري الأوروبي دور ال16

مواعيد مواجهات دور ال16 من منافسات بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
نتائج قرعة مباريات الدوري الأوروبي دور ال16 watanserb.com
مباريات الدوري الأوروبي دور ال16
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وطن- أزيل الستار عن نتائج قرعة مباريات الدوري الأوروبي دور ال16، الجمعة، التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).

كما وشهدت نتائج قرعة الدور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي، عن وقوع مانشستر يونايتد الذي نجح في إقصاء برشلونة من البطولة القارية بنتيجة 4-3، أمام ريال بيتيس الإسباني.

أبرز مواجهات قرعة الدوري الأوروبي دور ال16

كما وسيلتقي روما الإيطالي أمام ريال سوسيداد الإسباني، بينما سيواجه يوفنتوس نظيره فرايبورج الألماني في الأدوار الإقصائية لحساب مواجهات دور ال16 من منافسات البطولة الأوروبية القارية.

فيما سيلتقي سبورتينغ لشبونة البرتغالي أمام أرسنال الإنجليزي، في مباراة قوية ومثيرة بين كلا الفريقين في هذا الدور.

نتائج قرعة الدوري الأوروبي دور ال16

كما ونرفق لكم متابعو (وطن) في أرجاء المعمورة، نتائج قرعة الدوري الأوروبي دور ال16، بعد إجرائها من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على النحو الآتي:

مانشستر يونايتد (إنجلترا) X ريال بيتيس (إسبانيا).

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يونيون برلين (ألمانيا) X سانت جيلوسي (بلجيكا).

يوفنتوس (إيطاليا) X فرايبورغ (ألمانيا).

إشبيلية (إسبانيا) X فنربخشة (تركيا).

باير ليفركوزن (ألمانيا) X فيرينتسفاروشي (المجر).

سبورتينغ لشبونة (البرتغال) X أرسنال (إنجلترا).

روما (إيطاليا) X ريال سوسيداد (إسبانيا).

شاختار (أوكرانيا) X فينورد (هولندا).

مباريات الدوري الأوروبي دور ال16
مباريات الدوري الأوروبي دور ال16

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي 2023

كما وستنطلق مباريات ذهاب بطولة الدوري الأوروبي لدور ال16، الخميس، في ال9 من شهر مارس/ آذار القادم، على أن تكون مباريات الإياب لهذا الدور في ال16 من الشهر نفسه.

ومن الجدير بالذكر، بأن إجراء منافسات قرعة دور الربع والنصف النهائي، ستكون في ال17 من شهر مارس/ آذار المقبل.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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