مواجهات في المُتناول للكبار.. تفاصيل قرعة مباريات الدوري الأوروبي دور ال16

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وطن- أزيل الستار عن نتائج قرعة مباريات الدوري الأوروبي دور ال16، الجمعة، التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).

كما وشهدت نتائج قرعة الدور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي، عن وقوع مانشستر يونايتد الذي نجح في إقصاء برشلونة من البطولة القارية بنتيجة 4-3، أمام ريال بيتيس الإسباني.

أبرز مواجهات قرعة الدوري الأوروبي دور ال16

كما وسيلتقي روما الإيطالي أمام ريال سوسيداد الإسباني، بينما سيواجه يوفنتوس نظيره فرايبورج الألماني في الأدوار الإقصائية لحساب مواجهات دور ال16 من منافسات البطولة الأوروبية القارية.

فيما سيلتقي سبورتينغ لشبونة البرتغالي أمام أرسنال الإنجليزي، في مباراة قوية ومثيرة بين كلا الفريقين في هذا الدور.

نتائج قرعة الدوري الأوروبي دور ال16

كما ونرفق لكم متابعو (وطن) في أرجاء المعمورة، نتائج قرعة الدوري الأوروبي دور ال16، بعد إجرائها من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على النحو الآتي:

مانشستر يونايتد (إنجلترا) X ريال بيتيس (إسبانيا).

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يونيون برلين (ألمانيا) X سانت جيلوسي (بلجيكا).

يوفنتوس (إيطاليا) X فرايبورغ (ألمانيا).

🚨 رسميًا – قرعة دور الـ16 الدوري الأوروبي 🏆 • الذهاب: 9 مارس

• الإياب: 16 مارس 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/qxOqxUXo1Y — عز (@1Mmnb) February 24, 2023

إشبيلية (إسبانيا) X فنربخشة (تركيا).

باير ليفركوزن (ألمانيا) X فيرينتسفاروشي (المجر).

سبورتينغ لشبونة (البرتغال) X أرسنال (إنجلترا).

روما (إيطاليا) X ريال سوسيداد (إسبانيا).

شاختار (أوكرانيا) X فينورد (هولندا).

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي 2023

كما وستنطلق مباريات ذهاب بطولة الدوري الأوروبي لدور ال16، الخميس، في ال9 من شهر مارس/ آذار القادم، على أن تكون مباريات الإياب لهذا الدور في ال16 من الشهر نفسه.

ومن الجدير بالذكر، بأن إجراء منافسات قرعة دور الربع والنصف النهائي، ستكون في ال17 من شهر مارس/ آذار المقبل.