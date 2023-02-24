مفتي سلطنة عمان: فتح المجال الجوي لاسرائيل لم يخطر على البال .. حذر ودعا لمراجعة الحساب

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وطن– في أول تعليق منذ إعلان السلطات العمانية فتح مجالها أمام الطيران الاسرائيلي، عبر مفتي سلطنة عمان الشيخ “أحمد بن حمد الخليلي” عن تفاجئه قرار السلطات في بلاده وأكد على خشيته من تطور الموضوع إلى خطوات أخرى

الشيخ الخليلي يُحذر من التوجه نحو خطوات أخرى مع إسرائيل

وقال مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على توتير “فوجئنا مفاجأة لم تخطر منا على البال بقرار فتح المجال الجوي -بما يُمَكِّن طيران الكيان الصهيوني من استعماله-، وكنا نرجو أن يستمر الموقف الصامد الرافض لأي علاقة بذلك الكيان من سلطنتنا الأبية”

وأضاف “كم كنا نعتز بذلك، ونخشى أن تلي هذه الخطوة خطوات أخرى”

وختم حديثه بقوله “لذلك؛ نرجو مراجعة الحساب في هذا، وهو مطلب وطني يتمسك به جميع الشعب العماني الأبي، والله الموفق”.

فوجئنا مفاجأة لم تخطر منا على البال بقرار فتح المجال الجوي -بما يُمَكِّن طيران الكيان الصهيوني من استعماله-، وكنا نرجو أن يستمر الموقف الصامد الرافض لأي علاقة بذلك الكيان من سلطنتنا الأبية.

كم كنا نعتز بذلك، ونخشى أن تلي هذه الخطوة خطوات أخرى.

لذلك؛ نرجو مراجعة الحساب في هذا.. pic.twitter.com/Pygx5nggi5 — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) February 24, 2023

سلطان عمان تفتح مجالها الجوي أمام الطيران الاسرائيلي

وكانت هيئة الطيران المدني العمانية، أعلنت في تغريدة أمس الخميس إن ‘المجال الجوي للسلطنة سيكون مفتوحا لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العمانية’.

التزاما ببنود معاهدة شيكاجو 1944 وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران المدني الدولي. نؤكد بأن أجواء سلطنة عُمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العُمانية. pic.twitter.com/3z8BsYjvHg — هيئة الطّيران المدني (@CAAOMN) February 23, 2023

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من جانبه، توجّه وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بالشكر لسلطان عمان “هيثم بن طارق” على فتح المجال الجوي لبلاده أمام جميع شركات الطيران، بما في ذلك الشركات الإسرائيلية التي ستتمكن الآن من تسيير رحلات أقصر إلى آسيا.

وقال كوهين “إنه قرار تاريخي ومهم للاقتصاد الإسرائيلي وللمسافر الإسرائيلي”.

إلى ذلك، يأتي رفض الشيخ أحمد الخليلي قرار السلطات العمانية، ليؤكد تناسق مواقف الداعمة للشعب والقضية الفلسطينية والمناهضة للاحتلال الاسرائيلي وجرائمه المتكررة.

هذه المواقف الراسخة والمبدئية من مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي تجاه القضية الفلسطينية، جعلت منه هدفا لهجومات حسابات مقربة من جهاز الموساد الاسرائيلي، حيث اعتبر الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، اليوم الجمعة، في تغريدة عبر تويتر إنه لايمكن لإسرائيل وعمان الدخول في أي مفاوضات سلام دون اعتذار من الشيخ الخليلي عن تصريحاته المعادية لليهود، على حد زعمه.

وغرّد كوهين قائلاً: “لا سلام ولا تطبيع مع سلطنة عمان قبل أن يعتذر المفتي على تصريحاته المعادية لليهود ولاسرائيل. بعد الاعتذار كل حادث له حديث”.

لا سلام ولا تطبيع مع سلطنة عمان قبل أن يعتذر المفتي على تصريحاته المعادية لليهود ولاسرائيل. بعد الاعتذار كل حادث له حديث.@AhmedHAlKhalili — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) February 23, 2023

الشيخ أحمد الخيلي يدعو المسلمين لدعم الشعب الفلسطيني

وعلى النقيض من مزاعم كوهين، دعا الشيخ الخليلي، أمس الخميس، الشعب الفلسطيني للاستنفار بكل طاقاته لمواجهة العدوان والاحتلال الإسرائيلي، داعياً الشعوب المسلمة كلها للوقوف وراء المقاومة بكل ما تملك.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “‎إن الممارسات العدوانية التي يمارسها الكيان الصهيوني في الأرض المحتلة وفي قطاع غزة، مما يوجب على الشعب الفلسطيني أن يواجه هذا العدوان بقلب واحد موصول بالله تعالى، ويستنفر جميع طاقاته لوقف الظلم وصد العدوان”.

إن الممارسات العدوانية التي يمارسها الكيان الصهيوني في الأرض المحتلة وفي قطاع غزة مما يوجب على الشعب الفلسطيني أن يواجه هذا العدوان بقلب واحد موصول بالله تعالى، ويستنفر جميع طاقاته لوقف الظلم وصد العدوان، وعلى الشعوب المسلمة جميعا أن تقف وراء المقاومة الشريفة بكل ما تملك. pic.twitter.com/XBZElfYQAA — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) February 23, 2023

وأضاف: “وعلى الشعوب المسلمة جميعاً أن تقف وراء المقاومة الشريفة بكل ما تملك، إلى أن يسترد الشعب الفلسطيني المسلم جميع حقوقه المسلوبة، وتعود إليه أرضه كلها، ويتمكن من تطهير جميع مقدساته وصونها، والله ناصر من ينصره”.