الجمعة, فبراير 24, 2023
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مفتي سلطنة عمان: فتح المجال الجوي لاسرائيل لم يخطر على البال .. حذر ودعا لمراجعة الحساب

الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، مفتي سلطنة عمان، دعا السلطات العمانية إلى "مراجعة الحساب" بعد قرار فتح المجال الجوي العاني أمام الطيران الاسرائيلي

كتب فهمي الورغمي
فتح المجال الجوي لاسرائيل watanserb.com
مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي
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وطن– في أول تعليق منذ إعلان السلطات العمانية فتح مجالها أمام الطيران الاسرائيلي، عبر مفتي سلطنة عمان الشيخ “أحمد بن حمد الخليلي” عن تفاجئه قرار السلطات في بلاده وأكد على خشيته من تطور الموضوع إلى خطوات أخرى

الشيخ الخليلي يُحذر من التوجه نحو خطوات أخرى مع إسرائيل

وقال مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على توتير “فوجئنا مفاجأة لم تخطر منا على البال بقرار فتح المجال الجوي -بما يُمَكِّن طيران الكيان الصهيوني من استعماله-، وكنا نرجو أن يستمر الموقف الصامد الرافض لأي علاقة بذلك الكيان من سلطنتنا الأبية”

وأضاف “كم كنا نعتز بذلك، ونخشى أن تلي هذه الخطوة خطوات أخرى”

وختم حديثه بقوله “لذلك؛ نرجو مراجعة الحساب في هذا، وهو مطلب وطني يتمسك به جميع الشعب العماني الأبي، والله الموفق”.

سلطان عمان تفتح مجالها الجوي أمام الطيران الاسرائيلي

وكانت هيئة الطيران المدني العمانية، أعلنت في تغريدة أمس الخميس إن ‘المجال الجوي للسلطنة سيكون مفتوحا لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العمانية’.

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من جانبه، توجّه وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بالشكر لسلطان عمان “هيثم بن طارق” على فتح المجال الجوي لبلاده أمام جميع شركات الطيران، بما في ذلك الشركات الإسرائيلية التي ستتمكن الآن من تسيير رحلات أقصر إلى آسيا.

وقال كوهين “إنه قرار تاريخي ومهم للاقتصاد الإسرائيلي وللمسافر الإسرائيلي”.

إلى ذلك، يأتي رفض الشيخ أحمد الخليلي قرار السلطات العمانية، ليؤكد تناسق مواقف الداعمة للشعب والقضية الفلسطينية والمناهضة للاحتلال الاسرائيلي وجرائمه المتكررة.

هذه المواقف الراسخة والمبدئية من مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي تجاه القضية الفلسطينية، جعلت منه هدفا لهجومات حسابات مقربة من جهاز الموساد الاسرائيلي، حيث اعتبر الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، اليوم الجمعة، في تغريدة عبر تويتر إنه لايمكن لإسرائيل وعمان الدخول في أي مفاوضات سلام دون اعتذار من الشيخ الخليلي عن تصريحاته المعادية لليهود، على حد زعمه.

وغرّد كوهين قائلاً: “لا سلام ولا تطبيع مع سلطنة عمان قبل أن يعتذر المفتي على تصريحاته المعادية لليهود ولاسرائيل. بعد الاعتذار كل حادث له حديث”.

الشيخ أحمد الخيلي يدعو المسلمين لدعم الشعب الفلسطيني

وعلى النقيض من مزاعم كوهين، دعا الشيخ الخليلي، أمس الخميس، الشعب الفلسطيني للاستنفار بكل طاقاته لمواجهة العدوان والاحتلال الإسرائيلي، داعياً الشعوب المسلمة كلها للوقوف وراء المقاومة بكل ما تملك.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “‎إن الممارسات العدوانية التي يمارسها الكيان الصهيوني في الأرض المحتلة وفي قطاع غزة، مما يوجب على الشعب الفلسطيني أن يواجه هذا العدوان بقلب واحد موصول بالله تعالى، ويستنفر جميع طاقاته لوقف الظلم وصد العدوان”.

وأضاف: “وعلى الشعوب المسلمة جميعاً أن تقف وراء المقاومة الشريفة بكل ما تملك، إلى أن يسترد الشعب الفلسطيني المسلم جميع حقوقه المسلوبة، وتعود إليه أرضه كلها، ويتمكن من تطهير جميع مقدساته وصونها، والله ناصر من ينصره”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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