مثليات سعوديات يحتفلن بيوم التأسيس ويبحثن لاصطياد أخريات لممارسة الشذوذ معهن! (شاهد)

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وطن– استمرارا لحالة الإنحلال والتفسخ التي تعيشها السعودية منذ تولي محمد بن سلمان مسؤولياته، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لشابات سعوديات مثليات خلال فعاليات الاحتفال بيوم التأسيس.

ووفقا لفيديو متداول رصدته “وطن”، فقد ظهرت مجموعة من الشابات المثليات وهن يتحدثن بلا خوف أو مواربة حول ميولهن المثلية.

وبحسب الفيديو ظهرت الشابات المثليات وهن يحولن انتقاء شابات أخريات يشاركن في فعاليات الاحتفال بيوم التأسيس.

وظهرت إحدى الشابات خلال جلوسها في سيارتها برفقة صديقات لها وهي تشير إلى إحدى الفتيات وتوجههن لها لكي يقمن بالتحرش بها ومحاولة استمالتها لهن لممارسة الشذوذ، في حين صرحت بأنها قد وقعت في غرامها، بحسب قولها.

البحث عن فتيات مختلفات

وعبرت إحدى الشابات عن عدم رغبتها بفتيات شبيهات لها، وانها تريد اختيار شابات مختلفات في إطار التغيير.

وأقرت إحدى الشابات بأن معها 5 بنات أخريات لممارسة الشذوذ، في حين تساءلت إن كان لمقعد الخلفي للسيارة سيقضي بالغرض ويتسع لهن جميعا.

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وكانت شوارع السعودية قد ضجت خلال فاعليات الاحتفال بيوم التأسيس بمشاهد مخلة بالأخلاق العامة، حيث أظهرت مقاطع فيديو تحرش مجموعة من الرجال بفتيات خلال حضور الفعاليات الليلية المختلطة التي أشرفت على تنظيمها هيئة الترفيه الحكومية الرسمية.

تحرش بفتاة سعودية في احتفالات يوم التأسيس

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر مجموعة من الشباب، كانوا يحاصرون فتاة بطريقة غير مقبولة وغير مسبوقة في أوساط المجتمع السعودي المحافظ.

الفتاة التي كانت ترتدي عباءة سوداء اللون، وبالكاد كشفت عن وجهها، كانت تتنقل بين جمع من الرجال في منطقة بوليفارد سيتي بالرياض، قبل أن يقوم أحد الحضور برشها بـرذاذ الثلج الأبيض على خديها.

رقص مختلط في السعودية

كما انتشر مقطع فيديو آخر ظهرت فيه مجموعة من النساء يرتدين فساتين ضيقة بينما كن يتراقصن بين جمع من الرجال.

رقص مختلط وسفور في #يوم_التاسيس

مايحدث في بلاد الحرمين مخجل ومحزن للغاية

"اللهمّ لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا"

هذه المشاهد غير لائقة وتشوه سمعة بلاد الحرمين يجب محاسبتهم جميعاً#نطالب_بمعاقبه_البليهي pic.twitter.com/GiyGsklpnW — نورة الحربي (@n_alharbi112) February 22, 2023

مسؤولية محمد بن سلمان عن الانحلال الاخلاقي في السعودية

يرى مراقبون أن الوضع غير الطبيعي الذي أصبحت عليه الشوارع السعودية من انحلال أخلاقي ورقص مختلط وعدم احترام لعادات وتقاليد الشعب السعودي المُحافظ، إنما هو نتيجة مباشرة لسياسات ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان منذ توليه السلطة في 2017.

وانخرط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشكل غير مسبوق في تحويل صبغة المجتمع السعودي عبر فرض انقتاح مزعوم على الثقافة الغربية السائدة، وهو ما تمثل في استقدام أشهر المهرجانات والعروض الغنائية العالمية إلى بلاد الحرمين.