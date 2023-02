الرياح ترفع فستان زوجة بايدن وتضعها في موقف محرج! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – تعرّضت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لموقف محرج، خلال نزولها عن درج الطائرة عند وصولها إلى كينيا يوم الجمعة.

وتسببت عاصفة من الرياح في رفع فستان السيدة الأولى، كاشفةً عن ما تحته، في حين تدخلت حفيدتها نعومي بايدن (البالغة من العمر 29 عامًا)، وساعدتها بالإمساك بطرف الفستان خلال نزولهما من الطائرة؛ كي لا ترفعه الرياح مرّة أخرى.

ووصلت زوجة بايدن، وحفيدتها إلى كينيا ضمن رحلة تستغرق خمسة أيام إلى إفريقيا، حيث تعملان على تعزيز العلاقات الأمريكية ومحاولة مواجهة نفوذ الصين في القارة.

وفق صحيفة “dailymail“، فقد وصلت جيل بايدن وحفيدتها إلى نيروبي (عاصمة كينيا) بعد أن ثلاثة أيام في ناميبيا.

وستقضي السيدة الأولى معظم وقتها في كينيا وهي تركز على انعدام الأمن الغذائي، وهي مشكلة تؤثر على حوالي ستة ملايين كيني بسبب ظروف الجفاف في الدولة القاحلة.

