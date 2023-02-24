الجمعة, فبراير 24, 2023
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الرياح ترفع فستان زوجة بايدن وتضعها في موقف محرج! (شاهد)

تسببت عاصفة من الرياح في رفع فستان السيدة الأولى في حين تدخلت حفيدتها نعومي بايدن لمساعدتها

كتب أنس السالم
الرياح ترفع فستان زوجة بايدن، جيل بايدن، خلال نزولها من الطائرة لدى وصولها إلى كينيا watanserb.com
الرياح ترفع فستان جيل بايدن خلال نزولها من الطائرة لدى وصولها إلى كينيا
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وطن – تعرّضت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لموقف محرج، خلال نزولها عن درج الطائرة عند وصولها إلى كينيا يوم الجمعة.

جيل بايدن لدى وصولها كينيا
جيل بايدن لدى وصولها كينيا

وتسببت عاصفة من الرياح في رفع فستان السيدة الأولى، كاشفةً عن ما تحته، في حين تدخلت حفيدتها نعومي بايدن (البالغة من العمر 29 عامًا)، وساعدتها بالإمساك بطرف الفستان خلال نزولهما من الطائرة؛ كي لا ترفعه الرياح مرّة أخرى.

نعومي بايدن تمسك بفستان جيل بايدن خلال نزولهما من الطائرة
نعومي بايدن تمسك بفستان جيل بايدن خلال نزولهما من الطائرة

ووصلت زوجة بايدن، وحفيدتها إلى كينيا ضمن رحلة تستغرق خمسة أيام إلى إفريقيا، حيث تعملان على تعزيز العلاقات الأمريكية ومحاولة مواجهة نفوذ الصين في القارة.

وفق صحيفة “dailymail“، فقد وصلت جيل بايدن وحفيدتها إلى نيروبي (عاصمة كينيا) بعد أن ثلاثة أيام في ناميبيا.

وستقضي السيدة الأولى معظم وقتها في كينيا وهي تركز على انعدام الأمن الغذائي، وهي مشكلة تؤثر على حوالي ستة ملايين كيني بسبب ظروف الجفاف في الدولة القاحلة.

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كما تلقي إدارة بايدن باللوم على الغزو الروسي لأوكرانيا لأنه ساهم في نقص الغذاء.

أسفل الطائرة، عند وصولها إلى كينيا، قدمت طفلتان صغيرتان ترتديان فساتين وردية زهورًا لجيل بايدن للترحيب بها في البلاد.

طفلتان تقدمان زهورًا لجيل بايدن للترحيب بها
طفلتان تقدمان زهورًا لجيل بايدن للترحيب بها

عادت الريح مرة أخرى، فارتفعت ثوب السيدة الأولى.

وعلى الجانب الآخر، غنت فرقة من الراقصين أغنية “مرحبًا بكم في كينيا” باللغة السواحيلية ورقصوا على إيقاع الطبول الخشبية.

وهذه ثالث رحلة تقوم بها جيل بايدن إلى كينيا.

الجفاف وانعدام الأمن الغذائي

خلال أيامها الثلاثة في البلاد، ستزور منطقة متأثرة بالجفاف في كينيا لتسليط الضوء على قضية انعدام الأمن الغذائي.

وأشار البيت الأبيض إلى أن “القرن الأفريقي يشهد جفافاً تاريخياً، أدى إلى تفاقم آثار تغير المناخ والحرب الروسية في أوكرانيا، مما أدى إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي وهدد سبل العيش في جميع أنحاء المنطقة”.

وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، يعيش حوالي ثلث الكينيين في فقر و 29٪ من الأطفال في المناطق الريفية يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

زارت جيل بايدن كينيا في عام 2011 – عندما كانت السيدة الثانية – وسط أسوأ موجة جفاف في شرق إفريقيا منذ 60 عامًا.

خلال تلك الرحلة، التقت أيضًا مع لاجئين صوماليين وعقدت اجتماعات حول كيفية مساعدة الولايات المتحدة في أزمة الغذاء واللاجئين المستمرة.

المصدرديلي ميل - ترجمة وتخرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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