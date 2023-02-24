الرياح ترفع فستان زوجة بايدن وتضعها في موقف محرج! (شاهد)

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وطن – تعرّضت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لموقف محرج، خلال نزولها عن درج الطائرة عند وصولها إلى كينيا يوم الجمعة.

وتسببت عاصفة من الرياح في رفع فستان السيدة الأولى، كاشفةً عن ما تحته، في حين تدخلت حفيدتها نعومي بايدن (البالغة من العمر 29 عامًا)، وساعدتها بالإمساك بطرف الفستان خلال نزولهما من الطائرة؛ كي لا ترفعه الرياح مرّة أخرى.

ووصلت زوجة بايدن، وحفيدتها إلى كينيا ضمن رحلة تستغرق خمسة أيام إلى إفريقيا، حيث تعملان على تعزيز العلاقات الأمريكية ومحاولة مواجهة نفوذ الصين في القارة.

وفق صحيفة “dailymail“، فقد وصلت جيل بايدن وحفيدتها إلى نيروبي (عاصمة كينيا) بعد أن ثلاثة أيام في ناميبيا.

وستقضي السيدة الأولى معظم وقتها في كينيا وهي تركز على انعدام الأمن الغذائي، وهي مشكلة تؤثر على حوالي ستة ملايين كيني بسبب ظروف الجفاف في الدولة القاحلة.

RAILA ODINGA: We don't recognize President Ruto as the President of Kenya. US 1st lady Dr. Jill Biden in Statehouse with 1st lady Rachel Ruto 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/Xw3B7SfgE0 — U D A – Official Fans Page. (@UDAPartyKe) February 24, 2023

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كما تلقي إدارة بايدن باللوم على الغزو الروسي لأوكرانيا لأنه ساهم في نقص الغذاء.

أسفل الطائرة، عند وصولها إلى كينيا، قدمت طفلتان صغيرتان ترتديان فساتين وردية زهورًا لجيل بايدن للترحيب بها في البلاد.

عادت الريح مرة أخرى، فارتفعت ثوب السيدة الأولى.

وعلى الجانب الآخر، غنت فرقة من الراقصين أغنية “مرحبًا بكم في كينيا” باللغة السواحيلية ورقصوا على إيقاع الطبول الخشبية.

وهذه ثالث رحلة تقوم بها جيل بايدن إلى كينيا.

الجفاف وانعدام الأمن الغذائي

خلال أيامها الثلاثة في البلاد، ستزور منطقة متأثرة بالجفاف في كينيا لتسليط الضوء على قضية انعدام الأمن الغذائي.

وأشار البيت الأبيض إلى أن “القرن الأفريقي يشهد جفافاً تاريخياً، أدى إلى تفاقم آثار تغير المناخ والحرب الروسية في أوكرانيا، مما أدى إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي وهدد سبل العيش في جميع أنحاء المنطقة”.

وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، يعيش حوالي ثلث الكينيين في فقر و 29٪ من الأطفال في المناطق الريفية يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

زارت جيل بايدن كينيا في عام 2011 – عندما كانت السيدة الثانية – وسط أسوأ موجة جفاف في شرق إفريقيا منذ 60 عامًا.

خلال تلك الرحلة، التقت أيضًا مع لاجئين صوماليين وعقدت اجتماعات حول كيفية مساعدة الولايات المتحدة في أزمة الغذاء واللاجئين المستمرة.