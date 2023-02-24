أين النمر في هذه الصورة .. يكاد يكون من المستحيل اكتشافه؟!

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وطن– التقط مصوّر أمريكي صوراً رائعة تُظهر نمراً مفترساً يقف على منحدر صخري لأخدود في جبال “ألتاي”، في غرب منغوليا.

وفق الصورة، يكاد يكون من المستحيل تحديد مكان النمر، لأن ألوانه تساعده على الاندماج في المناظر الطبيعية للجبل.

وقال المصور “Max Waugh”، المتخصص في التقاط صور من الحياة البريّة، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة: “اكتشاف هذه القطط أمر صعب. تُظهر هذه الصورة موطنًا نموذجيًا لنمر الثلج”.

يكاد يكون من المستحيل اكتشاف المخلوق، لأن ألوانه تساعده على الاندماج في صخور الجبل، هل رصدته؟.

دعنا نخبرك أين يقف النمر في هذا الوهم البصري الذي لم يتمكن كثيرون من حلّه.

تشير الدراسات إلى أن الأوهام البصرية هي موارد عظيمة لدراسة الطريقة التي يعمل بها الدماغ البشري. ومع الممارسة المنتظمة، تكون مفيدة في تعزيز القدرات المعرفية ومهارات الملاحظة لدى الناس.

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وغالبًا ما تترك الأوهام البصرية الناس في حيرة من أمرهم، حريصين على اكتشاف المنطق الكامن وراء الخدعة البصرية.

بالعودة إلى المصور الأمريكي “Max Waugh”، دعونا نأخذكم في جولة على صور رائعة وثقتها عدسته، من الحياة البرية التي يتخصص في توثيقها، وينشرها على حسابه في انستغرام وتويتر، كما تابعت وطن في الحسابين.

View this post on Instagram A post shared by Max Waugh (@maxwaughphoto)

View this post on Instagram A post shared by Max Waugh (@maxwaughphoto)

View this post on Instagram A post shared by Max Waugh (@maxwaughphoto)

View this post on Instagram A post shared by Max Waugh (@maxwaughphoto)

View this post on Instagram A post shared by Max Waugh (@maxwaughphoto)

View this post on Instagram A post shared by Max Waugh (@maxwaughphoto)

View this post on Instagram A post shared by Max Waugh (@maxwaughphoto)