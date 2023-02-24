السبت, فبراير 25, 2023
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حياتنا

أين النمر في هذه الصورة .. يكاد يكون من المستحيل اكتشافه؟!

وفق الصورة، يكاد يكون من المستحيل تحديد مكان النمر، لأن ألوانه تساعده على الاندماج في المناظر الطبيعية للجبل!

كتب أنس السالم
وهم بصري النمر watanserb.com
هل يمكنك رؤية النمر الثلجي مموهًا تمامًا في محيطه الصخري؟
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وطن– التقط مصوّر أمريكي صوراً رائعة تُظهر نمراً مفترساً يقف على منحدر صخري لأخدود في جبال “ألتاي”، في غرب منغوليا.

وفق الصورة، يكاد يكون من المستحيل تحديد مكان النمر، لأن ألوانه تساعده على الاندماج في المناظر الطبيعية للجبل.

وقال المصور “Max Waugh”، المتخصص في التقاط صور من الحياة البريّة، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة: “اكتشاف هذه القطط أمر صعب. تُظهر هذه الصورة موطنًا نموذجيًا لنمر الثلج”.

وهم بصري النمر
هل يمكنك رؤية النمر الثلجي مموهًا تمامًا في محيطه الصخري؟

يكاد يكون من المستحيل اكتشاف المخلوق، لأن ألوانه تساعده على الاندماج في صخور الجبل، هل رصدته؟.

دعنا نخبرك أين يقف النمر في هذا الوهم البصري الذي لم يتمكن كثيرون من حلّه.

النمر الثلجي في الوهم البصري مشار إليه بدائرة حمراء
النمر الثلجي في الوهم البصري مشار إليه بدائرة حمراء

تشير الدراسات إلى أن الأوهام البصرية هي موارد عظيمة لدراسة الطريقة التي يعمل بها الدماغ البشري. ومع الممارسة المنتظمة، تكون مفيدة في تعزيز القدرات المعرفية ومهارات الملاحظة لدى الناس.

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وغالبًا ما تترك الأوهام البصرية الناس في حيرة من أمرهم، حريصين على اكتشاف المنطق الكامن وراء الخدعة البصرية.

بالعودة إلى المصور الأمريكي “Max Waugh”، دعونا نأخذكم في جولة على صور رائعة وثقتها عدسته، من الحياة البرية التي يتخصص في توثيقها، وينشرها على حسابه في انستغرام وتويتر، كما تابعت وطن في الحسابين.

 

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A post shared by Max Waugh (@maxwaughphoto)

 

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A post shared by Max Waugh (@maxwaughphoto)

 

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A post shared by Max Waugh (@maxwaughphoto)

 

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A post shared by Max Waugh (@maxwaughphoto)

 

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المصدرديلي ميل - انستغرام - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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