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سعد لمجرد ينهار ويعترف بما حدث بالتفصيل ليلة اغتصاب لورا ويوجه لها رسالة أمام القاضية

تطابقت رواية سعد لمجرد مع رواية لورا حول بداية اللقاء الذي حدث في أكتوبر عام 2016 ثم بدأ الاختلاف في نقطة معينة

كتب رفيف عبدالله
سعد لمجرد ينهار ويعترف بما حدث بالتفصيل ليلة اغتصاب لورا ويوجه لها رسالة أمام القاضية watanserb.com
سعد لمجرد
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وطن– نفى الفنان المغربي سعد لمجرد، تهمة الاغتصاب الموجهة له، أمام محكمة الجنايات في باريس.

وأكد سعد لمجرد أنه لم يغتصب لورا بريول، ولم يقم معها علاقة جنسية، كما تتهمه.

ليس عناق أصدقاء

وتطابقت رواية سعد لمجرد مع رواية لورا بريول حول بداية اللقاء الذي حدث في أكتوبر عام 2016.

وبحسب ما نقلت صحيفة “هسبريس” المحلية، فقد اعترف الفنان المغربي أنه التقي لورا في ملهى ليلي فخم في باريس، ثم انتقلا إلى غرفته في الفندق.

وقال لمجرد عما حدث في سيارة الأجرة: “امتدحت جمالها، وأمسكنا أيدي بعضنا وتعانقنا.. لم يكن عناق أصدقاء، بل كنا معجبين ببعض”.

ليس جسدياً

وتابع: “لم يكن الأمر جسديا فحسب، بل أحببت شخصيتها رغم أننا لم نكن تحدثنا سوى ساعتين”.

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وأشار لمجرد إلى أنه حين وصل ولورا بريول إلى غرفته بالفندق، رقصا وتحدثا، ثم اعتذرت له أنها لم تستطع تقبيله أمام الجميع.

وأكد لمجرد أنه اعتبر اعتذارها إشارة، فانحنى وقبلها قبلة طويلة.

وبدأ الاختلاف بين الروايتين يختلف لدى النقطة.

ضرب واغتصاب

فقد قالت لورا في المحكمة: “لقد رقصنا وسمعنا الموسيقى وتبادلنا أحاديث متنوعة. تبادلنا القبلات وفجأة، ضربني على رأسي”.

واستكملت باكية: “أمرني بخلع قميصي، فاستجبت له وأنا مرعوبة”.

وأشارت لورا إلى أنها لم تستطع كبح جماح سعد لمجرد الذي لكمها ثم اغتصبها.

وأوضحت لورا أنها نجحت في صده حين قامت بعضه في أسفل الظهر ولكمه وغادرت الغرفة وتخلصت من الكابوس على حد تعبيرها.

خدش مؤلم

لكن المطرب المغربي قال إنهما كانا يخلعان ملابسهما، حين شعر بخدش مؤلم جداً على ظهره.

وتابع: “فعلت شيئاً ندمت عليه، دفعتها على وجهها بوحشية. لقد كان رد فعل لا إرادي لست فخوراً به. وكنت قد شربت الكحول وتعاطيت الكوكايين”.

وزاد في أقواله: “ما كان ينبغي أن أفعل ذلك، فالرجل الحقيقي لا يفعل ذلك”.

وخاطب لمجرد القاضية قائلا: “حضرة الرئيسة، أقولها اليوم وسأقولها حتى الرمق الأخير. أنا سعد لمجرد، لم أمارس الجنس إطلاقا مع لورا بأي طريقة”.

آسف لورا

ووجه لمجرد رسالة للورا دون أن ينظر إليها قائلا: “آسف لرد الفعل العنيف هذا، لم أكن أريد أن أجعلك تبكين”.

وانهار لمجرد باكيا حين قال: ” مستقبلي وعائلتي وحياتي وسمعتي… كلانا في موقف سيئ. أحاول أن أبتسم، وأصنع مقاطع فيديو، لكنني لا أشعر بالسعادة”.

وحين سألته القاضية فريديريك هل استفسر من لورا “لماذا تصرفت على هذا النحو” طالما أن الأمر “سوء فهم”.

وأجاب المغني المغربي: “لا أقول إنها كذبت، بل أقول إنها وقعت في خطأ ربما”.

ومن المتوقع أن يصدر الحكم في القضية غدا الجمعة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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