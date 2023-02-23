الخميس, فبراير 23, 2023
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بيان ناري لـ”عرين الأسود” وهذا ما طلبت من الفلسطينيين فعله جماعيا الليلة

مجموعة مقاتلي عرين الأسود دعت الشعب الفلسطيني للانخراط في أعمال المقاومة بكل الأدوات وأكدت أن من يراهن على نهايتها واهم

كتب فهمي الورغمي
بيان عرين الأسود watanserb.com
عرين الأسود تصدر بيانين جديدين بعد مجزرة نابلس
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وطن – أصدرت مجموعة مقاتلي “عرين الأسود” في نابلس بالضفة الغربية، بيانا مساء اليوم، الخميس، نعت خلاله عددا من مقاتليها وقادتها وأبنائها، الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، الأربعاء.

مجزرة جديدة للاحتلال في نابلس وعرين الأسود تتوعد

ويأتي بيان عرين الأسود الذي نشرته على حسابها بتليجرام ورصدته (وطن)، على خلفية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، في مدينة نابلس، وأسفرت عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل ومسنّان، وإصابة أكثر من 102 آخرين بجروح، بينهم 7 في حالة الخطر، حسب وزراة الصحة الفلسطينية.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانا، عبر حسابها على فيسبوك وثقت خلاله أسماء وهويات 10 من الشهداء وهم: عدنان سبع بعارة (72 عاماً)، ومحمد خالد عنبوسي (25 عاماً)، وتامر نمر ميناوي (33 عاماً)، ومصعب منير محمد عويص (26 عاماً)، وحسام بسام اسليم (24 عاماً)، ومحمد عبد الفتاح عبد الغني (23 عاماً)، وليد رياض حسين دخيل (23 عاماً)، وعبد الهادي عبد العزيز أشقر (61 عاماً)، والطفل محمد فريد شعبان (16 عاماً)، وجاسر جميل عبد الوهاب قنعير (23 عاماً).

من يراهن على إنهاء “مجموعات عرين الأسود” واهم

وجاء في بيان العرين أنه “اليوم تقف مجموعات عرين الأسود وتنعى خيرة مقاتليها وقادتها وأبناءها”، وأوردت أسماء جميع مقاتليها الشهداء، وعلى رأسهم الشهيد القائد حسام اسليم، والشهيد القائد محمد ابو بكر.

وتابع بيان عرين الأسود: “لن نتحدث عنهم كثيراً ، فالميدان كان هو القول الفصل.. إن من يراهن على انهاء مجموعات عرين الأسود واهم وضعيف ولا يعلم عن جنود الله شيء.”

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وأضاف: “نحن أقوياء بقوة الله ، والضربات التي نتلقاها لا تزيدنا الا اصراراً على مواصلة الطريق ، أرأيتمونا ضعفنا عند رحيل من سبقونا ؟أفلا نلاحق الإحتلال على حواجز القهر والحصار التي ينكّلون عليها بأبناء شعبنا ؟
أتستباح أرضكم وبيوتكم دون أن تخرج أسود العرين لتشتبك مع قوات الاحتلال؟”

دعت الفلسطينيين للانخراط في المقاومة

ودعت مجموعة “عرين الأسود” في بيانها “أبناء شعبنا البطل في كل مدينة وقرية ومخيم للإنخراط فوراً في العمل المقاوم مهما كانت الأدوات ولكن بتخطيطٍ جيد.”

وتابعت: “كما وندعوا أحرار مدينة نابلس ومخيماتها وقراها للمشاركة في صلاة الفجر العظيم ‐ فجر يوم الجمعة 24/2/2023 في مسجد النصر في مدينة نابلس.”

مضيفة “لنكون وإياكم اكتافنا بأكتافكم، وقلوبنا مع قلوبكم تعمر بذكر الله والصلاة على رسول الله والدعاء لشهدائنا الأبرار”.

“عرين الأسود” تطالب الفلسطينيين بالتكبير الجماعي الليلة

وفي بيان لاحق للبيان الأول أصدرته مجموعة العرين أيضا منذ قليل، أكدت أنه لا يملك أحد القدرة قادر على إيقاف المقاومة سواء في نابلس أو جنين أو الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وتابع البيان: “ونستطيع أن نقول لأبناء شعبنا الآن وبعد انضمام طولكرم الكرمي للمقاومة المسلحة وإكتمال تشكيل خلاياها، المقاومة في الضفَّة الآن تملك درعاً وسيف.”

كما طالبت مجموعة “عرين الأسود” الفلسطينيين، بالخروج نهاية هذه الليلة إلى الشوارع والميادين الرئيسية في كل مدينة من مدن الضفة، وفي القدس وفي قطاع غزة وفي كل المخيمات “لنسمع من به صمم بيعة أبناء هذا الشعب للدماء التي سالت ليسمع العالم أجمع صوت تكبيرات، ليسمع أبناء العرين وأبناء المقاومة الذين يتجهزون في هذه الساعات لمعركة الرد السريع أصواتكم ليسمع العالم خيار هذا الشعب يا نبضنا.”

وشدد بيان العرين “ولا نريد أي إساءة لأي من أبناء شعبنا ولا أي إحتكاك ولا أي هتاف مسيء إلا للاحتلال.. فلن نحرف بوصلتنا وبوصلتكم مهما كلَّف الأمر.”

واختتم البيان:”وفيما يخص فعالية الفجر العظيم نؤجلها بعد الثأر بإذن الله ومصليها غدا كلٌ في جبهته أو مسجده أو بيته، ونقول للمحتل انتظرنا فنحن قادمون من حيث لا تحتسب وساء صباحكم وساء سبتكم، وسنرى من سيحاصر من؟”

جدير بالذكر أنه وفي خطوة تصعيدية، عمَّ إضراب شامل وحداد عام، اليوم الخميس، جميع المحافظات الفلسطينية تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس وشل الإضراب مناحي الحياة كافة.

وأغلقت المدارس والجامعات والمصارف والمحلات التجارية، وسط دعوات شعبية لمواجهة الاحتلال في كل مدينة وقرية ومخيم، والخروج بمسيرات غضب.

كما شمل الحداد العام والإضراب الشامل جميع المرافق في قطاع غزة، حيث أغلقت المدارس والجامعات والمحال التجارية أبوابها.

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فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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