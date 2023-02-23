الخميس, فبراير 23, 2023
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رياضة

برشلونة خارج البطولة.. تعرف على المتأهلين إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2023

8 فرق أوروبية تأهلت إلى دور ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
المتأهلين إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2023 watanserb.com
المتأهلين إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2023
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وطن- حسمت 8 فرق أوروبية بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2023، بعد ختام منافسات مباريات إياب دور ال16 في البطولة القارية.

وشهدت منافسات بطولة الدوري الأوروبي، إقصاء برشلونة (البلوغرانا) أمام مانشستر يونايتد للمرة الثانية على التوالي تحت قيادة المدرب تشافي، بعد الخسارة في مباراة الإياب بهدفين مقابل هدف وحيد.

كما وتأهل فريقا يوفنتوس وروما، إلى دور الثمن النهائي من منافسات بطولة الدوري الأوروبي، على حساب نانت الفرنسي وريد بول سالزيورغ النمساوي.

نتائج مباريات إياب دور ال16 من الدوري الأوروبي

وكان فريق برشلونة قد تلقى الخسارة أمام صاحب الأرض مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في إياب دور ال16، ووداعه البطولة القارية للمرة الثانية عل التوالي.

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كما ونجح يوفنتوس الإيطالي (السيدة العجوز)، من التأهل إلى الثمن النهائي على حساب نانت الفرنسي، بثلاثية نظيفة دون رد.

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

وعبر فريق روما (الذئاب) تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم مورينيو، إلى الدور القادم، بعد فوزه النظيف. بهدفين دون رد، على نظيره ريد بول سالزبورغ النمساوي.

المتأهلين إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2023

كما ونرفق لكم متابعو (وطن) في كل مكان، الفرق ال8 المتأهلة إلى دور ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2022-2023، على النحو الآتي:

(1) مانشستر يونايتد (إنجلترا).

(2) يوفنتوس (إيطاليا).

(3) روما (إيطاليا).

(4) إشبيلية (إسبانيا).

(5) سبورتينغ لشبونة (البرتغال).

(6) يونيون برلين (ألمانيا).

(7) دونيتسك شاختار (أوكرانيا).

(8) ليفركوزن (ألمانيا).

يوفنتوس
يوفنتوس
المصدروطن + الدوري الأوروبي + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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