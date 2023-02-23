برشلونة خارج البطولة.. تعرف على المتأهلين إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2023

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وطن- حسمت 8 فرق أوروبية بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2023، بعد ختام منافسات مباريات إياب دور ال16 في البطولة القارية.

وشهدت منافسات بطولة الدوري الأوروبي، إقصاء برشلونة (البلوغرانا) أمام مانشستر يونايتد للمرة الثانية على التوالي تحت قيادة المدرب تشافي، بعد الخسارة في مباراة الإياب بهدفين مقابل هدف وحيد.

كما وتأهل فريقا يوفنتوس وروما، إلى دور الثمن النهائي من منافسات بطولة الدوري الأوروبي، على حساب نانت الفرنسي وريد بول سالزيورغ النمساوي.

Second-leg results. ✅ 😍 Most impressive performance? #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 23, 2023

نتائج مباريات إياب دور ال16 من الدوري الأوروبي

وكان فريق برشلونة قد تلقى الخسارة أمام صاحب الأرض مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في إياب دور ال16، ووداعه البطولة القارية للمرة الثانية عل التوالي.

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كما ونجح يوفنتوس الإيطالي (السيدة العجوز)، من التأهل إلى الثمن النهائي على حساب نانت الفرنسي، بثلاثية نظيفة دون رد.

وعبر فريق روما (الذئاب) تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم مورينيو، إلى الدور القادم، بعد فوزه النظيف. بهدفين دون رد، على نظيره ريد بول سالزبورغ النمساوي.

المتأهلين إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2023

كما ونرفق لكم متابعو (وطن) في كل مكان، الفرق ال8 المتأهلة إلى دور ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2022-2023، على النحو الآتي:

(1) مانشستر يونايتد (إنجلترا).

(2) يوفنتوس (إيطاليا).

(3) روما (إيطاليا).

(4) إشبيلية (إسبانيا).

(5) سبورتينغ لشبونة (البرتغال).

(6) يونيون برلين (ألمانيا).

(7) دونيتسك شاختار (أوكرانيا).

(8) ليفركوزن (ألمانيا).