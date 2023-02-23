ابنة عمرو دياب تلمس نفسها بطريقة بذيئة وتتحدث عن “المضاجعة”! (فيديو)

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وطن- شاركت جنا دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، جمهورها، لقطات جريئة جديدة لها، متجاهلة عقوبة تطبيق “انستجرام”.

إطلالة جريئة وملامسة غريبة

وظهرت جنا عمرو دياب في فيديو وصور نشرتها عبر “انستجرام” أيضاً، وهي ترتدي توب بلا أكمام مكشوف البطن، مع بنطلون جينز واسع.

ووضعت جنا اكسسوارات غريبة على بطنها ويدها، وزادت مستوى الجرأة بوضع يدها على مناطق حساسة من جسدها أثناء التصوير، والغناء.

“عيب ياجوجو”

ووجه لها المتابعون انتقادات كالعادة، فكتب أحدهم: ” يا جوجو عيب يا جوجو بابا اي رأيه في الكلام ده”.

واستخدم آخر مصطلح “باد جيرل” لوصفها.

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ألقى متابع باللوم على عمرو دياب، قائلا: ” ونعم التربيه يا عمرو ، بابا لابس حلق في ودنه طبيعي بنته تكون كدا”.

ووجهت متابعة سؤالاً لجنى: “ياجنا هو انتي مسلمة؟”.

أغنية honey

وتكتب جنا أغاني باللغة الإنجليزية، وتشارك متابعيها الذين يتجاوز عددهم نصف مليون شخص، ما تكتبه، والذي يحتوي معظمه على كلمات بذيئة.

ونشرت جنا دياب فيديو لأحدث أغنية كتبتها، وعلقت عليها: “كتبت هذه الأغنية بعنوان honey لصبي كنت أقابله.. لكن الأمور لم تنته على ما يرام”.

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وكان من الملفت استخدام جنا أكثر من مرة عبارة “مضاجعة” في مقطع يقول: “حين نتضاجع، نحن نضاجعك أنت فقط”.

أبدو عاهرة

كما ظهرت سابقاً ترقص وتغني في الشارع كلمات بذيئة تقول فيها: “أعرف الآن أنني أبدو عاهرة، إنه عملي أن أقول كيف هو الأمر”.

وتتابع ابنة عمرو دياب الأغنية البذيئة: “لذا سأقول فقط، ما هذا، هل أنا محقة؟ هل أنا أبالغ؟ أريد أن أخرج من عقلي”.

وكان تطبيق “انستجرام” قد قام بمعاقبة ابنة عمرو دياب، عبر حذف منشور رسمة العضو الذكري أثناء احتفالها بعيد ميلاد أحد أصدقائها.

وجاء في رسالة “انستجرام” لابنة عمرو دياب: “يخالف المنشور معايير المجتمع، ويتضمن تعرياً ونشاطاً جنسياً”.

وتابعت الرسالة: ” تشجع إرشاداتنا الأشخاص على التعبير عن أنفسهم بطرق تحترم الجميع. إذا كنت تعتقد أننا ارتكبنا خطأ، يمكنك مراجعتنا”.

لكن هذا الإجراء أغضب جنا التي أعادت نشر التحذير والقرار عبر خاصية الستوري.

وكتبت: “هذا مضحك”.