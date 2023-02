نتائج مباريات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2023

- Advertisement -

وطن- شهدت نتائج مباريات ذهاب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، العديد من المفاجآت، لعل أبرزها خسارة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ بهدف نظيف، وتعثر مانشستر سيتي بالتعادل أمام أر بي لايبزيغ بهدف لكليهما.

وصنع ريال مدريد الملقب ب”شخصية البطل”، الريمونتادا على أرض ليفربول الإنجليزي، بعد فوزه على الأخيرة بخماسية ثمينة مقابل هدفين في هذا الدور.

كما ونرفق لكم متابعو (وطن) في كل مكان، نتائج ذهاب مباريات دوري أبطال أوروبا 2023 لدور ال16، على النحو الآتي:

باريس سان جيرمان (0) X بايرن ميونخ (1).

ميلان (1) X توتنهام (0).

كلوب بروج (0) X بنفيكا (2).

تشيلسي (0) X بوروسيا دورتموند (1).

Half-time in the round of 16 👀

Predict 8 teams to go through 👇#UCL pic.twitter.com/f7IVKgyoN3

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 22, 2023