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رياضة

نتائج مباريات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2023

ستنطلق مباريات إياب دور ال16 في ال7 من شهر مارس القادم

كتب فارس أبو شيحة
نتائج مباريات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا watanserb.com
نتائج مباريات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا
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وطن- شهدت نتائج مباريات ذهاب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، العديد من المفاجآت، لعل أبرزها خسارة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ بهدف نظيف، وتعثر مانشستر سيتي بالتعادل أمام أر بي لايبزيغ بهدف لكليهما.

وصنع ريال مدريد الملقب ب”شخصية البطل”، الريمونتادا على أرض ليفربول الإنجليزي، بعد فوزه على الأخيرة بخماسية ثمينة مقابل هدفين في هذا الدور.

نتائج مباريات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2023

كما ونرفق لكم متابعو (وطن) في كل مكان، نتائج ذهاب مباريات دوري أبطال أوروبا 2023 لدور ال16، على النحو الآتي:

باريس سان جيرمان (0) X بايرن ميونخ (1).

ميلان (1) X توتنهام (0).

كلوب بروج (0) X بنفيكا (2).

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تشيلسي (0) X بوروسيا دورتموند (1).

ليفربول (2) X ريال مدريد (5).

إنتر ميلان
إنتر ميلان

آينتراخت فرانكفورت (0) X نابولي (2).

أر بي لايبزيغ (1) X مانشستر سيتي (1).

إنتر ميلان (1) X بورتو (0).

مواعيد إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2023

ومن المقرر أن تنطلق منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، في ال7 من شهر مارس/ آذار القادم، بمواجهة تشيلسي وبوروسيا دورتموند وبنفكيا أمام كلوب بروج.

كما وستختتم مباريات الإياب الحاسمة لهذا الدور، بمواجهة نابولي وآينتراخت فرانكفورت وريال مدريد أمام ليفربول الإنجليزي.

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
المصدروطن+ دوري أبطال أوروبا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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