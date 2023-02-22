ميا خليفة مضيفة على طيران الإمارات! (شاهد)

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وطن– ارتدت نجمت الأفلام الإباحية السابقة اللبنانية الأصل، ميا خليفة زي مضيفة طيران أثناء رحلتها الجوية خلال توجهها إلى مدينة إلى ميلانو إيطاليا.

ووفق لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، يبدو أن ميا خليفة سافرت على متن طيران الإمارات، حيث نشرت صورة لها عبر خاصية “الاستوري” عبر حسابها على “انستغرام” من داخل الطائرة حيث بدت مستمتعة بالرحلة وقد ارتدت غطاء الرأس الأحمر المميز اللاتي يرتدينه مضيفات طيران الإمارات.

رحلات متعددة على مدار العام لماضي

ولم تمكث ممثلة الأفلام الإباحية السابقة ميا خليفة في مكان واحد لفترة طويلة ، وكثيرًا ما يتم رؤيتها في أكثر مدن أوروبا شهرة، حيث قامت بعدد من الرحلات إلى لندن ، وكان الأكثر إثارة للدهشة زيارتها للمدن الساحلية في كنت على مدار العام الماضي.

واحتفلت ميا خليفة مؤخرا بعيد ميلادها الثلاثين، حيث هاجرت إلى الولايات المتحدة عندما كانت طفلة قبل أن تصبح العارضة الإباحية الأكثر بحثًا في تاريخ Pornhub في أوائل العشرينات من عمرها.

حديث ميا خليفة عن الجانب المظلم لصناعة الأفلام الإباحية

وتحدثت ميا خليفة عن الجانب المظلم لصناعة الأفلام الإباحية ، ودعت إلى الإصلاح في صناعة العمل بالجنس.

لكنها تشتهر أيضًا بأسلوبها الخفيف الظل ، وظهر ذلك عندما كانت ترتدي زي القضيب أثناء تواجدها على الشاطئ في المملكة المتحدة.

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كما أسعدت الأمريكية اللبنانية المولد معجبيها مؤخرًا من خلال استعراض خاتم مصمم لعقد المفصل.

مطاردة ميا خليفة من قبل قناصة

وفي الآونة الأخيرة ، تحدثت ميا خليفة عن الرعب من الاضطرار إلى “الحذر من القناصة القتلة المتسلسلين” أثناء ذهابها إلى المدرسة بعد هجمات القناصة في واشنطن العاصمة .

وانتقلت عارضة الأزياء الشهيرة من لبنان إلى الولايات المتحدة مع أسرتها في عام 2001 ، ولكن بعد عام واحد فقط ، نشر القتلة جون ألين محمد ولي بويد مالفو الذعر عندما شرعوا في موجة قتل.

وكانت عائلة خليفة قد انتقلت بحلول ذلك الوقت إلى ولاية ماريلاند ، حيث وقعت ثماني هجمات قناصة من أصل 15.

وغردت ميا خليفة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الاقتباسات التي قالت فيها: “كان قناص العاصمة يختار الناس بشكل عشوائي لمدة 3 أسابيع متتالية ولم يغلقوا المدرسة ولا مرة واحدة”.

وأضافت: “لا حقيقة ، كنا نذهب إلى المدرسة كل يوم مع تحذير” احترس من الرصاص الطائش “؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يصبح تغيير العلامة التجارية لـ Wizards أكثر منطقية كل يوم “.

وقتل جون ألين محمد ولي بويد مالفو 17 شخصًا وجرحوا 10 آخرين خلال موجة القتل المرضية التي استهدفت المدنيين بين فبراير / شباط وسبتمبر / أيلول 2002.

ثم أمضى الزوجان ثلاثة أسابيع في التقاط الأهداف ببندقية قنص في أكتوبر من نفس العام قبل القبض عليهما.