الأربعاء, فبراير 22, 2023
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ميا خليفة مضيفة على طيران الإمارات! (شاهد)

ميا خليفة سافرت إلى ميلانو الإيطالية على متن رحلة لطيران الإمارات وارتدت خلالها زي المضيفات

كتب سالم حنفي
ميا خليفة مضيفة طيران watanserb.com
ميا خليفة
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وطن– ارتدت نجمت الأفلام الإباحية السابقة اللبنانية الأصل، ميا خليفة زي مضيفة طيران أثناء رحلتها الجوية خلال توجهها إلى مدينة إلى ميلانو إيطاليا.

ووفق لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، يبدو أن ميا خليفة سافرت على متن طيران الإمارات، حيث نشرت صورة لها عبر خاصية “الاستوري” عبر حسابها على “انستغرام” من داخل الطائرة حيث بدت مستمتعة بالرحلة وقد ارتدت غطاء الرأس الأحمر المميز اللاتي يرتدينه مضيفات طيران الإمارات.

رحلات متعددة على مدار العام لماضي

ولم تمكث ممثلة الأفلام الإباحية السابقة ميا خليفة في مكان واحد لفترة طويلة ، وكثيرًا ما يتم رؤيتها في أكثر مدن أوروبا شهرة، حيث قامت بعدد من الرحلات إلى لندن ، وكان الأكثر إثارة للدهشة زيارتها للمدن الساحلية في كنت على مدار العام الماضي.

ميا خليفة تبهر المعجبين كمضيفة الطيران
ميا خليفة تبهر المعجبين كمضيفة الطيران

واحتفلت ميا خليفة مؤخرا بعيد ميلادها الثلاثين، حيث هاجرت إلى الولايات المتحدة عندما كانت طفلة قبل أن تصبح العارضة الإباحية الأكثر بحثًا في تاريخ Pornhub في أوائل العشرينات من عمرها.

حديث ميا خليفة عن الجانب المظلم لصناعة الأفلام الإباحية

وتحدثت ميا خليفة عن الجانب المظلم لصناعة الأفلام الإباحية ، ودعت إلى الإصلاح في صناعة العمل بالجنس.

لكنها تشتهر أيضًا بأسلوبها الخفيف الظل ، وظهر ذلك عندما كانت ترتدي زي القضيب أثناء تواجدها على الشاطئ في المملكة المتحدة.

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كما أسعدت الأمريكية اللبنانية المولد معجبيها مؤخرًا من خلال استعراض خاتم مصمم لعقد المفصل.

مطاردة ميا خليفة من قبل قناصة

وفي الآونة الأخيرة ، تحدثت ميا خليفة عن الرعب من الاضطرار إلى “الحذر من القناصة القتلة المتسلسلين” أثناء ذهابها إلى المدرسة بعد هجمات القناصة في واشنطن العاصمة .

وانتقلت عارضة الأزياء الشهيرة من لبنان إلى الولايات المتحدة مع أسرتها في عام 2001 ، ولكن بعد عام واحد فقط ، نشر القتلة جون ألين محمد ولي بويد مالفو الذعر عندما شرعوا في موجة قتل.

وكانت عائلة خليفة قد انتقلت بحلول ذلك الوقت إلى ولاية ماريلاند ، حيث وقعت ثماني هجمات قناصة من أصل 15.

وغردت ميا خليفة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الاقتباسات التي قالت فيها: “كان قناص العاصمة يختار الناس بشكل عشوائي لمدة 3 أسابيع متتالية ولم يغلقوا المدرسة ولا مرة واحدة”.

وأضافت: “لا حقيقة ، كنا نذهب إلى المدرسة كل يوم مع تحذير” احترس من الرصاص الطائش “؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يصبح تغيير العلامة التجارية لـ Wizards أكثر منطقية كل يوم “.

وقتل جون ألين محمد ولي بويد مالفو 17 شخصًا وجرحوا 10 آخرين خلال موجة القتل المرضية التي استهدفت المدنيين بين فبراير / شباط وسبتمبر / أيلول 2002.

ثم أمضى الزوجان ثلاثة أسابيع في التقاط الأهداف ببندقية قنص في أكتوبر من نفس العام قبل القبض عليهما.

المصدرديلي ستار ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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