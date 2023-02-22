فيديو لأردوغان يغزو تويتر بعد زلزال تركيا.. لماذا هذا المقطع تحديدا؟

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وطن- ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العديد من المؤتمرات الصحفية والجولات التفقدية منذ أن ضرب الزلزال المدمر بلاده في السادس من فبراير الجاري، وما أعقب ذلك من زلازل مستمرة.

ومع التركيز الكبير الذي تحظاه تصريحات أردوغان، إلا أن هناك مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وحظي بإشادة واسعة بتصريحات أردوغان خلاله.

ففي هذا المقطع، قال الرئيس التركي إن الشركة الإنشائية “توكي” التي قال إنه تم إنشاؤها بعرق الجبين ولم تصب مبانيها جراء الزلزال، تتخذ التحضيرات اللازمة للبناء بشكل سريع.

وأضاف أنه خلال شهر مارس المقبل، سيتم إنشاء 40 ألفا و426 منزلا في مدينة هاتاي، و45 ألفا و77 منزلا في كهرمان مرعش، و25 ألفا و882 منزلا في مدينة أديامان، و18 ألفا و544 منزلا في غازي عنتاب.

كما سيتم إنشاء 44 ألفا و770 منزلا في مدينة ملاطيا، و9 آلاف و550 منزلا في مدينة عثمانية، و6 آلاف منزل في ديار بكر، و3 آلاف منزل في مدينة أورفا، و3750 منزلا في مدينة إلازغ، و2500 منزل في أضنة، و250 منزلا في مدينة كيليس.

وأشار إلى أنه مع استمرار تقييد الخسائر ورفع الأنقاض وتحديد الأماكن المناسبة للبناء سيرتفع أعداد المنازل التي يتم العمل على إنشاؤها داخل كل مدينة.

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وأوضح أن هذه المدن سيتم بناؤها من الصفر، متابعا: “نحن لا نتحدث عن عمليات تدعيم أو تقوية أو ما شابهها بل سنبني كل الأماكن التي تهدمت من الصفر حتى نؤمن السكن لكل مواطنينا في هذه المنازل بكل سلام”.

وأوضح أنه البنوك التركية ستقوم بتصفير ديون كل المتوفين جراء الزلزال، أما بالنسبة للمزارعين الذين خسروا حيواناتهم بسبب الزلزال فقال: “من خسر أبقارا سنعوضه بالأبقاء ومن خسر أغناما سنعوضه بالأغنام ومن خسر دجاجا سنعوضه بالدجاج ومن خسر نحلا سنعوضه بالنحل وسنعيد له مثل عددها بدون أي مقابل”.

وتابع: “سنقوم بإيداع دعم نقدي في حساباتهم نهاية شهر فبراير بدلا من الدعم العيني الذي نقدمه من الديزل والأسمدة”.

هكذا يكون القادة، عندما يحل البلاء.. قوة وثقة..

عمل وأمل… pic.twitter.com/zhHScdPb0M — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) February 21, 2023

سجل هذا الفيديو انتشارا ملحوظا على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا موقع تويتر، في ظل التأكيد على أهمية هذه الخطوة من الدولة لإعانة المتضررين من الزلزال.

شاهد حتى النهاية لـ تعلم المعنى الحقيقي لـ الدولة الإسلامية #تركيا وزعيمها الطيب #أردوغان في دقيقتين فقط #زلزال_تركيا 🇹🇷 pic.twitter.com/eT3nnPs7lA — أحداث تركيا (@A7DATH_TURKEY) February 21, 2023

في دقيقتين شاهد الرئيس التركي أردوغان

لكي تعرف معنى الدولة التي تسعى

من أجل شعبها 🇹🇷🇹🇷🇹🇷#هزات_ارضية#زلزال_ترکیا_وسوريا#زلزال_شرق_المتوسط#سوريا_تستغيث pic.twitter.com/XeWqLfKwPG — مكافح عيال زايدⓂ️ (@yamensama) February 21, 2023

خسائر ضخمة جراء زلزال تركيا

وسبق أن كشفت السلطات التركية، تعداد المباني المتضررة من الزلزالين اللذين ضربا جنوبي البلاد.

وقال بيان صادر عن وزارة البيئة والتطور العمراني وتغير المناخ، إنه تم استكمال أعمال تحديد الأضرار في 481 ألف و865 مبنى بمناطق الزلزال جنوبي البلاد.

وأضاف البيان أن الفرق المختصة “أكملت أعمال تحديد الأضرار في مليونين و196 ألف و88 وحدة مستقلة داخل481 ألف و865 مبنى”.

وأحدث زلزال تركيا المدمر خسائر بشرية ضخمة وأضرار مباشِرة لحقت بالمباني والمنشآت التركية والتي قد تصل إلى 2.5 بالمئة من نمو الناتج المحلي التركي أو 25 مليار دولار.

وقال اتحادُ الشركات والأعمال في تركيا، إن حجم كلّ الأضرار الناجمة عن الزلزال الكبير قد يفُوق 84 مليار دولار أو ما يعادل 10 بالمئة من الناتج الإجمالي للبلاد.

وقدرت تقارير دولية، تكلفة الشقق المدمرة في تركيا وحدها بنحو 6.3 مليارات دولار، بافتراض أن المباني المنهارة تضم حوالي 6000 شقة بمتوسط​مليوني ليرة (105000 دولار) لكل منها.

وعند احتساب المباني المتضررة التي أصبحت غير صالحة للاستعمال سيصل الرقم إلى 10 مليارات دولار.

كما من المتوقع أن تظهر فاتورة منفصلة بمليارات الدولارات للأضرار التي لحقت بالمرافق العامة والبنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور والمطارات، فضلاً عن المرافق الصناعية والمزارع، وغيرها من الشركات.

وكانت الأمم المتحدة قد سارعت إلى توجيه نداءٍ لجمع مليار دولار لمساعدة أكثرَ من خمسة ملايين شخص في تركيا على مدى ثلاثة أشهر.