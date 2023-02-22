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رياضة

دوري أبطال أوروبا 2023: السيتي يتعثر أمام لايبزيغ والإنتر يفوز على بورتو

منافسات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
فوز إنتر ميلان على بورتو watanserb.com
فوز إنتر ميلان على بورتو
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وطن- تعثر مانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي أمام أر بي لايبزيغ بهدف لكليهما، وفوز إنتر ميلان على بورتو بهدف نظيف دون رد، في ذهاب منافسات دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وأحرز النجم الجزائري رياض محرز الهدف الأول داخل شباك المستضيف لتلك المواجهة أر بي لايبزيغ الألماني، عند الدقيقة ال27.

مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ

وأدرك صاحب الأرض أر بي لايبزيغ هدف التعادل في الدقيقة ال70، عن طريق اللاعب يوشكو جفارديول.

كما وتفوق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، على نظيره أر بي لايبزيغ على مستوى التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 12 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 62%.

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

فيما وصلت عدد تسديدات أر بي لايبزيغ إلى 7 تسديدات، والاستحواذ على الكرة بنسبة 38%.

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مباراة إنتر ميلان ضد بورتو

وحقق فريق إنتر ميلان الفوز النظيف على منافسه بورتو البرتغالي، بهدف دون رد، في منافسات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

كما وسجل هدف الانتصار لصالح إنتر ميلان النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة ال86.

إنتر ميلان
إنتر ميلان

كما وتعرض نجم بورتو أوتافيو مونترو للطرد بالبطاقة الحمراء، عند الدقيقة ال78، ليخرج على إثرها اللاعب خارج أرضية ملعب المباراة.

كما وتتجدد مواجهات إياب منافسات دوري أبطال أوروبا2022-2023 لدور ال16، مع منتصف شهر مارس/ آذار القادم، لحسم 8 فرق أوروبية بالعبور إلى دور ربع نهائي البطولة القارية لهذا الموسم.

إنتر ميلان ولايبزيغ
إنتر ميلان ولايبزيغ
المصدروطن+ دوري أبطال أوروبا + بين سبورت+ مانشستر سيتي+ إنتر ميلان
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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