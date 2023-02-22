بنزيما يدخل تاريخ ليفربول بهذا الرقم

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وطن- دخل النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما صاحب الـ35 عاماً، أسطورة ريال مدريد، تاريخ ليفربول في مواجهات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ويعدّ الحكومة بنزيما لاعب الفريق الملكي، أكثرَ اللاعبين تسجيلاً للأهداف داخل شباك ليفربول الإنجليزي (الريدز)، في تاريخ كأس أوروبا ودوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله هدفين وصناعة آخر في المباراة الماضية من منافسات ذهاب دور الـ16.

كريم بنزيما وتحطيم الأرقام القياسية مع ريال مدريد

كما تخطّى الفرنسي بنزيما بفارق هدف مع رقم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الإسباني، في قائمة الهدافين بالأدوار الإقصائية بتاريخ دوري أبطال أوروبا.

🚨 تاريخي وللتاريخ ! 🇫🇷 الفرنسي كريم بنزيما يتخطى ليفاندوفسكي ويصبح ثالث أكثر من سجل في الأدوار الإقصائية في تاريخ دوري أبطال أوروبا 🇵🇹 كريستيانو رونالدو 67 هدف

🇦🇷 ميسي 49 هدف

🇫🇷 بنزيما 31 هدف

🇵🇱 ليفاندوفسكي 30 هدف pic.twitter.com/Z8Kf5L7UA7 — 👑🏆³⁵ أبو جهاد ‎‎¹⁴🏆👑 (@madreedi1982) February 22, 2023

ويحتل لاعب ريال مدريد كريم بنزيما ثالث قائمة الهدافين التاريخيين بالأدوار الإقصائية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، برصيد 31 هدفاً، خلف الوصيف ليونيل ميسي صاحب الـ49 هدفاً، وصاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو المتصدر بـ67 هدفاً.

مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

كما حقّق فريق ريال مدريد صانع الريمونتادا بدوري الأبطال، الفوز الثمين على نظيره ليفربول، بخماسية ثمينة مقابل هدفين، في ذهاب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

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وسجّل أهداف فريق ريال مدريد فينيسوس جونيور في الدقيقة الـ21 والـ36، وإيدير ميليتاو في الدقيقة الـ47، وكريم بنزيما في الدقيقة الـ55 والـ67.

كما أحرز ليفربول هدفين عن طريق داروين نونيز في الدقيقة الـ4، والمصري محمد صلاح في الدقيقة الـ14.

وسيواجه حامل اللقب ريال مدريد، منافسه ليفربول (الريدز)، مباراة الإياب من منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، منتصف شهر مارس/آذار القادم، على ميدان ملعب (سنتياغو برنابيو).

يشار إلى أن فريق ريال مدريد يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 51 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن غريمه المتصدر برشلونة، برصيد 59 نقطة للموسم الحالي.