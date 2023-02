بنزيما يدخل تاريخ ليفربول بهذا الرقم

- Advertisement -

وطن- دخل النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما صاحب الـ35 عاماً، أسطورة ريال مدريد، تاريخ ليفربول في مواجهات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ويعدّ الحكومة بنزيما لاعب الفريق الملكي، أكثرَ اللاعبين تسجيلاً للأهداف داخل شباك ليفربول الإنجليزي (الريدز)، في تاريخ كأس أوروبا ودوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله هدفين وصناعة آخر في المباراة الماضية من منافسات ذهاب دور الـ16.

كما تخطّى الفرنسي بنزيما بفارق هدف مع رقم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الإسباني، في قائمة الهدافين بالأدوار الإقصائية بتاريخ دوري أبطال أوروبا.

ويحتل لاعب ريال مدريد كريم بنزيما ثالث قائمة الهدافين التاريخيين بالأدوار الإقصائية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، برصيد 31 هدفاً، خلف الوصيف ليونيل ميسي صاحب الـ49 هدفاً، وصاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو المتصدر بـ67 هدفاً.

كما حقّق فريق ريال مدريد صانع الريمونتادا بدوري الأبطال، الفوز الثمين على نظيره ليفربول، بخماسية ثمينة مقابل هدفين، في ذهاب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وسجّل أهداف فريق ريال مدريد فينيسوس جونيور في الدقيقة الـ21 والـ36، وإيدير ميليتاو في الدقيقة الـ47، وكريم بنزيما في الدقيقة الـ55 والـ67.

𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗮 𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁…

𝘝𝘦𝘳𝘺 𝘱𝘳𝘰𝘶𝘥 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘦𝘢𝘮🤍 Let’s gooo☄️9️⃣

See you at the 𝗕𝗲𝗿𝗻𝗮𝗯𝗲́𝘂 🏠#Alhamdulillah 🤲🏽#UCL #nueve #halamadrid 🙌🏽 pic.twitter.com/DIj1F2zOf3

— Karim Benzema (@Benzema) February 21, 2023