الأربعاء, فبراير 22, 2023
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رياضة

بنزيما يدخل تاريخ ليفربول بهذا الرقم

بنزيما يُصبح أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في مرمى ليفربول برصيد 6 أهداف

كتب فارس أبو شيحة
كريم بنزيما يدخل تاريخ ليفربول watanserb.com
كريم بنزيما يدخل تاريخ ليفربول
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وطن- دخل النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما صاحب الـ35 عاماً، أسطورة ريال مدريد، تاريخ ليفربول في مواجهات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ويعدّ الحكومة بنزيما لاعب الفريق الملكي، أكثرَ اللاعبين تسجيلاً للأهداف داخل شباك ليفربول الإنجليزي (الريدز)، في تاريخ كأس أوروبا ودوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله هدفين وصناعة آخر في المباراة الماضية من منافسات ذهاب دور الـ16.

كريم بنزيما وتحطيم الأرقام القياسية مع ريال مدريد

كما تخطّى الفرنسي بنزيما بفارق هدف مع رقم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الإسباني، في قائمة الهدافين بالأدوار الإقصائية بتاريخ دوري أبطال أوروبا.

ويحتل لاعب ريال مدريد كريم بنزيما ثالث قائمة الهدافين التاريخيين بالأدوار الإقصائية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، برصيد 31 هدفاً، خلف الوصيف ليونيل ميسي صاحب الـ49 هدفاً، وصاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو المتصدر بـ67 هدفاً.

بنزيما
بنزيما

مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

كما حقّق فريق ريال مدريد صانع الريمونتادا بدوري الأبطال، الفوز الثمين على نظيره ليفربول، بخماسية ثمينة مقابل هدفين، في ذهاب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

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وسجّل أهداف فريق ريال مدريد فينيسوس جونيور في الدقيقة الـ21 والـ36، وإيدير ميليتاو في الدقيقة الـ47، وكريم بنزيما في الدقيقة الـ55 والـ67.

كما أحرز ليفربول هدفين عن طريق داروين نونيز في الدقيقة الـ4، والمصري محمد صلاح في الدقيقة الـ14.

وسيواجه حامل اللقب ريال مدريد، منافسه ليفربول (الريدز)، مباراة الإياب من منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، منتصف شهر مارس/آذار القادم، على ميدان ملعب (سنتياغو برنابيو).

كريم بنزيما
كريم بنزيما

يشار إلى أن فريق ريال مدريد يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 51 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن غريمه المتصدر برشلونة، برصيد 59 نقطة للموسم الحالي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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