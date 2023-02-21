نجلاء بن عبد الله: “الرجل التونسي ضعيف جنسيا ولا يمكنه تلبية رغبات أكثر من امرأة” (فيديو)

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وطن – أثارت تصريحات الممثلة التونسية نجلاء بن عبد الله، خلال حضورها “مع نادر” على إذاعة “إي أف أم” المحلية، موجة جدل واسعة بعد أن صرحت بأن “الرجل التونسي ضعيف جسديا مع أكثر من امرأة”، واعتبرت أن “الطلاق هو الحل في العلاقات الأسرية وليس مشكلة”.

نجلاء بن عبد الله تستفز التونسيين في تصريحات مثيرة

حضرت الممثلة الشابة “نجلاء بن عبدالله” ضيفة في برنامج ” إضاءات مع نادر”على إذاعة IFM المحلية، وفيه تحدثت عن عدد من القضايا التي تشغل الرأي العام التونسي، وعن أعمالها القادمة.

وقالت نجلاء بن عبد الله (43 عاما)، ردا على سؤالها عن موقفها من فكرة تعدد الزوجات في المجتمع التونسي: “الراجل التونسي لا يستطيع جسديا تلبية رغبات أكثر من امرأة”.

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ولمحت بن عبد الله في حديثها إلى “الضعف الجنسي” الذي يعاني من الرجل التونسي على حد تعبيرها، قائلة: “الكحول من الأسباب لي تخلي الراجل التونسي ما ينجمش روحو بدنيا مع امرأة.”

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وتابعت الممثلة التي أعلنت طلاقها قبل سنوات، وهي اليوم أم لفتاتين: “حتى ماديا.. لا يستطيع الرجل التونسي تحمل تكاليف أكثر من امرأة.. إلا اذا كان سيلجأ إلى السرقة”.

View this post on Instagram A post shared by Najla Ben Abdallah (@najlabenabdallah.official)

قبل أن تستدرك: “أنا في كل الحالات ضد قانون تعدد الزوجات في تونس.. نحب التوانسة لي ما يتفاهموش يطلقو والطلاق هو الحل و موش المشكل”.

وقالت نجلاء بن عبد الله في ذات اللقاء: “بعد طلاقي.. نحب على راجل يكون من النوع الذي أختاره أنا وإلا فلن أتزوج. رفضت عروض للزواج مباشرة بعد ما طلقت ولست باحثة عن المال. في النهاية المرأة تحتاج لمن يلبي لها كل رغباتها المعقولة طبعاً”.

View this post on Instagram A post shared by Najla Ben Abdallah (@najlabenabdallah.official)

من هي الممثلة التونسية نجلاء بن عبد الله؟

نجلاء بن عبد الله، هي ممثلة تونسية ومضيفة طيران على متن الخطوط التونسية.

وحلقت نجلاء بن عبد الله في عالم التمثيل، لتصبح إحدى نجمات مسلسل “مكتوب” في دور فريال، وبطلة من أبطال مسلسل “الزوجة الخامسة” في دور ريم.

قامت بعدة أعمال لعل أبرزها مسلسل (الأكابر) ومسلسل (نص يوم) مع النجم السوري تيم حسن.

وكانت نجلاء بن عبدالله أيضا بطلة الفيلم التونسي (بيك نعيش) الذي حصد ثلاثة جوائز بـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الواحدة والأربعين.

وأثارت تصريحات الممثلة التونسية الأخيرة ردود فعل واسعة بين النشطاء، وحثها كثيرون أولا وقبل كل شيء على التوقف عن التعميم في موقفها بالحديث عن الرجل التونسي، حتى لا تفقد شعبيتها التي حظيت بها في السنوات الأخيرة بسبب مشاركتها في أعمال درامية رمضانية.