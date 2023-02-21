الثلاثاء, فبراير 21, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنانجلاء بن عبد الله: "الرجل التونسي ضعيف جنسيا ولا يمكنه تلبية رغبات...
حياتنا

نجلاء بن عبد الله: “الرجل التونسي ضعيف جنسيا ولا يمكنه تلبية رغبات أكثر من امرأة” (فيديو)

نجلاء بن عبد الله ممثلة تونسية صرحت في لقاء مع إذاعة محلية أن الرجل التونسي عاجز جسديا عن تلبية رغبات أكثر من امرأة وفجر حديثها موجة جدل في تونس

كتب فهمي الورغمي
تصريحات نجلاء بن عبد الله watanserb.com
الممثلة التونسية نجلاء بن عبد الله
- Advertisement -

وطن – أثارت تصريحات الممثلة التونسية نجلاء بن عبد الله، خلال حضورها “مع نادر” على إذاعة “إي أف أم” المحلية، موجة جدل واسعة بعد أن صرحت بأن “الرجل التونسي ضعيف جسديا مع أكثر من امرأة”، واعتبرت أن “الطلاق هو الحل في العلاقات الأسرية وليس مشكلة”.

نجلاء بن عبد الله تستفز التونسيين في تصريحات مثيرة

حضرت الممثلة الشابة “نجلاء بن عبدالله” ضيفة في برنامج ” إضاءات مع نادر”على إذاعة IFM المحلية، وفيه تحدثت عن عدد من القضايا التي تشغل الرأي العام التونسي، وعن أعمالها القادمة.

وقالت نجلاء بن عبد الله (43 عاما)، ردا على سؤالها عن موقفها من فكرة تعدد الزوجات في المجتمع التونسي: “الراجل التونسي لا يستطيع جسديا تلبية رغبات أكثر من امرأة”.

ولمحت بن عبد الله في حديثها إلى “الضعف الجنسي” الذي يعاني من الرجل التونسي على حد تعبيرها، قائلة: “الكحول من الأسباب لي تخلي الراجل التونسي ما ينجمش روحو بدنيا مع امرأة.”

- Advertisement -

وتابعت الممثلة التي أعلنت طلاقها قبل سنوات، وهي اليوم أم لفتاتين: “حتى ماديا.. لا يستطيع الرجل التونسي تحمل تكاليف أكثر من امرأة.. إلا اذا كان سيلجأ إلى السرقة”.

قبل أن تستدرك: “أنا في كل الحالات ضد قانون تعدد الزوجات في تونس.. نحب التوانسة لي ما يتفاهموش يطلقو والطلاق هو الحل و موش المشكل”.

وقالت نجلاء بن عبد الله في ذات اللقاء: “بعد طلاقي.. نحب على راجل يكون من النوع الذي أختاره أنا وإلا فلن أتزوج. رفضت عروض للزواج مباشرة بعد ما طلقت ولست باحثة عن المال. في النهاية المرأة تحتاج لمن يلبي لها كل رغباتها المعقولة طبعاً”.

من هي الممثلة التونسية نجلاء بن عبد الله؟

نجلاء بن عبد الله، هي ممثلة تونسية ومضيفة طيران على متن الخطوط التونسية.

وحلقت نجلاء بن عبد الله في عالم التمثيل، لتصبح إحدى نجمات مسلسل “مكتوب” في دور فريال، وبطلة من أبطال مسلسل “الزوجة الخامسة” في دور ريم.

قامت بعدة أعمال لعل أبرزها مسلسل (الأكابر) ومسلسل (نص يوم) مع النجم السوري تيم حسن.

وكانت نجلاء بن عبدالله أيضا بطلة الفيلم التونسي (بيك نعيش) الذي حصد ثلاثة جوائز بـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الواحدة والأربعين.

وأثارت تصريحات الممثلة التونسية الأخيرة ردود فعل واسعة بين النشطاء، وحثها كثيرون أولا وقبل كل شيء على التوقف عن التعميم في موقفها بالحديث عن الرجل التونسي، حتى لا تفقد شعبيتها التي حظيت بها في السنوات الأخيرة بسبب مشاركتها في أعمال درامية رمضانية.

المصدرفيسبوك + انستغرام - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تعرّف على واحدة من أكثر البلدان أمانًا للزيارة في أمريكا اللاتينية (صور)

كتاب حاكم الشارقة عن “أئمة البوسعيد” يحظى بإشادة واسعة في سلطنة عمان

بعدما بات الزلزال حديث الساعة.. ما هو مقياس “ريختر” وكيف تقاس شدة الزلازل؟

بعد تواطؤ إماراتي.. عباس يرضخ لضغوطات إسرائيل خوفا من مصير عرفات

انفصال تامر حسني وبسمة يعود للواجهة.. منشورات غامضة لزوجته المغربية (شاهد)

سعيد الحشر يغضب العمانيين بما فعله مع مدرب المنتخب في ملعب السيب (فيديو)

مفاجأة وذهول أمام المقبرة.. عاد للحياة بعد وفاته في الزلزال أثناء دفنه (شاهد)

ما هو التفسير العلمي لهذه الزلازل المتكررة أم أن نظريات المؤامرة صحيحة؟

في دقائق..مشروب شائع يساعد في خفض مستويات السكر في الدم

رئيس الليغا تيباس يُطالب لابورتا بالاستقالة والأخير يرد عليه بقوة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC