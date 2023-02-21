الثلاثاء, فبراير 21, 2023
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دراسة: في أي عمر ننام أقل؟

"هناك فترة في حياة كل إنسان تكون فيها مدة النوم أقصر من المعتاد..."

كتب معالي بن عمر
هناك عمر ننام فيه أقل watanserb.com
هناك عمر ننام فيه أقل
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وطن-إذا كنا نمرّ في فترة نومنا بتقلبات طوال حياتنا، فستكون هناك فترة محددة جدًا ننام خلالها أقل من المعتاد: وهذه الفترة طويلة جدا.

لا شكّ في أننا جميعًا لا نشبه بعضنا، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالنوم. وإذا كان البعض محظوظًا بما يكفي للنوم بسلام بمجرد وضع رؤوسهم على الوسادة، فإن البعض الآخر يكافح لفترة طويلة قبل أن يغفو، بسبب تراكم التعب.

وإذا كانت هذه هي حالتك وهذا الموقف يجعلك غاضبًا، فاعلم شيئًا واحدًا: هناك فترة في حياة كل إنسان تكون فيها مدة النوم أقصر من المعتاد. يتضح هذا من خلال دراسة دولية حديثة نُشرت في المجلة العلمية Nature Communications، بحسب موقع “نيون” الفرنسية.

النوم1
النوم1

دراسة حديثة: لماذا تحتاج إلى النوم أكثر في الشتاء بالتحديد؟

أجرى الدراسة باحثون من جامعة لوفان الكاثوليكية (بلجيكا) وليون وإيست أنجليا (إنجلترا)، خلصوا إلى أن مدة النوم تبدأ في الانخفاض ببطء في بداية مرحلة البلوغ حتى تصل إلى أدنى ذروتها في سن 33 عامًا. ثم تستقر بعد ذلك لعدة سنوات قبل أن ترتفع مرة أخرى في حوالي سن الـ53 عامًا. وهكذا، سنخسر دقائق ثمينة من النوم على مدى عشرين سنة!

الحياة المهنية ومسؤولية الوالدين

للعثور على هذه النتائج، أجرى العلماء تجربة مع أكثر من 730 ألف شخص من 63 دولة، حسب وسيلة الإعلام البريطانية الإندبندنت. وتمت دعوة هذه الوسيلة الإعلامية خصيصًا للمساعدة في أبحاث علم الأعصاب. وتهدف هذه التجربة إلى جمع معلومات حول العلاقة بين مدة النوم والذاكرة، بالإضافة إلى قدرات التنقل المكاني للمشاركين.

وفي نهاية التجربة، توصل الباحثون إلى البيانات التالية: في المتوسط، كان الأشخاص المشاركون في الدراسة ينامون 7.01 ساعة في الليلة، وينام النساء بمعدل 7.5 دقيقة أكثر من الرجال. كما وجد أن أصغر المشاركين في العينة (19 هم الحد الأدنى للسن) ينامون أكثر من غيرهم، ما يقارب من 7.4 ساعة في الليلة في المتوسط.

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وفيما يلي تلخيص لأنماط نوم كل من شملهم الاستطلاع:

لاحظ الباحثون انخفاضًا في مدة النوم خلال العشرينات وأوائل الثلاثينيات من العمر، حيث وصل إلى 6.9 ساعات من النوم في سن 33، حتى أوائل الخمسينيات من العمر، وهو اتجاه لوحظ في كل من الرجال والنساء، بغض النظر عن البلد أو المستوى التعليمي.

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لكن كيف نفسر هذا التقلّب؟ بالنسبة للعلماء، ترتبط هذه الظاهرة ارتباطًا مباشرًا بالإجهاد اليومي، والذي يكون أكثر شدة بين سن 30 و 50 بسبب متطلبات تربية الأطفال، ولكن أيضًا بسبب المسؤوليات المهنية، بعد سن الخمسين، يكون الأطفال أكثر استقلالية بشكل عام وتكون حياتهم المهنية راسخة، ما يسمح بنوم أكثر هدوءًا وبالتالي يمكن النوم لفترة أطول.

في أي دول ينام الناس أطول وأقصر؟

تختلف عادات النوم إلى حد ما من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى بلد. كما تظهر الدراسة، فإن الأشخاص الذين ينامون لفترة أطول من المتوسط ​​هم في الغالب في أوروبا الشرقية – ألبانيا وسلوفاكيا ورومانيا وجمهورية التشيك، لاسيما وأن الليالي أطول من 20 إلى 40 دقيقة.! وعلى العكس من ذلك، فإن الأسوأ حالًا هم الأشخاص الموجودين في دول جنوب شرق آسيا، مثل اليابان وماليزيا وإندونيسيا والفلبين، بمتوسط ​​يقدر بنحو 6.6 ساعة في الليلة بين 33 و 53 عامًا.

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إذا لم يستخلص الباحثون استنتاجات دقيقة بعد دراسة هذه الفوارق، فقد يكون هناك ارتباطًا مباشرًا بثقافة العمل، وهو الأمر الأكثر تطلبًا في بعض البلدان. هذا هو الحال بشكل خاص في اليابان، حيث يعمل 25٪ من العاملين أكثر من 50 ساعة في الأسبوع.

احذر..5 أنواع من الملابس تجنب ارتداءها في أثناء النوم

المصدرنيون-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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