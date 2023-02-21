حبيبة وائل كفوري المغربية تخطف الأنظار بجمالها المذهل.. حبه الأول وجميع أغنياته لها! (شاهد)

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وطن- نشرت مجلة لبنانية، الصور الأولى لحبيبة وائل كفوري المغربية، والتي تعتبر أول حب في حياته.

اختلاف أديان

وكانت مجلة “الجرس” قد كشفت، أن وائل كفوري يستعد للارتباط بحبيبته الغربية التي تدعى ماجدة أليموس. والتي أحبها قبل 19 عاماً، لكن اختلاف الأديان فرقهما.

وأشارت المجلة إلى أن ماجدة أليموس “أو ماغي”، ستتزوج من النجم اللبناني في قبرص، تحديداً في 23 من الشهر الجاري.

واختار الثنائي قبرص لإتمام الزواج المدني، لاختلاف ديانتهما التي فرقتهما في السابق.

وسيقتصر الزفاف على الشهود بسبب معارضة عائلة العروس منذ البداية على الأمر.

فيلا وسيارة

وذكرت الصحيفة أن ماجدة أليموس رافقت وائل كفوري في حفلاته بأبو ظبي ودبي، ثم وصلت إلى الفيلا الزوجية، وأهداها الفنان اللبناني سيارة فارهة.

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المفارقة أن صحيفة “النهار” اللبنانية، نفت كل ما ذكرته صحيفة “الجرس”.

ونقلت صحيفة “النهار” عن مصادر لم تسمها، أن الرواية المنتشرة غير صحيحة” حول زواج وائل كفوري وماغي.

شانا عبود لا تزال في القلب

وشددت الصحيفة على أن شانا عبود لا تزال تحتل حيزاً كبيراً في حياة كفوري.

وأمام هذا التضارب في المعلومات، لا يزال وائل كفوري يلتزم الصمت.

في ذات السياق، كشفت مجلة “الجرس” الفنية العام الماضي، أن كفوري، انفصل رسمياً عن حبيبته شانا عبود بعد حادث السير المروع الذي تعرضا له معاً.

وأشارت المجلة إلى أن الانفصال بين شانا وكفوري، تم بطريقة ودية فيها حب وتقدير. منوهة إلى أن المشاكل بينهما بدأت قبل الحادث.

وأكدت “الجرس”، أن وائل لا يزال يهتم بأمر شانا (38 عاماً)، ويؤمن لها كل احتياجاتها حتى تستعيد صحتها. حيث تضررت أكثر منه في الحادث.

حبيبته الأولى

وفجرت المجلة مفاجأة حين أكدت أن وائل كفوري، يعيش هذه الفترة أجمل أيام حياته. بعدما عاد إلى حبيبته الأولى وعشقه الأبدي.

وعادت ماغي حبيبة وائل له بعد انفصالها عن زوجها. وزارته في منزله في كسروان.

وكانت علاقة وائل وماغي قد بدأت عام 2004، واعترف بالأمر في لقاء مع صحيفة “كلام الناس” عام 2007.

وقال الفنان اللبناني حينها إنه يعيش قصة حب مع شابة غير لبنانية وكل أغاني الحب الذي غنّاها تكون لها شخصيًا.