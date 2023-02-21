الثلاثاء, فبراير 21, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدالمكسيك ودعته في جنازة عسكرية.. معلومات عن الكلب الذي توفي أثناء البحث...
الهدهد

المكسيك ودعته في جنازة عسكرية.. معلومات عن الكلب الذي توفي أثناء البحث عن ناجين في زلزال تركيا

وزارة الدفاع المكسيكية نعت الكلب المتوفى وشكرته على عمله البطولي

كتب خالد السعدي
الكلب الذي توفي أثناء البحث عن ناجين في زلزال تركيا watanserb.com
الكلب الذي توفي أثناء البحث عن ناجين في زلزال تركيا
- Advertisement -

وطن- أقامت دولة المكسيك، مراسم وداع عسكرية لكلب الإنقاذ “بروتيو” الذي توفي متأثراً بجروح بالغة خلال البحث عن ناجين من الزلزال في تركيا.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام، حضورا رسميا في مراسم الجنازة العسكرية التي أقامتها دولة المكسيك.

بروتيو من فصيلة شيبيرد الألمانية، وهو أحد الكلاب المكسيكية التي تحظى بتدريب خاص على أعمال الإنقاذ، ومات في مدينة أدي يامان، بعد مساعدته في إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض.

وبروتيو أحد الكلاب البوليسية، التي تعطي الأمل في العثور على المزيد من الناجين، فعندما يحصل الفريق على ما يفيد بوجود أحياء وسط كومة من الحطام، لما كان في السابق شقة من خمسة طوابق مثلا، ينطلق الكلب نحو الحطام يشتم كل حجر ويتحرك ذهابًا وإيابًا ويصبح أكثر ثباتا كلما اقترب من الهدف فهو يشتم رائحة معينة.

ويمكن للكلاب أن تفرق بين الموتى والأشخاص الأحياء، بالإضافة إلى معرفة الفرق بين رائحة شخص خرج في الهواء الطلق وشخص محبوس.

نعي وزارة الدفاع للكلب المتوفى

- Advertisement -

من جانبها، نعت وزارة الدفاع المكسيكية الكلب المتوفى جراء مشاركته في عملية الإنقاذ، وقالت: “لقد أنجزت مهمتك.. شكرا لعملك البطولي”.

وإلى جانب الكثير من دول العالم، شاركت المكسيك بـ130 فردا من العسكريين للمساعدة في عمليات البحث، وأرسلت أشهر كلابها المدربة على البحث والإنقاذ إلى تركيا.

وأرسلت المكسيك بالتحديد، 15 كلبا رفقة المدربين للمشاركة في العمل على الفور في البحث عن ناجين.

الكلاب أنقذت أرواحا كثيرة

ساهمت الكلاب بدرجة كبيرة في إنقاذ عالقين من تحت الأنقاض، حيث شارك نحو 388 كلبا مدربا من 47 دولة في عملية واسعة قامت بها كلاب مدربة في عمليات الإغاثة بالمناطق المنكوبة.

وأسهمت الكلاب في إنقاذ مئات العالقين من تحت الأنقاض منهم 74 في ولاية قهرمان مرعش وحدها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

مأساة الحوامل الناجيات من زلزال تركيا وسوريا.. ما مصيرهن؟

الهدهد

تحذيرات من تسونامي يضرب عكا بعد فيديو مرعب ورد رسمي من السلطات

الهدهد

زلزال تركيا الجديد.. أشياء غريبة تظهر في سماء عدة دول “فيديو وصور”

الهدهد

العالم الهولندي الذي تنبأ بزلزال تركيا يثير الرعب بتوقعات جديدة (شاهد)

الهدهد

لحظة وقوع زلزال تركيا الجديد.. زلزالان ضربا هاتاي بفارق 3 دقائق (فيديو)

الهدهد

“لن أنسى هذا أبدا”.. زوجة أردوغان تبعث برسالة لوالدتي أمير قطر ورئيس الإمارات

حياتنا

ملابس داخلية وأغراض غير لائقة.. فضيحة التبرعات المقدمة لتركيا وسوريا تثير الغضب! (فيديو)

الهدهد

صور مسربة ملتقطة من السماء.. هل تعزز فرضية صناعة زلزال تركيا؟

الهدهد

من هي السيدة الغانية التي انفجرت من البكاء فور وصول جثمان كريستيان أتسو إلى أكرا؟

الهدهد

سرقة القرن.. تفاصيل سطو فريق إنقاذ إسرائيلي على مخطوطات تاريخية من تحت أنقاض زلزال تركيا

الهدهد

ضحايا زلزال تركيا.. آلية جديدة للتعرف على هوية الجثث المجهولة ومناشدة عاجلة

الهدهد

بعد 12 يوما تحت الأنقاض.. سوري يستغيث من أجل شربة ماء وإنقاذ أطفاله الثلاثة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ماذا قال لوكا مودريتش عن تجديد عقده مع ريال مدريد؟!

آداب السفر..أشياء لا يجب عليك فعلها على متن الطائرة

كريم بنزيما.. عرض ضخم للانضمام لأحد الأندية السعودية وتمثيلها كسفير لمونديال 2030!

4 علامات تشير إلى أنك ربيت طفلاً مدللاً بشكل مفرط و 6 نصائح لإصلاح ذلك

فيديو من الأرشيف.. مبارك يفحم مراسلا إسرائيليا سأله عن ياسر عرفات وسخرية من مخابرات الاحتلال

أثقل امرأة في العالم.. لن تصدق كيف كانت وكيف أصبحت بعد العمليات واتباع الحمية! (شاهد)

مأساة الحوامل الناجيات من زلزال تركيا وسوريا.. ما مصيرهن؟

تشكيلة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ والتوقيت في دوري أبطال أوروبا 2023

شاكيرا وبيكيه وجهاً لوجه في الملعب من أجل طفلهما وما حدث غير متوقع!

CNN: مشروع “المكعب” أقرب لأفلام الخيال العلمي ويواجه تحديات اقتصادية تفوق قدرة السعودية!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC