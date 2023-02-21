“الجنية”.. طائرة مسيرة إماراتية تثير السخرية في “آيدكس 2023” (شاهد)

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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور طائرة مسيرة جديدة، عرضت في معرض الدفاع الدولي “آيدكس 2023” بدورته السادسة عشرة بالإمارات، والتي أطلق عليها اسم “الجنية” وقيل إنها صناعة إماراتية.

“الجنية الإماراتية”.. طائرة مسيرة جديدة من ايدج

والاثنين، افتتح الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، معرض الدفاع الدولي “آيدكس 2023″، وكشفت العديد من الشركات خلال المعرض عن حلول عسكرية وأسلحة تشمل المجالات الجوية والبرية والبحرية.

"جنيّه" طائرة بدون طيار اماراتية الصنع و بأيادي اماراتية لديها القدرة على التخفي عن انظمة الرادارات وسرعتها تصل الى 1000 كيلو متر في الساعة وقادرة على حمل ذخائر وصواريخ بوزن مايقارب النصف طن ..

فعلا جنيّة

تقرير حامد رعاب @Hamedruaab pic.twitter.com/DFzI8aqUT3 — محمد الكواري (@kuwarimud) February 20, 2023

وكان ضمن الأسلحة المعروضة بـ”آيدكس” هي طائرة مسيرة لمجموعة “إيدج”، أطلق عليها اسم “الجنية”، وقالت المجموعة إنها مخصصة لتنفيذ مجموعة واسعة من العمليات العسكرية، مع حمولة عالية ومدى واسع، إلى جانب قدرتها على العمل بسرعة فائقة.

وتداول الإماراتيون على نطاق واسع صور الطائرة “الجنية” عبر مواقع التواصل، مع تعليقات بأنها صناعة إماراتية خالصة.

كما افتخروا بخواصها المذهلة والتي ذكروا منها قدرتها على التخفي وأنها لا تظهر على أي ردار، كما أنها يمكنها الطيران إلى أكثر من ألف كم في الساعة.

الجنّية…طائرة إماراتية بدون طيار لا تظهر على الرادار، وتصل سرعتها إلى أكثر من 1000 كم في الساعة…حمولتها أكثر من نصف طن من الذخائر…فخر شركة edge الاماراتية لصناعة الاسلحة وثمرة تطور وتقدم مذهل. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 21, 2023

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وهو ما جاء أيضا في تغريدة رصدتها (وطن) للمسؤول الأمني الإماراتي ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي.

وغرد:”الجنّية طائرة إماراتية بدون طيار لا تظهر على الرادار، وتصل سرعتها إلى أكثر من 1000 كم في الساعة.”

وتابع: “حمولتها أكثر من نصف طن من الذخائر، فخر شركة edge في الإمارات لصناعة الاسلحة وثمرة تطور وتقدم مذهل.”

سخرية من “الجنية” الإماراتية

الحديث عن أن صناعة الطائرة يعود للإمارات بشكل خالص، أثار سخرية البعض على مواقع التواصل.

وكتب أحد النشطاء:”اذا كان اسم الشركة اجنبي تتوقعون الطائرة صناعة اماراتية؟!”

كما رد عمرو على ضاحي خلفان ساخرا: “خير دام ما تظهر على الرادار

تعيرونا ٢ جن نحرر جزر طنب الكبرى والصغرى.. مساء الجن والعظاريط.”

خير دام ما تظهر على الرادار

تعيرونا ٢ جن

نحرر جزر طنب الكبرى والصغرى مساء الجن والعظاريط 🤣🤣🌷 — عمرو بن (@3feeQi1owK7FpmB) February 21, 2023

وشكك أحمد علي بكون “الجنية” صناعة إماراتية:”من المسامر إلى المحرك

إنتاج وصناعة صينية.. فقط عليكم التسمية.”

وعلى نفس الخط كتب “أبو نايف”: “اذا صناعة إماراتية 100٪ مثل ما تقول هات اسم الشركة اللي صنعت المحرك.. والشركة اللي صنعت الصواريخ والشركة اللي صنعت الالكترونيات والتحكم.. اذا انتم صانعينهم نقولك 100٪ واذا لا فهذي تجميع كل الدول تجمع ما يعتبر انجاز”.

وقال مغرد آخر ساخرا: “ولأنها لا تظهر على الرادار نرجو من سعادتكم أن تجعلوها تذهب لتصور لنا جزيرة طنب الكبرى وتعود”، في إشارة إلى جزر الإمارات المحتلة من إيران.

رشاش إماراتي خفيف بمعرض الدفاع الدولي

كما قدمت “كراكال” التابعة لـمجموعة “إيدج”، الرشاش الخفيف (CLMG 556) ، وهو آلي بالكامل ويبلغ وزنه حوالي 7.8 كيلوغرام.

ويأتي الرشاش مزودا بأخمص قابل للتمديد بخمسة أوضاع، مع مسند للخد قابل للتعديل بثلاثة أوضاع.

كشفت كراكال @_edgegroup الشركة الرائدة في إنتاج الأسلحة الخفيفة عن إطلاق الرشاش الخفيف CLMG 556 وذلك على هامش فعاليات معرض #آيدكس 2023. يُذكر أن CLMG 556 الجديد هو رشاش آلي بالكامل يبلغ وزنه حوالي 7.8 كجم ويتم تزويده بذخيرة عيار 5.56 × 45 NATO وهو يُزود بحزام للذخيرة. pic.twitter.com/XmeFF9BIE8 — Defense Arabia (@defensearabia) February 20, 2023

وتم تزويد السلاح بقاعدة ليتمكن المستخدم من تثبيت المنظار، كما يأتي بثلاثة أطوال مختلفة للسبطانة سهلة التبديل.

وشهد اليوم الأول من فعاليات معرضي “آيدكس ونافدكس 2023” إبرام 11 صفقة بقيمة 4.5 مليار درهم (1.23 مليار دولار)، بواقع 6 صفقات مع شركات محلية و5 شركات مع شركات دولية.

ويشار إلى أنه تم إطلاق شركة “ايدج” في نوفمبر 2019، ويقع المقر الرئيسي لـ “ايدج” في أبوظبي.

وتجمع أكثر من 20 كياناً ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، والحرب الإلكترونية والتقنيات السيبرانية، والتجارة ودعم المهام.