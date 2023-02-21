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“الجنية”.. طائرة مسيرة إماراتية تثير السخرية في “آيدكس 2023” (شاهد)

كشفت مجموعة "إيدج" خلال معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" بدورته السادسة عشرة عن الطائرة المسيرة "الجنية" المخصصة لتنفيذ مجموعة واسعة من العمليات العسكرية

كتب باسل النجار
الجنية الإماراتية watanserb.com
معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" بدورته السادسة عشرة بالإمارات
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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور طائرة مسيرة جديدة، عرضت في معرض الدفاع الدولي “آيدكس 2023” بدورته السادسة عشرة بالإمارات، والتي أطلق عليها اسم “الجنية” وقيل إنها صناعة إماراتية.

“الجنية الإماراتية”.. طائرة مسيرة جديدة من ايدج

والاثنين، افتتح الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، معرض الدفاع الدولي “آيدكس 2023″، وكشفت العديد من الشركات خلال المعرض عن حلول عسكرية وأسلحة تشمل المجالات الجوية والبرية والبحرية.

وكان ضمن الأسلحة المعروضة بـ”آيدكس” هي طائرة مسيرة لمجموعة “إيدج”، أطلق عليها اسم “الجنية”، وقالت المجموعة إنها مخصصة لتنفيذ مجموعة واسعة من العمليات العسكرية، مع حمولة عالية ومدى واسع، إلى جانب قدرتها على العمل بسرعة فائقة.

وتداول الإماراتيون على نطاق واسع صور الطائرة “الجنية” عبر مواقع التواصل، مع تعليقات بأنها صناعة إماراتية خالصة.

كما افتخروا بخواصها المذهلة والتي ذكروا منها قدرتها على التخفي وأنها لا تظهر على أي ردار، كما أنها يمكنها الطيران إلى أكثر من ألف كم في الساعة.

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وهو ما جاء أيضا في تغريدة رصدتها (وطن) للمسؤول الأمني الإماراتي ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي.

وغرد:”الجنّية طائرة إماراتية بدون طيار لا تظهر على الرادار، وتصل سرعتها إلى أكثر من 1000 كم في الساعة.”

وتابع: “حمولتها أكثر من نصف طن من الذخائر، فخر شركة edge في الإمارات لصناعة الاسلحة وثمرة تطور وتقدم مذهل.”

سخرية من “الجنية” الإماراتية

الحديث عن أن صناعة الطائرة يعود للإمارات بشكل خالص، أثار سخرية البعض على مواقع التواصل.

وكتب أحد النشطاء:”اذا كان اسم الشركة اجنبي تتوقعون الطائرة صناعة اماراتية؟!”

كما رد عمرو على ضاحي خلفان ساخرا: “خير دام ما تظهر على الرادار
تعيرونا ٢ جن نحرر جزر طنب الكبرى والصغرى.. مساء الجن والعظاريط.”

وشكك أحمد علي بكون “الجنية” صناعة إماراتية:”من المسامر إلى المحرك
إنتاج وصناعة صينية.. فقط عليكم التسمية.”

وعلى نفس الخط كتب “أبو نايف”: “اذا صناعة إماراتية 100٪ مثل ما تقول هات اسم الشركة اللي صنعت المحرك.. والشركة اللي صنعت الصواريخ والشركة اللي صنعت الالكترونيات والتحكم.. اذا انتم صانعينهم نقولك 100٪ واذا لا فهذي تجميع كل الدول تجمع ما يعتبر انجاز”.

وقال مغرد آخر ساخرا: “ولأنها لا تظهر على الرادار نرجو من سعادتكم أن تجعلوها تذهب لتصور لنا جزيرة طنب الكبرى وتعود”، في إشارة إلى جزر الإمارات المحتلة من إيران.

رشاش إماراتي خفيف بمعرض الدفاع الدولي

كما قدمت “كراكال” التابعة لـمجموعة “إيدج”، الرشاش الخفيف (CLMG 556) ، وهو آلي بالكامل ويبلغ وزنه حوالي 7.8 كيلوغرام.

ويأتي الرشاش مزودا بأخمص قابل للتمديد بخمسة أوضاع، مع مسند للخد قابل للتعديل بثلاثة أوضاع.

وتم تزويد السلاح بقاعدة ليتمكن المستخدم من تثبيت المنظار، كما يأتي بثلاثة أطوال مختلفة للسبطانة سهلة التبديل.

وشهد اليوم الأول من فعاليات معرضي “آيدكس ونافدكس 2023” إبرام 11 صفقة بقيمة 4.5 مليار درهم (1.23 مليار دولار)، بواقع 6 صفقات مع شركات محلية و5 شركات مع شركات دولية.

ويشار إلى أنه تم إطلاق شركة “ايدج” في نوفمبر 2019، ويقع المقر الرئيسي لـ “ايدج” في أبوظبي.

وتجمع أكثر من 20 كياناً ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، والحرب الإلكترونية والتقنيات السيبرانية، والتجارة ودعم المهام.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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