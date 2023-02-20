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لحظة وقوع زلزال تركيا الجديد.. زلزالان ضربا هاطاي بفارق 3 دقائق (فيديو)

بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة وقع زلزال آخر بقوة 5.8 درجة في منطقة سامانداغ في ولاية هاطاي جنوب تركيا

كتب خالد الأحمد
زلزال جديد في تركيا watanserb.com
انهيار عدد من المباني في الشمال السوري جراء الزلزال الأخير
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وطن – ضرب زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات ولاية هاطاي جنوبي تركيا، مساء الاثنين، بفارق 3 دقائق بين الزلزالين، وامتدت آثارهما إلى مناطق الشمال السوري، كما شعر بهما سكان لبنان والأردن وفلسطين ومصر.

وقع الزلزال على عمق 7.1 كيلومترات

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD)، في بيان إنه وقع زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر بمنطقة أنطاكيا.

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 7.1 كيلومترات وشعر به سكان لبنان والأردن وفلسطين.

ويأتي ذلك بعد مرور أسبوعين على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وتسبب بخسائر بشرية ومادية فادحة.

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وبحسب المصدر ذاته فقد وقع زلزال بقوة 6.4 درجة في الساعة 20:04 ، وكان مركزه في منطقة دفني بولاية هاتاي، وتم تحديد عمق الزلزال على أنه 16.74 كيلومتر. وأصيب السكان بالذعر لدى احساسهم بوقوعه.

وبعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة ، وقع زلزال آخر بقوة 5.8 درجة هذه المرة في منطقة سامانداغ في هاطاي الساعة 20:07. تم تحديد عمق الزلزال 5.8 على 7 كيلومترات.

وبحسب معهد الاورومتوسطي لرصد الزلازل، فإن الزلزال وقع في تركيا وسوريا وشعر به سكان لبنان والأردن وفلسطين.

وقالت مصادر إن الزلزال تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في انطاكيا، وحذرت الهيئة من دخول المباني المتضررة.

وجاء في البيان الصادر عن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ: “لا تدخلوا المباني المتضررة في المنطقة بعد الزلزال . لا تقفوا حول المباني الخطرة. اتبعوا المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة”.

كما أصدر نائب الرئيس فؤاد أوقطاي تحذيرا وقال: “تحقيقاتنا بشأن الزلازل في هاطاي مستمرة. نطلب من مواطنينا في المنطقة الابتعاد عن المباني المتضررة ومتابعة تحذيرات فرقنا بحساسية”.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة مشاهد لمغادرة السكان لمنازلهم فور شعورهم بالزلزال في هاتاي جنوبي تركيا.

وطالت آثار زلزال هاتاي مدينة حلب ووثقت مقاطع فيديو لحظة وقوع الزلزال في ريف حلب شمالي سوريا المحاذي لجنوب تركيا.

ويسمع صوت شخص في أحد المقاطع وهو يقول: زلزال ويسمع صوت نساء يستغثن فيما يُرى جدار لإحدى المدارس وهو يهتز بفعل الزلزال.

وأفاد نشطاء على مواقع التواصل بانهيار عدد من المباني في مدينة جنديرس وإعزاز وريفها شمال سوريا نتيجة الهزة الأرضية القوية التي ضربت المنطقة اليوم.

وكان خبراء زلازل قالوا منذ أيام إن هناك فرصة بنسبة 95 بالمئة، أن يضرب زلزال بقوة 7 درجات أو أقوى إسطنبول، في غضون الـ70 عاما القادمة.

ومن شأن زلزال بهذه القوة أن يلحق أضرارا جسيمة أو يدمر ما يقدر بنحو 194000 مبنى، وفقا لأحدث نسخة من الخطة الرئيسية لزلزال إسطنبول المرتقب، التي نُشرت في عام 2018.

وبحسب الخبراء، فإن زلزال إسطنبول المتوقع سيتجاوز الخسائر في كهرمان مرعش من حيث الدمار الذي سيحدثه والعواقب الاقتصادية والاجتماعية التي سيحدثها.

وكان مرصد “قنديلّي” للزلازل التابع لجامعة البوسفور التركية قد أشار إلى انه منذ الزلزال الأول فجر يوم 6 شباط/فبراير وحتى اليوم الساعة 20:30 (بتوقيت أنقرة) تم تسجيل 5777 هزة ارتدادية في المنطقة.

ونشر المركز خريطة تظهر مراكز الهزات وقوتها في كل منطقة.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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