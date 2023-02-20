لحظة وقوع زلزال تركيا الجديد.. زلزالان ضربا هاطاي بفارق 3 دقائق (فيديو)

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وطن – ضرب زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات ولاية هاطاي جنوبي تركيا، مساء الاثنين، بفارق 3 دقائق بين الزلزالين، وامتدت آثارهما إلى مناطق الشمال السوري، كما شعر بهما سكان لبنان والأردن وفلسطين ومصر.

وقع الزلزال على عمق 7.1 كيلومترات

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD)، في بيان إنه وقع زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر بمنطقة أنطاكيا.

Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki #depremler sonrasında, ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. — AFAD (@AFADBaskanlik) February 20, 2023

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 7.1 كيلومترات وشعر به سكان لبنان والأردن وفلسطين.

ويأتي ذلك بعد مرور أسبوعين على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وتسبب بخسائر بشرية ومادية فادحة.

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وبحسب المصدر ذاته فقد وقع زلزال بقوة 6.4 درجة في الساعة 20:04 ، وكان مركزه في منطقة دفني بولاية هاتاي، وتم تحديد عمق الزلزال على أنه 16.74 كيلومتر. وأصيب السكان بالذعر لدى احساسهم بوقوعه.

Hatay ilimizde meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki #depremler sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Ekiplerimiz, gelen ihbarlara hızla yönlendirilmiştir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. — Yunus Sezer (@Yunus_Sezer_) February 20, 2023

وبعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة ، وقع زلزال آخر بقوة 5.8 درجة هذه المرة في منطقة سامانداغ في هاطاي الساعة 20:07. تم تحديد عمق الزلزال 5.8 على 7 كيلومترات.

وبحسب معهد الاورومتوسطي لرصد الزلازل، فإن الزلزال وقع في تركيا وسوريا وشعر به سكان لبنان والأردن وفلسطين.

وقالت مصادر إن الزلزال تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في انطاكيا، وحذرت الهيئة من دخول المباني المتضررة.

وجاء في البيان الصادر عن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ: “لا تدخلوا المباني المتضررة في المنطقة بعد الزلزال . لا تقفوا حول المباني الخطرة. اتبعوا المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة”.

⚠️ ÖNEMLİ! ▪️ #Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. ▪️ Riskli binaların çevresinde bulunmayın. ▪️ Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin. — AFAD (@AFADBaskanlik) February 20, 2023

كما أصدر نائب الرئيس فؤاد أوقطاي تحذيرا وقال: “تحقيقاتنا بشأن الزلازل في هاطاي مستمرة. نطلب من مواطنينا في المنطقة الابتعاد عن المباني المتضررة ومتابعة تحذيرات فرقنا بحساسية”.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة مشاهد لمغادرة السكان لمنازلهم فور شعورهم بالزلزال في هاتاي جنوبي تركيا.

اللحظات الأولى للزلزال الجديد الذي ضرب ولاية هاتاي التركية.#زلزال_ترکیا_وسوريا pic.twitter.com/5IU8PQR0xK — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) February 20, 2023

وطالت آثار زلزال هاتاي مدينة حلب ووثقت مقاطع فيديو لحظة وقوع الزلزال في ريف حلب شمالي سوريا المحاذي لجنوب تركيا.

ويسمع صوت شخص في أحد المقاطع وهو يقول: زلزال ويسمع صوت نساء يستغثن فيما يُرى جدار لإحدى المدارس وهو يهتز بفعل الزلزال.

وأفاد نشطاء على مواقع التواصل بانهيار عدد من المباني في مدينة جنديرس وإعزاز وريفها شمال سوريا نتيجة الهزة الأرضية القوية التي ضربت المنطقة اليوم.

وكان خبراء زلازل قالوا منذ أيام إن هناك فرصة بنسبة 95 بالمئة، أن يضرب زلزال بقوة 7 درجات أو أقوى إسطنبول، في غضون الـ70 عاما القادمة.

سيارات الاسعاف للحشد الشعبي في حلب لنقل بعض الجرحى جراء الزلزال قبل قليل #زلزال pic.twitter.com/vBhkoYft6t — حسين مرتضى Hussein Mortada (@HoseinMortada) February 20, 2023

ومن شأن زلزال بهذه القوة أن يلحق أضرارا جسيمة أو يدمر ما يقدر بنحو 194000 مبنى، وفقا لأحدث نسخة من الخطة الرئيسية لزلزال إسطنبول المرتقب، التي نُشرت في عام 2018.

وبحسب الخبراء، فإن زلزال إسطنبول المتوقع سيتجاوز الخسائر في كهرمان مرعش من حيث الدمار الذي سيحدثه والعواقب الاقتصادية والاجتماعية التي سيحدثها.

مرصد قنديلّي للزلازل التابع لجامعة البوسفور التركية: منذ الزلزال الأول فجر يوم 6 شباط/فبراير وحتى اليوم الساعة 20:30 (بتوقيت أنقرة) تم تسجيل 5777 هزة ارتدادية في المنطقة

الخريطة تظهر مراكز الهزات وقوتها في كل منطقة 👇#TürkiyeTekYürek #زلزال_ترکیا_وسوريا pic.twitter.com/DQoU0EBVpn — ن̶ا̴ص̵ر̶ ̴ب̷ن̸ ̷ع̵ل̸ي̵ – 𝔑â𝔰ı𝔯 𝔄𝔩𝔦 𝔒ğ𝔩𝔲 (@NasirAliOglu) February 18, 2023

وكان مرصد “قنديلّي” للزلازل التابع لجامعة البوسفور التركية قد أشار إلى انه منذ الزلزال الأول فجر يوم 6 شباط/فبراير وحتى اليوم الساعة 20:30 (بتوقيت أنقرة) تم تسجيل 5777 هزة ارتدادية في المنطقة.

ونشر المركز خريطة تظهر مراكز الهزات وقوتها في كل منطقة.