فيلم إباحي يضع بريطانياً في مأزق أثناء قيادة السيارة وهذا ما فعله! (فيديو)

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وطن– دخل شاب بريطاني في حالة صدمة وإحراج، عندما فتح فيلماً إباحيًا على شاشة عرض السيارة دون قصد أمام صديقته.

“فيلم للبالغين فقط”

التقطت التيك توكر “شاي” اللحظة المحرجة لصديقها أمام الكاميرا، وقالت: “شاشة السيارة وضعته في موضع قذر جداً”، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ستار“.

بعد نشر المقطع المضحك على “تيك توك“، يخجل صديقها ويغطي شاشة العرض بيده، بينما يحاول بشكل محموم إيقاف الاتصال على هاتفه، وقام بالتوقف عن القيادة لمحاولة إنقاذ الموقف.

بذلت “شاي” قصارى جهدها لالتقاط عنوان ولقطة من الفيلم المصنف للبالغين، ونشرت النتائج على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت في تعليقها: “عندما تظهر اهتماماته على خط سريع”.

ويحاول صديقها الذي احمرّ خجلاً أن يوقفها عن التصوير، قائلاً: “شاي لار أرجوكي”.

كابوس

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علّق بعض مشاهدي التيك توكر، على ما شاهدوه في مقطع الفيديو القصير الذي مدته ست ثوان.

كتب أحدهم: “أوه ما هذا؟ أريد أن أعرف ما كان!”.

نشر آخر مع رموز تعبيرية ضاحكة، وقال: “هذا أمر لا يصدق”.

“غادرت المنزل واستخدمت سيارة صديقي مرة واحدة وقبل أن أغادر الممر، كانت شاشته متصلة ببلوتوث”، قال أحدهم.

والثاني قال أيضًا: “حدث هذا معي. كان هاتفي متصلاً بتلفزيون غرفة المعيشة ولكن الحمد لله اعتقد والداي أنه كان أخي”.

وصف كثيرون الموقف المُحرج، بأنه “أسوأ مخاوفهم”، وقام أحد المشاهدين بسرد ما حدث بالتفصيل: “لقد دخلت مرة واحدة في أوبر. وحدث هذا الشيء بالضبط لكنه لم يدرك أبدًا وكان على الشاشة طوال الرحلة”.

فندق جنسي

في الأسبوع الماضي، صُدمت امرأة عندما دخلت أحد الفنادق للعمل فقط لتدرك أنه “فندق جنسي”.

بعد أن حجزت مكان الإقامة في مانشستر لرحلة عملها، قالت: “أخبرتهم بمكان إقامتي، لقد كانوا مثل: “نعم، هذا مثل فندق سيء السمعة ومراوغ لممارسة الجنس والدعارة””.

وتابعت: “بعد تسجيل الوصول في أول يوم لي، كنت أنتظر المصعد وقد اقترب مني رجلان، وبدأوا في الدردشة معي وأنا لطيفة، حسنًا، هذا جيد. سأتحدث مع أي شخص”.

وتابعت: “لكنهم بدأوا يقولون مثل: “أوه، هل تريدين بعض الصحبة في أثناء وجودك هنا؟ ستكونين مشغولة؟”.

وختمت: “اعتقدت في البداية أنهم معجبون بي، لكن الآن بالنظر إلى الوراء، ربما كانوا يقدمون خدماتهم، لا أعرف”.