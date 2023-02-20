الثلاثاء, فبراير 21, 2023
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فيلم إباحي يضع بريطانياً في مأزق أثناء قيادة السيارة وهذا ما فعله! (فيديو)

وصف كثيرون الموقف المُحرج بأنه "أسوأ مخاوفهم" وقام أحد المشاهدين بسرد ما حدث بالتفصيل معه في سيارة أوبر

كتب رفيف عبدالله
فيلم إباحي يضع بريطانياً في مأزق أثناء قيادة السيارة! (فيديو) watanserb.com
كانت شاي تضحك عندما اكتشفت أن هاتف صديقتها قام تلقائيًا بتشغيل مقطع فيديو مصنف X
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وطن– دخل شاب بريطاني في حالة صدمة وإحراج، عندما فتح فيلماً إباحيًا على شاشة عرض السيارة دون قصد أمام صديقته.

“فيلم للبالغين فقط”

التقطت التيك توكر “شاي” اللحظة المحرجة لصديقها أمام الكاميرا، وقالت: “شاشة السيارة وضعته في موضع قذر جداً”، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ستار“.

بعد نشر المقطع المضحك على “تيك توك“، يخجل صديقها ويغطي شاشة العرض بيده، بينما يحاول بشكل محموم إيقاف الاتصال على هاتفه، وقام بالتوقف عن القيادة لمحاولة إنقاذ الموقف.

بذلت “شاي” قصارى جهدها لالتقاط عنوان ولقطة من الفيلم المصنف للبالغين، ونشرت النتائج على وسائل التواصل الاجتماعي.

صُدمت شاي ولم تستطع التوقف عن الضحك عندما أدركت أنها كانت تستمع إلى المواد الإباحية في سيارة صديقها

وكتبت في تعليقها: “عندما تظهر اهتماماته على خط سريع”.

ويحاول صديقها الذي احمرّ خجلاً أن يوقفها عن التصوير، قائلاً: “شاي لار أرجوكي”.

كابوس

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علّق بعض مشاهدي التيك توكر، على ما شاهدوه في مقطع الفيديو القصير الذي مدته ست ثوان.

كتب أحدهم: “أوه ما هذا؟ أريد أن أعرف ما كان!”.

نشر آخر مع رموز تعبيرية ضاحكة، وقال: “هذا أمر لا يصدق”.

أمسكت صديقها وهو يحاول التوقف عن تشغيل الفيديو الإباحي على سيارته

“غادرت المنزل واستخدمت سيارة صديقي مرة واحدة وقبل أن أغادر الممر، كانت شاشته متصلة ببلوتوث”، قال أحدهم.

والثاني قال أيضًا: “حدث هذا معي. كان هاتفي متصلاً بتلفزيون غرفة المعيشة ولكن الحمد لله اعتقد والداي أنه كان أخي”.

وصف كثيرون الموقف المُحرج، بأنه “أسوأ مخاوفهم”، وقام أحد المشاهدين بسرد ما حدث بالتفصيل: “لقد دخلت مرة واحدة في أوبر. وحدث هذا الشيء بالضبط لكنه لم يدرك أبدًا وكان على الشاشة طوال الرحلة”.

كان المشاهدون في حالة هستيرية وكان بعضهم حريصًا على معرفة عنوان الفيديو

فندق جنسي

في الأسبوع الماضي، صُدمت امرأة عندما دخلت أحد الفنادق للعمل فقط لتدرك أنه “فندق جنسي”.

بعد أن حجزت مكان الإقامة في مانشستر لرحلة عملها، قالت: “أخبرتهم بمكان إقامتي، لقد كانوا مثل: “نعم، هذا مثل فندق سيء السمعة ومراوغ لممارسة الجنس والدعارة””.

وتابعت: “بعد تسجيل الوصول في أول يوم لي، كنت أنتظر المصعد وقد اقترب مني رجلان، وبدأوا في الدردشة معي وأنا لطيفة، حسنًا، هذا جيد. سأتحدث مع أي شخص”.

وتابعت: “لكنهم بدأوا يقولون مثل: “أوه، هل تريدين بعض الصحبة في أثناء وجودك هنا؟ ستكونين مشغولة؟”.

وختمت: “اعتقدت في البداية أنهم معجبون بي، لكن الآن بالنظر إلى الوراء، ربما كانوا يقدمون خدماتهم، لا أعرف”.

المصدرديلي ستار - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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